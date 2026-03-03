Nemzeti Sportrádió

Indian Wells: Gálfi a főtábla küszöbén a kínai ellenfél legyőzése után

2026.03.03. 08:25
Gálfi Dalma két szettben nyert (Fotó: Getty Images)
A negyedik helyen kiemelt Gálfi Dalma magabiztos győzelemmel bejutott a selejtező második fordulójába a 9.4 millió dollár (3.7 milliárd forint) összdíjazású Indian Wells-i kemény pályás tenisztornán.

A kvalifikáció első fordulójában a világranglistán 84. magyar játékos a kínai Jüan Jüével csapott össze, aki a 120. helyen áll. Korábbi két találkozójukat az ázsiai ellenfél nyerte, másodjára a múlt héten csaptak össze az austini nyolcaddöntőben, és Jüan 6:3, 6:2-vel jutott tovább. A 73 perces harmadik csata első szettjében Gálfi Dalma 1:1-nél és 3:1-nél vette el ellenfele adogatógémjét, a másodikban pedig 4:4-nél brékelt.

A kvalifikáció második fordulójában a thaiföldi Lanlana Tararudee (124.) következik a keddi játéknapon.

Újabb győzelemmel a balatonfüredi teniszező már a hiányos 128-as táblára kerülne, ahol eleve ott van Bondár Anna, illetve a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton.

TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
Nők, egyes, selejtező, 1. forduló
Gálfi Dalma (4.)–Jüan Jüe (kínai) 6:2, 6:4

 

