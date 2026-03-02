Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda: Juhász Dorka lett február legjobbja az Euroligában

2026.03.02. 22:37
Juhász Dorka (Fotó: FIBA)
A Galatasarayt erősítő Juhász Dorkát – a szurkolók, valamint a szakértők szavazatainak kombinációja révén – választották február legjobb játékosává a női kosárlabda Euroligában.

A legrangosabb európai klubsorozat honlapja szerint a válogatott center több alkalommal is kiemelkedő teljesítménnyel segítette az isztambuli csapatot, és a szurkolók, valamint a szakértők szavazatainak kombinációja révén elnyerte a február legjobbjának járó díjat.

A 26 éves kosaras a múlt hónapban átlagosan 18.7 pontot és tíz lepattanót szerzett mérkőzésenként, vagyis dupla-duplát ért el. A Galatasaray kedd este hazai pályán játssza a francia Basket Landes elleni párharc – amelynek tétje az elődöntőbe jutás – harmadik, utolsó meccsét.

A FIBA VIDEÓJA JUHÁSZRÓL

 

 

