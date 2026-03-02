Női kosárlabda: Juhász Dorka lett február legjobbja az Euroligában

A Galatasarayt erősítő Juhász Dorkát – a szurkolók, valamint a szakértők szavazatainak kombinációja révén – választották február legjobb játékosává a női kosárlabda Euroligában.
A legrangosabb európai klubsorozat honlapja szerint a válogatott center több alkalommal is kiemelkedő teljesítménnyel segítette az isztambuli csapatot, és a szurkolók, valamint a szakértők szavazatainak kombinációja révén elnyerte a február legjobbjának járó díjat.
A 26 éves kosaras a múlt hónapban átlagosan 18.7 pontot és tíz lepattanót szerzett mérkőzésenként, vagyis dupla-duplát ért el. A Galatasaray kedd este hazai pályán játssza a francia Basket Landes elleni párharc – amelynek tétje az elődöntőbe jutás – harmadik, utolsó meccsét.
A FIBA VIDEÓJA JUHÁSZRÓL
Legfrissebb hírek
FBI-ügynök kerestetik – S. Tóth János publicisztikája
Kosárlabda
2026.03.01. 23:18
Rátgéber László: A csúcsteljesítmény egy gondolkodásmód
Kosárlabda
2026.02.26. 14:18
Ezek is érdekelhetik