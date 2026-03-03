Nemzeti Sportrádió

NBA: a Denver nagy csatát nyert meg, a Boston elrontotta a Görög Szörny visszatérését

K. Zs.K. Zs.
2026.03.03. 08:05
Nem volt könnyű dolguk Nikola Jokicséknak a sötét mezes Utah ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Itt van Amerika! Denver Nuggets
Négy mérkőzés, négy vendéggyőzelem az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint keddre virradóra megrendezett játéknapján: a Denver Nuggets és a Houston Rockets szoros meccset nyert meg, a Los Angeles Clippers remek utolsó negyedével verte meg a Golden State Warriorst, míg a Boston Celtics simán elrontotta a Milwaukee Bucks felépülő csillagának visszatérését.

Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) január végén sérült meg, 15 mérkőzést hagyott ki, és bár a várva várt visszatérése dupla duplát hozott (19 pont, 11 lepattanó), a Milwaukee nem tudott igazán felpörögni a Boston ellen: a kezdés jól sikerült (7–0), de már az első negyedben kialakult a tízpontos különbség oda, és a Celtics végig kézben tartotta az irányítást. Pedig Jaylen Brown betegség miatt nem játszott, és Neemias Queta is pihenőt kapott. Távollétükben Payton Pritchard vezette a vendégek lőlapját 25 ponttal, Derrick White 18-at szállított, és igencsak kitett magáért a kezdő ötösbe csupán harmadszor bekerülő Hugo González: az újonc spanyol dobóhátvéd 18 pontjával és 16 lepattanójával egyaránt NBA-s karriercsúcsot ért el.

A Houston érvényesítette a papírformát, Alperen Sengün (32 pont, 13 lepattanó) és a 30 pontos Kevin Durant vezetésével, ha nem is könnyen, de győzött Washingtonban. Az Atlantából januárban megszerzett Trae Young egyelőre nem játszott a Wizardsban, a tartalékok között ücsörgött, bemutatkozását csütörtökre várták, de kérdés, lesz-e belőle valami, mert az irányító már ezen a meccsen sajátos szolgálatba helyezte magát: csapattársa, Jamir Watkins és a houstoni Tari Eason afférját látván besétált a játéktérre reklamálni, amiért kiállították. (A bírók kiszórták az arcoskodó Easont is.)

A nap pontkirálya a denveri Jamal Murray lett, aki 45 pontjából néhányat az utolsó percre is tartogatott, amikor a Utah megfordította az állást, és vissza kellett hozni a meccset. Az elmúlt napokban botladozó (négy mérkőzéséből hármat elvesztő) Nuggetsnek nagyon meg kellett dolgozni a sikerért, és szüksége volt némi szerencsére is, amikor 16 másodperccel a vége előtt Nikola Jokics végül megúszta a hatodik személyi hibát, hosszas videózás után szabályos blokkolásnak minősítették a védekezését Keyonte George ellen – így volt alkalma később bedobni két kulcsfontosságú büntetőt. Jokics 22 ponttal és 12 lepattanóval zárt, az utolsó hármasát már elszúró George 36-tal lett a hazaiak legjobb dobója. 

A Golden State ezúttal sem számíthatott a sérült Stephen Curryre és a beteg Kristaps Porzingisre, de így is remek első félidőt futott, vezetett 17 ponttal (44–27). A győzelem azonban nem lett meg, a Clippers Kawhi Leonard (23 pont, 8 lepattanó, 4 assziszt) vezérletével fokozatosan lefaragta a hátrányát, majd az utolsó negyedben állva hagyta a házigazdát. A Clevelandből megszerzett Darius Garland 12 ponttal mutatkozott be a Clippersben, Brandin Podziemski 22 ponttal volt a Warriors legeredményesebb játékosa.

NBA, ALAPSZAKASZ
Washington Wizards–Houston Rockets 118–123
Milwaukee Bucks–Boston Celtics 81–108
Utah Jazz–Denver Nuggets 125–128
Golden State Warriors–Los Angeles Clippers 101–114

 

 

NBA Itt van Amerika! Denver Nuggets
Legfrissebb hírek

Scottie Pippen árverésre bocsátja kosaras emléktárgyait

Amerikai sportok
12 órája

Népsport: gálameccsel mentették meg az NBA-t

Népsport
23 órája

NHL: remekel az újonc hátvéd, nagyon közel jár a 37 éves ligacsúcs megdöntéséhez

Amerikai sportok
Tegnap, 9:20

NBA: véget ért a Spurs győzelmi sorozata; sokat ért Giddey tripla duplája Chicagóban

Amerikai sportok
Tegnap, 9:05

NBA: Miller vezérletével a Hornets legyőzte a Blazerst, három vereség után nyert a Lakers

Amerikai sportok
2026.03.01. 07:50

Jokics lökdösődött, Gilgeous-Alexander 36 ponttal vezette sikerre az OKC-t

Amerikai sportok
2026.02.28. 09:11

NBA: rekorddöntés az újonctól, Durant mérföldkőhöz ért, sorozatban tizenegyedik meccsén nyert a Spurs

Amerikai sportok
2026.02.27. 07:58

NBA: a Detroit nyerte a keleti és a nyugati éllovas csatáját – videó

Amerikai sportok
2026.02.26. 10:05
Ezek is érdekelhetik