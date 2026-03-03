NBA: a Denver nagy csatát nyert meg, a Boston elrontotta a Görög Szörny visszatérését

Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) január végén sérült meg, 15 mérkőzést hagyott ki, és bár a várva várt visszatérése dupla duplát hozott (19 pont, 11 lepattanó), a Milwaukee nem tudott igazán felpörögni a Boston ellen: a kezdés jól sikerült (7–0), de már az első negyedben kialakult a tízpontos különbség oda, és a Celtics végig kézben tartotta az irányítást. Pedig Jaylen Brown betegség miatt nem játszott, és Neemias Queta is pihenőt kapott. Távollétükben Payton Pritchard vezette a vendégek lőlapját 25 ponttal, Derrick White 18-at szállított, és igencsak kitett magáért a kezdő ötösbe csupán harmadszor bekerülő Hugo González: az újonc spanyol dobóhátvéd 18 pontjával és 16 lepattanójával egyaránt NBA-s karriercsúcsot ért el.

Giannis looking like hasn't missed a beat 💯



Bucks/Celtics is underway on NBA TV! pic.twitter.com/szVvxBTMxS — NBA (@NBA) March 3, 2026

A Houston érvényesítette a papírformát, Alperen Sengün (32 pont, 13 lepattanó) és a 30 pontos Kevin Durant vezetésével, ha nem is könnyen, de győzött Washingtonban. Az Atlantából januárban megszerzett Trae Young egyelőre nem játszott a Wizardsban, a tartalékok között ücsörgött, bemutatkozását csütörtökre várták, de kérdés, lesz-e belőle valami, mert az irányító már ezen a meccsen sajátos szolgálatba helyezte magát: csapattársa, Jamir Watkins és a houstoni Tari Eason afférját látván besétált a játéktérre reklamálni, amiért kiállították. (A bírók kiszórták az arcoskodó Easont is.)

Big-time night from this @HoustonRockets quartet 🚀



Alperen Sengun: 32 PTS, 13 REB

Kevin Durant: 30 PTS, 7 REB

Amen Thompson: 22 PTS, 12 REB

Reed Sheppard: 19 PTS, 10 AST, 6 STL, 2 BLK pic.twitter.com/3ncCnzUHM6 — NBA (@NBA) March 3, 2026

A nap pontkirálya a denveri Jamal Murray lett, aki 45 pontjából néhányat az utolsó percre is tartogatott, amikor a Utah megfordította az állást, és vissza kellett hozni a meccset. Az elmúlt napokban botladozó (négy mérkőzéséből hármat elvesztő) Nuggetsnek nagyon meg kellett dolgozni a sikerért, és szüksége volt némi szerencsére is, amikor 16 másodperccel a vége előtt Nikola Jokics végül megúszta a hatodik személyi hibát, hosszas videózás után szabályos blokkolásnak minősítették a védekezését Keyonte George ellen – így volt alkalma később bedobni két kulcsfontosságú büntetőt. Jokics 22 ponttal és 12 lepattanóval zárt, az utolsó hármasát már elszúró George 36-tal lett a hazaiak legjobb dobója.

Jamal Murray: 45 PTS (13-19 FGM), W

Keyonte George: 36 PTS (14-22 FGM)



SPECIAL point guard battle tonight 🔥 pic.twitter.com/FyHzPZPOOq — NBA (@NBA) March 3, 2026

A Golden State ezúttal sem számíthatott a sérült Stephen Curryre és a beteg Kristaps Porzingisre, de így is remek első félidőt futott, vezetett 17 ponttal (44–27). A győzelem azonban nem lett meg, a Clippers Kawhi Leonard (23 pont, 8 lepattanó, 4 assziszt) vezérletével fokozatosan lefaragta a hátrányát, majd az utolsó negyedben állva hagyta a házigazdát. A Clevelandből megszerzett Darius Garland 12 ponttal mutatkozott be a Clippersben, Brandin Podziemski 22 ponttal volt a Warriors legeredményesebb játékosa.

NBA, ALAPSZAKASZ

Washington Wizards–Houston Rockets 118–123

Milwaukee Bucks–Boston Celtics 81–108

Utah Jazz–Denver Nuggets 125–128

Golden State Warriors–Los Angeles Clippers 101–114