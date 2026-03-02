„Tudom, nagyképűen hangzik, hogy a tavasz bajnoka várja a bajnokot...” – Bódog Tamás a Puskás Akadémia legyőzése után

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Újabb hazai vereség…

– Természetesen nagyon csalódottak vagyunk. Az első félidőben felvettük az ellenfél ívelős, fejpárbajokra össz­pontosító játékát, de amikor a labdát a földön tudtuk tartani, egyből veszélyesek voltunk. Két súlyos hiba a vesztünket okozta, az első gólnál egy felelőtlen sarkazás után alakult ki a tizenegyest eredményező szituáció. A másodiknál bedobásból az ellenfélhez továbbítottuk a labdát.

– Mit kért csapatától a szünetben, és abból mi valósult meg?

– Több futballt kértem. Amikor beállt Dárdai Palkó, Kern Martin és Németh András, sokkal veszélyesebbé vált a támadójátékunk, és amikor egyenlítettünk, úgy éreztem, miénk lesz a három pont. Ám jött a hiba, és az ellenfél az első kapura lövéséből megszerezte a győztes gólt.

– Ez már a harmadik hazai vereségük idén: minek tulajdonítja ezt?

– Szerintem a mi csapatunk alakult át a leginkább, egyelőre nem tudjuk pótolni az irányító posztján Jonathan Levit, igaz, Magyar Zsolt egyre jobban teljesít. Alapemberek távoztak, és ebben az időszakban hiányoznak Lukács Dániel vagy éppen Nagy Zsolt góljai. Bánt a vereség, hiszen feljebb kapaszkodhattunk volna, de ezúttal nyolc magyar játékossal kezdtük a mérkőzést, és úgy kell felépíteni a fiatalokat, hogy közben eredményesek is legyünk – ez nem mindig könnyű.