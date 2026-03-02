„Tudom, nagyképűen hangzik, hogy a tavasz bajnoka várja a bajnokot...” – Bódog Tamás a Puskás Akadémia legyőzése után
Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Újabb hazai vereség…
– Természetesen nagyon csalódottak vagyunk. Az első félidőben felvettük az ellenfél ívelős, fejpárbajokra összpontosító játékát, de amikor a labdát a földön tudtuk tartani, egyből veszélyesek voltunk. Két súlyos hiba a vesztünket okozta, az első gólnál egy felelőtlen sarkazás után alakult ki a tizenegyest eredményező szituáció. A másodiknál bedobásból az ellenfélhez továbbítottuk a labdát.
– Mit kért csapatától a szünetben, és abból mi valósult meg?
– Több futballt kértem. Amikor beállt Dárdai Palkó, Kern Martin és Németh András, sokkal veszélyesebbé vált a támadójátékunk, és amikor egyenlítettünk, úgy éreztem, miénk lesz a három pont. Ám jött a hiba, és az ellenfél az első kapura lövéséből megszerezte a győztes gólt.
– Ez már a harmadik hazai vereségük idén: minek tulajdonítja ezt?
– Szerintem a mi csapatunk alakult át a leginkább, egyelőre nem tudjuk pótolni az irányító posztján Jonathan Levit, igaz, Magyar Zsolt egyre jobban teljesít. Alapemberek távoztak, és ebben az időszakban hiányoznak Lukács Dániel vagy éppen Nagy Zsolt góljai. Bánt a vereség, hiszen feljebb kapaszkodhattunk volna, de ezúttal nyolc magyar játékossal kezdtük a mérkőzést, és úgy kell felépíteni a fiatalokat, hogy közben eredményesek is legyünk – ez nem mindig könnyű.
Tovább menetel a tavasszal remeklő Nyíregyháza! Ezúttal Felcsútról vitte el a három pontot
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
– Ebben a naptári éven harmadszor is győztek idegenben.
– Érdekes mérkőzés volt ez, mindkét csapat sokat tett a három pontért. Ettől függetlenül úgy gondolom, a túlzott akarás nagyon rányomta a bélyegét a játék minőségére, nem volt ez valami nézhető összecsapás. Az természetesen nagyon jó érzés, hogy a harmadik mérkőzésünket is megnyertük idegenben.
– A szünet előtt vezetéshez jutottak, mégis kettőt cserélt – mit várt a változtatástól?
– Az akarat, a hozzáállás nagyon rendben volt ezen a találkozón is, de sokkal több mélységi beindulást, több kombinációt vártam a csapatomtól és emiatt cseréltünk. Aztán a hibánkból megszületett az egyenlítő gól, de erre is nagyszerűen reagáltunk, és örülök, hogy a cserék hozzátették a magukét a csapat játékához, és lendületesebb lett velük a futball. A változtatásokban a stábtagoknak is jelentős szerepük volt, igazi csapatmunka tehát ez a győzelem.
– Ez a siker mit adhat a Nyíregyházának a folytatásban?
– Tudom, nagyképűen hangzik, hogy a tavasz bajnoka várja a bajnokot, de komolyra fordítva: olyan szoros a mezőny a tabella alján, hogy még nem értünk el semmit. Levegőhöz jutottunk, nyugodtan készülhetünk a Ferencváros ellen, és örülök, hogy az idei hat mérkőzésből négy győzelmünk és két döntetlenünk van, ennek a klubnak ez jelentős és azt hiszem, ritka eredmény – dolgozunk tovább, hogy elérjük a céljainkat.
|VÉLEMÉNYEK
|LUKÁCS Dániel, a Puskás Akadémia támadója: – Sajnos nem játszottunk jól, kevés lehetőséget tudtunk kidolgozni. Ahogy arra számítani lehetett, nagy küzdelmet, sok párharcot hozott a mérkőzés, és bár az egyenlítés után bíztam a győzelemben, sajnos nem így alakult.
|KATONA Mátyás, a Nyíregyháza középpályása: – Micsoda hét! Szerdán megszületett a kislányom, Lilla, vasárnap pedig győztes góllal köszönthettem – szerencsém volt, mert a labda átpattant Nagy Zsolt lábán, így tudtam kapura lőni. Az ősszel nagyon messzire kerültem a pályától, de sokat tettem a visszatérésért, és a gól pillanatában minden átfutott az agyamon, úgyhogy most nagyon boldog vagyok.
LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2 (0–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 1810 néző. Vezette: Molnár
Gólszerző: Dárdai P. (68.)., ill. Kvasina (45+2. – 11-esből), Katona M. (77.)