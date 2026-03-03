Német–brazil vb-döntőre tippel száz nappal a rajt előtt Klaus Augenthaler

A 2026-os világbajnokság több szempontból is mérföldkő lesz a futball történetében: a torna mezőnye, időtartama és lebonyolítása egyaránt új korszakot jelez. Az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezése nemcsak földrajzi értelemben teszi minden eddiginél nagyobbá az eseményt, hanem a pályán és a naptárban is rekordokat eredményez. A legnagyobb változás a résztvevők számának növelése, a korábbi 32 helyett 48 válogatott indul, ami 104 (!) mérkőzést hoz magával, az esemény pedig 39 napig tart, a döntőre július 19-én kerül sor East Rutherfordban.

Ez lesz az első világbajnokság, amelynek három ország közösen ad otthont, és az első 2002 óta, amelynek több házigazdája van (akkor Japán és Dél-Korea volt), s összesen 16 városban (Egyesült Államok 11, Mexikó három, Kanada kettő) játszanak mérkőzéseket. A torna földrajzi kiterjedése is példátlan, a csapatoknak és a szurkolóknak több időzónát felölelő területen kell mozogniuk, akár négy-öt órás repülőutak bonyolítják a programot, és a különböző klímával is meg kell küzdeni a kanadai hűvöstől a texasi, mexikói hőségig.

A hátralévő száz napban lehet latolgatni az esélyeket, s kíváncsian várni, mire megy egymással az L-csoportban Horvátország és Anglia a panamaiak és a ghánaiak mellett, vagy azt, mi lesz az eredménye a Németország–Curacao és a Brazília–Haiti mérkőzésnek…

A MENTALITÁS ÉS A RUTIN DÖNTŐ LEHET A TORNÁN

A világbajnokság körülményeinek elemzésében Klaus Augenthaler volt segítségünkre, akinek neve egyet jelent a nyolcvanas évek nyugatnémet futballjának fegyelmezett, mégis elegáns védőjátékával. A Bayern München legendás söprögetője (akkoriban még így hívták a posztot…) az 1986-os mexikói világbajnokságon ezüst-, négy évvel később Olaszországban aranyérmes lett. Az 1990-es vb-n mutatott teljesítménye híven tükrözte egész karrierjét: higgadtság, kiváló helyezkedés és pontos hosszú indítások.

Az 1986-ban elveszített vb-döntőt követően 1990-ben Argentína legyőzésével (1–0) felért a világ csúcsára a Klaus Augenthalert (középen) is soraiban tudó NSZK válogatottja (Fotó: AFP)

Született: 1957. szeptember 26., Fürstenzell (Nyugat-Németország) Posztja: söprögető, középhátvéd Klubja profi játékosként: Bayern München (1976–1991) Válogatottság/gól (1983–1990): 27/0 Klubjai vezetőedzőként: Bayern München (1996), Grazer AK (1997–2000), Nürnberg (2000–2003), Leverkusen (2003–2005), Wolfsburg (2005–2007), Unterhaching (2010–2011) Kiemelkedő eredményei játékosként: világbajnok (1990), vb-2. (1986), 2x BEK-döntős (1982, 1987), 7x német bajnok (1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990), 3x Német Kupa-győztes (1982, 1984, 1986), 2x német Szuperkupa-győztes (1987, 1990) Kiemelkedő eredményei edzőként: Osztrák Kupa-győztes (2000), 2. Bundesliga-bajnok (2001) NÉVJEGY – KLAUS AUGENTHALER

„A nyugatnémet válogatottal Mexikóban nem tartoztunk a legnagyobb esélyesek közé – elevenítette fel a múltat lapunk érdeklődésére a 68 éves Klaus Augen­thaler. – Az 1984-es Európa-bajnokságon gyengén szerepeltünk, és az ezt követő világbajnoki selejtező sem alakult zökkenőmentesen. Franz Beckenbauer szövetségi kapitány ugyanakkor tudta, egy-egy nagy tornán a rutin és a mentalitás legalább annyit ér, mint a forma. Az ezüst­érem bravúr volt tőlünk, a vb előtt azonnal elfogadtuk volna ezt az eredményt. El kell ismerni, az argentinok megérdemelték az aranyérmet. A mostani világbajnokságon részt vevő csapatoknak a magaslati levegőre, a különleges körülményekre mindenképpen fel kell készülniük. Emlékszem, az egyik mexikói edzésen többen nehezen kaptak levegőt, én azonban sohasem szerettem panaszkodni, próbáltam kizárni minden nehezítő tényezőt.”

A JÁTÉKOSOK REGENERÁCIÓJA RENDKÍVÜL FONTOS LESZ

Az 1990-es világbajnokságon azonban senki és semmi sem állíthatta meg a németeket, a csapat Franz Beckenbauer irányításával felért a világ tetejére.

„Az olaszországi világbajnokságon újra találkoztunk az argentinokkal a döntőben, és tudtuk, már nem olyan erősek, mint voltak négy évvel korábban – folytatta Klaus Augenthaler, aki 1976 és 1991 között a Bayern Münchenben több mint négyszáz bajnoki mérkőzésen lépett pályára. – Szerencséjük volt, hogy eljutottak a döntőig, a sors igazságtalansága lett volna, ha akkor nem mi vihetjük haza a trófeát. Emlékszem, a döntő első félidejében Lothar Matthäus a cipőjével bíbelődött, megrepedt a talpa, nem volt nála cserecipő. A második félidőre hoztak neki valahonnan újat, de nem játszott korábban abban a fajtában, törte a lábát, ezért sem vállalta el a büntetőt. Andreas Brehme viszont odaállt a labda mögé, és könyörtelenül kihasználta a lehetőséget. Talán a sors akarta, hogy Andié legyen ez a dicsőség.”

A német futballcsillag szerint az akkori, illetve mostani labdarúgást nem lehet összehasonlítani, a televízió előtt ülve sokszor úgy érzi, mintha más sportágat nézne. A maiak jóval szigorúbb körülmények között élnek, szinte minden percük pontosan be van osztva, szervezetük a végsőkig kizsigerelve.

„Az idei tornán éppen ezért különös jelentősége lesz, ki hogyan tudja a keretet rotálni, a játékosok regenerációját megoldani. No és az időjárási viszonyok is jelentősen befolyásolhatják a vb alakulását, nem könnyű negyven fokban futballozni, és a klubvébé óta tudjuk, a villámveszélyre sem árt felkészülni. Nem lennék meglepve, ha néhány találkozó többórásra nyúlna el.”

Florian Wirtz (fehérben) a Nationalelf keretének egyik legkreatívabb futballistája (Fotó: AFP)

ŐRÜLT VB-T ÉS DRÁMÁKAT JÖVENDÖL AZ EGYKORI VÉDŐ

Klaus Augenthaler szerint a 2026-os torna dinamikája alig változik a korábbiakéhoz képest, vagyis a nagy futballnemzetek megtalálják az utat a végjátékig. A favoritok között Németországot, Hollandiát és Brazíliát említette, vagyis azokat az országokat, amelyek hagyományosan erősek a kieséses szakasz pszichológiai nyomása alatt. A korábbi német klasszis szerint ha Olaszország sikerrel veszi a március végi rájátszást (Észak-Írország lesz az ellenfele), a nyári világbajnokságon vele is számolni kell.

„Képtelenség megmondani, ki lehet a befutó, de ha a döntő két csapatát kellene megtippelnem, akkor Németországot és Brazíliát mondom.”

A nyári világbajnokság már csak azért is felejthetetlennek ígérkezik, mert két korszakos zseni, a 41 esztendős Cristiano Ronaldo és a 38 éves Lionel Messi minden bizonnyal pályafutása utolsó fellépésére készül. Klaus Augenthaler szerint ők ketten kivételes terhelhetőségük miatt tudnak még manapság is magas szinten futballozni.

„Lionel Messinek már megvan a világbajnoki cím, neki inkább a méltó búcsú lehet a célja. Cristiano Ronaldo esetében viszont továbbra is ott a motiváció, hogy a portugál válogatottal igazán nagyot alkosson világbajnokságon. Akárhogy is alakul, jelenlétük ismét különleges hangulatot ad a tornának. Ahhoz tudnám hasonlítani, amilyen a nyolcvanas években Diego Maradona vagy nálunk még korábban Gerd Müller hatása volt. De a futball végső soron pontosan olyan, mint az élet, generációk adják át helyüket a fiatalabbaknak. Őrült világbajnokságra számítok, a nagy tornákra jellemző drámákkal, és ahogyan mindig, a mentálisan legerősebbé lesz az aranyérem.”



A jelenlegi világpolitikai helyzetben, amely cseppet sem emlékeztet az elmúlt évtizedek „boldog békeéveire”, megkerülhetetlen a kérdés: hogyan lehet így megrendezni a labdarúgó-világbajnokságot? Ha a többi regionális fegyveres konfliktust nem is vesszük ide, azt mindenképpen muszáj, hogy az egyik társrendező, az Egyesült Államok épp háborúban áll az egyik részt vevő válogatott országával, Iránnal, amelynek megölte legfelsőbb vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot. Ráadásul Irán mindhárom csoportmeccsét az Egyesült Államokban játszaná, kettőt Los Angelesben, egyet Seattle-ben. Vasárnapi lapszámának véleménycikkében ezt a kérdést feszegeti a világ egyik leghíresebb sportlapja, a spanyol Marca is, hozzátéve, veszélyben lehet a március 27-ére Katarba (amelynek területére az iráni válaszcsapások részeként szintén rakéták hullanak napok óta) tervezett Finalissima is a Copa América-győztes (és persze világbajnok) Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország között. Ezt a mérkőzést azóta már le is mondták, hiába adtak el rá 90 ezer jegyet, és voltak rengetegen kíváncsiak a korábbi és jelenlegi Barcelona-ikon, Lionel Messi és Lamine Yamal összecsapására. Az iráni válogatott 2025. június 10-én, ázsiai selejtezőcsoportja megnyerésével jutott ki a világbajnokságra (fOTÓ: AFP) A brit The Guardian idézi Mehdi Tadzst, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnökét, aki azt mondta: „Talán érthető, hogy az amerikai támadás után nem várható el tőlünk, hogy reménnyel tekintsünk a világbajnokság elé.” A FIFA is nagy nyomás alatt van, pláne azok után, hogy Gianni Infantino elnök a decemberi vb-sorsoláskor Donald Trump amerikai elnököt tüntette ki elsőként a szervezet által alapított FIFA-békedíjjal. A nemzetközi futballszervezet kommunikációja rendkívül óvatos, Infantino és Mattias Grafström főtitkár mantraszerűen ismétli, hogy „mindenki részt vesz, aki kijutott”, „monitorozzuk a helyzetet” és „megfelelő lesz a biztonság a világbajnokságon”. A US Today amerikai lap foglalkozik a Trump-kormányzat által bevezetett utazási tilalommal is, és azzal, hogy lesz-e egyáltalán vízumuk az iráni válogatott játékosainak, stábtagjainak és persze szurkolóinak, különösen azoknak, akiknek esetleg katonai kötődésük van. Vannak olyan vegyes megbízhatóságú források, amelyek Irán esetleges visszalépését, illetve „pótlását” találgatják, de ezek a spekulációk nem tükrözik a hivatalos FIFA-álláspontot, mint ahogy az sem, hogy az irániak meccseit átszerveznék Mexikóba. Ahol persze szintén nincsenek áldásos állapotok a drogkartellek elleni háború kiújulása óta…. B. Z. A háború vajon hogyan befolyásolja a tornát?

Fotó: AFP Hét mérkőzésnek adna otthont a Massachusetts állambeli Foxborough-ban található Gillette Stadion, amely a vb idejére a közeli nagyváros, Boston nevét venné fel. Az MLS-ben szereplő New England Revolution, illetve a New England Patriots amerikaifutball-csapat otthona azonban egyelőre nem kapott engedélyt a helyi városvezetőségtől a vb-meccsek megtartására – számolt be a CBS.

A 18 ezer lelkes település önkormányzatának számítása szerint a rendezéshez kapcsolódó biztonsági és rendvédelmi költségek nagyjából 7.8 millió dollárt (kb. 2.5 milliárd forintot) tennének ki. A Guardian arról ír, hogy az erre szánt összeg nagy részét az eredeti tervek szerint az Egyesült Államok szövetségi kormánya állná, ám a finanszírozás kongresszusi viták miatt késik. Foxborough vezetése február közepén azt közölte: nem kívánja saját költségvetésből kifizetni ezt a hatalmas összeget, mivel ez romba döntené a kisváros költségvetését. A FIFA és a szervezők egyelőre nem tettek ígéretet a rendezési költségek előreutalására, a stadion tulajdonosa, a Kraft Group pedig szintén nem kíván hozzájárulni a ráfordításokhoz, mivel a stadion működtetése a vb idejére átkerül tőlük a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez. A település önkormányzata március 17-ig adott határidőt arra, hogy garantálják a kívánt források megérkezését. Ha addig nem sikerül megállapodni, azzal fenyegetnek, hogy nem adják ki az engedélyt a vb-meccsek megtartására. Ez végső esetben azzal is járhat, hogy szűk három hónappal az első, június 13-án lejátszani tervezett Haiti–Skócia meccsnek és a további hat találkozónak új helyszínt kell keresni. Massachussets állam kormányzója, Maura Healey mindenesetre optimista, úgy véli, időben megoldást találnak a pénzügyi problémára. V. J. Foxborough hetek óta a rendezési engedély megtagadásával fenyeget