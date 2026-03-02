MLSZ: húsvéthétfőn és az országgyűlési választás napján nem rendeznek mérkőzéseket

A testület meghallgatta Kovács Gábor futsal-szakágvezetőt, aki beszámolt a válogatottak szerepléséről, az utánpótlás-nevelés és a bajnokságok helyzetéről. A szakember a női felnőttválogatott két egymást követő Európa-bajnoki szereplése mellett külön kiemelte a férfiválogatott tavalyi Eb-kijutását, továbbá, hogy a januári kontinenstornán történelmet írt sikerével: három meccsen négy pontot szerzett az egész mezőny legalacsonyabb átlagéletkorú válogatottja, és az utolsó pillanatig versenyben volt a negyeddöntőbe jutásért. Az MLSZ következő közgyűlésére március 20-án, pénteken kerül sor Telkiben. A közelmúltban több sajtóinformáció is megjelent annak kapcsán, hogy ismét bevezetik az osztályozót, amit az NB I 11. és az NB II 2. helyezettje játszana egymással az idény végén, de a férfiélvonal és -másodosztály versenykiírásának véglegesítésére csak a következő elnökségi ülésen kerül sor.