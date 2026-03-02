Nemzeti Sportrádió

MLSZ: húsvéthétfőn és az országgyűlési választás napján nem rendeznek mérkőzéseket

2026.03.02.
Április 6-án és 12-én is üresen maradnak a hazai stadionok
Április 6-án, húsvéthétfőn és április 12-én, vasárnap, az országgyűlési választás napján nem rendeznek Magyarországon „országos felnőtt nagypályás labdarúgó-mérkőzéseket” a magyar szövetség (MLSZ) elnökségének hétfői döntése értelmében.

Az MLSZ honlapjának híradása szerint az elnökség a klubok kéréseit is figyelembe véve rendelte el, hogy április 6-án és 12-én ne rendezzenek mérkőzéseket.

Ezen felül az érintett hétvégék esetében, más osztályokban a két résztvevő klub közös megegyezése alapján benyújtott módosítási kérelmeket a versenybizottságok jóváhagyják.

A testület meghallgatta Kovács Gábor futsal-szakágvezetőt, aki beszámolt a válogatottak szerepléséről, az utánpótlás-nevelés és a bajnokságok helyzetéről. A szakember a női felnőttválogatott két egymást követő Európa-bajnoki szereplése mellett külön kiemelte a férfiválogatott tavalyi Eb-kijutását, továbbá, hogy a januári kontinenstornán történelmet írt sikerével: három meccsen négy pontot szerzett az egész mezőny legalacsonyabb átlagéletkorú válogatottja, és az utolsó pillanatig versenyben volt a negyeddöntőbe jutásért. Az MLSZ következő közgyűlésére március 20-án, pénteken kerül sor Telkiben.

A közelmúltban több sajtóinformáció is megjelent annak kapcsán, hogy ismét bevezetik az osztályozót, amit az NB I 11. és az NB II 2. helyezettje játszana egymással az idény végén, de a férfiélvonal és -másodosztály versenykiírásának véglegesítésére csak a következő elnökségi ülésen kerül sor.

