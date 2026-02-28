Öt góllal lőtte be magát a felsőházba a Sepsi OSK

A Sepsi OSK és a CSM Resita az első félidőben még kiegyensúlyozott, de igazán nagy helyzeteket nélkülöző csatát vívott egymással, de szünet után a székelyföldiek gyors indításokkal pillanatok alatt padlóra küldték a vendégcsapatot. Dimitri Oberlin kapufája vezette fel a 11 percben a gólsorozatot, amelyet a jobb oldalon kiugró Ignacio Heras kezdett el – a Liga 2 góllövőlistáját vezető spanyol csatár két védőt is lerázva lőtte ki a hosszú sarkot.

Három perccel később a szünetben beállt Moses Mawa másolta le az akciót, csak balról indulva, majd szinte azonnal emberelőnybe is került a Sepsi: Mihai Dolghi kapta meg a második sárga lapját. A szentgyörgyiek egy perc alatt újabb két gólt lőttek a teljesen szétesett Resicának, előbb Mawa duplázott Oberlin beadásából, majd Cosmin Matei lopott labdát a védőktől és lőtt a kapuba. A végén egy kapusról kipattanó labdára lecsapó Mawának a tripla is összejött (5–0), a Sepsi pedig biztosan ott lesz a playoffban a feljutásért küzdő hat csapat között.

ROMÁNIA

LIGA 2, 19. FORDULÓ

Sepsi OSK–CSM Resita 5–0 (Heras 55., Mawa 58., 65., 83., Matei 66.)

Kiállítva: Dolghi (Resita, 60.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.

Szatmárnémeti CSM Olimpia–CS Tunari 1–1

Olimpia: Vida Kristopher kezdőként 57 percet játszott

12.00 ASA Marosvásárhely–Metalul Buzau

ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel

Az állás: 1. Corvinul 47 pont, 2. Sepsi OSK 42 pont, 3. Voluntari 39 pont, …, 5. Marosvásárhely 33 pont, …21. Szatmárnémeti 11 pont