Superliga: kikapott utolsó őszi hazai bajnokiján a Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA

19. FORDULÓ

Csíkszereda–Arges 0–2 (0–1)

Csíkszereda, Városi Stadion, 862 néző. Vezette: Petrescu

Csíkszereda: Pap – Bloj, Palmes, Csürös, Ferenczi (Gál-Andrezly, a szünetben) – Végh, Veres – Anderson Ceará, Dusinszki (Szabó B., 59.; Bödő, 81.), Bakos (Novelli, a szünetben) – Eppel (Szalay Sz., 77.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Arges: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borta – Sierra, Rata (Seto, 78.), Pirvu – Moldoveanu, Matos (C. Ferreira, 78.), Bettaieb (Garutti, 89.). Vezetőedző: Bogdan Andone

Gólszerző: Bettaieb (37.), Matos (75.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A sérülések és eltiltások miatt alapemberek egész sorát (Hegedűs János, Pászka Lóránd, Soufiane Jebari és Jozef Dolny) nélkülöző Csíkszereda az első perctől kezdve átengedte labdát és a kezdeményezést a Superliga legkisebb labdabirtoklásával rendelkező ellenfelének, de jól záró védelmének köszönhetően bő félórán keresztül kényelmes tempójú és a kapukra teljesen veszélytelen küzdelem zajlott a pályán. Néhány pontatlan átlövési kísérletet leszámítva csupán Vadim Rata a csíki kapu fölé szálló fejese volt az egyetlen veszélyes lehetőség ebben az időszakban, amikor viszont kissé kinyílt az FK védelme, rögtön büntetett az Arges: a jobb szélen elhúzó Dorinel Oancea centerezését Adel Bettaieb lőtte kapásból, 11 méterről a bal alsó sarokba.

A vendégek így szünet után már kedvenc kontrafutballjukat játszhatták, miközben a középpályán csírájában elfojtották az FK támadásait: a csíkiak egyetlen kaput találó lövésig sem jutottak a mérkőzés során. A második Arges-gólhoz azonban Szabó Bálint hibája is kellett, akinek eladott labdájával Ricardo Matos ment el a bal szélen, és a tizenhatos érve kilőtte a hosszú sarkot. A hajrában Anderson Ceará felesleges cselezgetése és labdavesztés utáni faultja nyomán még büntetőt is lőhetett az Arges, de Pap Eduárd kivédte Caio Ferreira erőtlen lövését. Az FK-n azonban ez már nem segített, a szeredai csapat a szezon egyik legerőtlenebb teljesítményével búcsúzott el erre az évre közönségétől. 0–2