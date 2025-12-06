Nemzeti Sportrádió

Superliga: kikapott utolsó őszi hazai bajnokiján a Csíkszereda

Vágólapra másolva!
2025.12.06. 17:57
null
Fotó: Duducz Tibor
Címkék
FK Csíkszereda Román Superliga Arges Csíkszereda
Négy hónap után vesztett ismét otthon bajnoki mérkőzést az FK Csíkszereda, a rendkívül pragmatikus futball játszó FC Arges ellen ugyanis kaput találó lövése sem volt a székelyföldi csapatnak.

ROMÁN SUPERLIGA
19. FORDULÓ
Csíkszereda–Arges 0–2 (0–1)
Csíkszereda, Városi Stadion, 862 néző. Vezette: Petrescu
Csíkszereda: Pap – Bloj, Palmes, Csürös, Ferenczi (Gál-Andrezly, a szünetben) – Végh, Veres – Anderson Ceará, Dusinszki (Szabó B., 59.; Bödő, 81.), Bakos (Novelli, a szünetben) – Eppel (Szalay Sz., 77.). Vezetőedző: Ilyés Róbert
Arges: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Borta – Sierra, Rata (Seto, 78.), Pirvu – Moldoveanu, Matos (C. Ferreira, 78.), Bettaieb (Garutti, 89.). Vezetőedző: Bogdan Andone
Gólszerző: Bettaieb (37.), Matos (75.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A sérülések és eltiltások miatt alapemberek egész sorát (Hegedűs János, Pászka Lóránd, Soufiane Jebari és Jozef Dolny) nélkülöző Csíkszereda az első perctől kezdve átengedte labdát és a kezdeményezést a Superliga legkisebb labdabirtoklásával rendelkező ellenfelének, de jól záró védelmének köszönhetően bő félórán keresztül kényelmes tempójú és a kapukra teljesen veszélytelen küzdelem zajlott a pályán. Néhány pontatlan átlövési kísérletet leszámítva csupán Vadim Rata a csíki kapu fölé szálló fejese volt az egyetlen veszélyes lehetőség ebben az időszakban, amikor viszont kissé kinyílt az FK védelme, rögtön büntetett az Arges: a jobb szélen elhúzó Dorinel Oancea centerezését Adel Bettaieb lőtte kapásból, 11 méterről a bal alsó sarokba.

A vendégek így szünet után már kedvenc kontrafutballjukat játszhatták, miközben a középpályán csírájában elfojtották az FK támadásait: a csíkiak egyetlen kaput találó lövésig sem jutottak a mérkőzés során. A második Arges-gólhoz azonban Szabó Bálint hibája is kellett, akinek eladott labdájával Ricardo Matos ment el a bal szélen, és a tizenhatos érve kilőtte a hosszú sarkot. A hajrában Anderson Ceará felesleges cselezgetése és labdavesztés utáni faultja nyomán még büntetőt is lőhetett az Arges, de Pap Eduárd kivédte Caio Ferreira erőtlen lövését. Az FK-n azonban ez már nem segített, a szeredai csapat a szezon egyik legerőtlenebb teljesítményével búcsúzott el erre az évre közönségétől. 0–2

 

PERCRŐL PERCRE

FK Csíkszereda Román Superliga Arges Csíkszereda
Legfrissebb hírek

Erste Liga: Péter Róbert lett a Csíkszereda vezetőedzője – hivatalos

Jégkorong
Tegnap, 11:31

Román Kupa: Pászkát kiállították, Eppel hiába egyenlített Csíkszeredában

Minden más foci
2025.12.02. 18:18

Erste Liga: megint nagyon kikapott otthon a Gyergyó, már a Brassó vezeti a tabellát

Jégkorong
2025.11.30. 18:48

A Csíkszereda négy gólt kapott Bukarestben

Minden más foci
2025.11.28. 21:29

Eppel góljával nyert a Csíkszereda a „láthatatlan meccsen”

Minden más foci
2025.11.21. 18:32

„DAColunk”, ez már az identitásunk része – a külhoni klubok vezetői a kisebbségi lét nehézségeiről is beszéltek a Sport Forum Hungaryn

Minden más foci
2025.11.20. 15:56

Erste Liga: lett vezetőedző érkezett Csíkszeredára

Jégkorong
2025.11.10. 11:31

A korábbi magyar kapitány ismét viharos körülmények között távozott, ezúttal a Csíkszeredát hagyta ott

Jégkorong
2025.11.07. 10:18
Ezek is érdekelhetik