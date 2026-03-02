Légióskörkép: volt ferencvárosi játékosok szerezték a gólokat a múlt héten
A múlt héten egészen vasárnapig nem szereztek gólt légiósaink, akkor viszont a román élvonalban Pászka Lóránd, a görög első osztályban pedig az előző idényben még ferencvárosi csapattárs Varga Barnabás is betalált.
A Romániában született, de a magyar utánpótlásban nevelkedett Pászka másodszor szerzett gólt ebben az idényben, és másodszor mentett pontot a csapatának, októberben a CFR ellen, ezzútal pedig a Petrolul vendégeként, mindkétszer tizenegyesből.
PÁSZKA TIZENEGYESE A PETROLUL ELLEN
Varga Barnabás a Volosz elleni idegenbeli bajnokin a negyedik gólját szerezte meg az AEK Athénban, ezúttal is fejjel talált be egy jobb oldali beívelésből, ez volt a harmadik fejes gólja Görögországban. A hajrában pedig még egy gólpasszt is adott (ez volt a második gólpassza az AEK-ban), azt is fejjel, ugyanis a magyar csatár lefejelt labdájából lőtte a kapuba az AEK egyenlítő gólját Filipe Relvas a 98. percben. (Az AEK-nak 23 bajnoki meccs után így ugyanúgy 53 pontja van, mint az 1. helyen álló Olympiakosznak, viszont a jelenleg 50 ponttal 3. PAOK egy meccsel kevesebbet játszott.)
VARGA BARNABÁS GÓLJA
VARGA GÓLPASSZA
Gólpasszt Vargán kívül még ketten adtak a múlt héten. Szoboszlai Dominik például szögletből varázsolta a labdát a West Ham ellen 5–2-re mgenyert meccsen a Liverpool második gólját szerző Virgil van Dijk fejére. Szlovákiában Kovács Mátyás folytatta gólpasszsorozatát: az MTK kölcsönjátékosaként a Kassában szereplő középpályás egymás után a negyedik bajnoki meccsén az ötödik gólpasszát adta (az idényben összességében pedig a hatodikat, hat gól mellett), ezúttal a Nagymihályban 2–0-ra megnyert meccsen a jobb szélen került a védelem mögé egy jó kiugrással, majd visszagurított a második hullámban érkező gólszerzőnek.
SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLPASSZA
KOVÁCS MÁTYÁS PASSZA UTÁN SZERENCSÉS GÓL LŐTT A KASSA
Említést érdemel még az AZ Alkmaar csatára, Kovács Bendegúz – a felnőttek között ugyan nem talált be a múlt héten, de az UEFA Ifjúsági Ligában a Benfica ellen 6–2-re elveszített meccsen csapata mindkét gólját ő szerezte (az elsőt 11-esből).
KOVÁCS-GÓLOK AZ UEFA IFJÚSÁGI LIGÁBAN (3:45-NÉL ÉS 6:05-NÉL)
A KÜLFÖLDÖN, PROFI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ MGAYAR, ILL.. MAGYAR VÁLOGATOTT/U-VÁLGATOTT LABDARÚGÓK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
FEBRUÁR 23., HÉTFŐ
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
AZ II–Den Bosch 2–2
AZ II: Kovács Bendegúz nem volt a meccskeretben.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Lechia Gdansk–Zaglebie Lubin 0–2
Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdőként 89 percet játszott.
ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–Hermannstadt 2–1
Csíkszereda: Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Eppel Márton kezdőként a 65. percig volt a pályán, Kleinheisler László kezdőként a 64. percig volt a pályán, Dusinszki Szabolcs és Hegedűs János a keret tagja volt, de nem lépett pályára, Nagy Zoárd a 65. percben állt be, Szalay Szabolcs az 57. percben állt be, Tajti Mátyás nem volt a meccskeret tagja, Végh Bence sérülés miatt nem volt a meccskeret tagja.
FEBRUÁR 24., KEDD
ANGLIA
Championship (II. osztály)
West Bromwich Albion–Charlton Athletic 1–1
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Blackburn Rovers–Bristol City 1–2
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
Wrexham–Portsmouth 2–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Aberdeen 0–0
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
FEBRUÁR 25., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
A nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó
Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3–2 – h. u.
Galatasaray: Sallai Roland kezdett, az 59. percbeli lecseréléséig volt a pályán.
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Nyolcaddöntő
Benfica (portugál)–AZ (holland) 6–2
AZ: Kovács Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, ő rúgta csapata mindkét gólját.
FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
A nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó
Lausanne (svájci)–Sigma Olomouc (cseh) 1–2
Olomouc: Baráth Péter a kezdőcsapatban lépett pályára, a 88. percben lecserélték.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Steaua Bucuresti–CSM Slatina 2–1
Steaua: Huszti András a kispadról nézte végig a mérkőzést.
FEBRUÁR 27., PÉNTEK
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–RFC Liege 3–1
Kortrijk: Dénes Vilmos a 84. percben állt be.
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
Vitesse–AZ II 2–0
AZ II: Kovács Bendegúz nem került be a meccskeretbe.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
NK Nafta–Rudar 1–1
Nafta: Bakti Balázs nem került be a meccskeretbe, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel az 58. percben állt be, Németh Ervin kispados volt.
FEBRUÁR 28., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
AFC Bournemouth–Sunderland 1–1
Bournemouth: Tóth Alex a 85. percben állt be, két perccel később sárga lapot kapott.
Liverpool–West Ham United 5–2
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik szintén végig a pályán volt, a 24. percben gólpasszt adott, a 85. percben sárga lapot kapott.
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Hull City 0–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
Derby County–Blackburn Rovers 3–1
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.
Oxford United–West Bromwich Albion 2–1
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Anderlecht II 0–5
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem került be a meccskeretbe.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Paralimni 3–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás sérült, nem került be a meccskeretbe.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Sporting Kansas City–Columbus Crew 2–2
Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 64 percet játszott.
Vancouver Whitecaps–Toronto FC 3–0
Toronto: Sallói Dániel kezdőként 83 percet játszott.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–PSG 0–1
Le Havre: Loic Nego sérülés miatt nem volt a keretben.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Zob Ahan–Perszepolisz – elhalasztva
Perszepolisz: Gera Dániel eltiltott.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Widzew Lódz 1–0
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, a 95. percben sárga lapot kapott.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Mönchengladbach–Union Berlin 1–0
Union Berlin: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Reggiana 0–1
Spezia: Nagy Ádám kispados volt.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Sepsi OSK–CSM Resita 5–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.
Szatmárnémeti CSM Olimpia–CS Tunari 1–1
Olimpia: Vida Kristopher kezdőként 57 percet játszott.
ASA Marosvásárhely–Metalul Buzau 1–0
ASA: Demeter Zsombor a kispadon ült, Major Sámuelt nem nevezték.
SKÓCIA
Premiership
Motherwell–Dundee United 2–0
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga
Novi Pazar–Topolya 2–0
Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a szünetben lecserélték.
Zseleznicsar Pancsevo–Vojvodina 2–0
Vojvodina: Szűcs Kornél a 81. percben állt be.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Zsolna–Dunaszerdahely 0–0
Zsolna: Szánthó Regő kezdett, a 88. percben lecserélték.
Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
Nagymihály–Kassa 0–2
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 21. percben gólpasszt adott, a 63. percben lecserélték.
Komárom–Rózsahegy 1–1
Komárom: Szűcs Patrik a 65. percben állt be.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kasimpasa–Rizespor 0–3
Rizespor: Mocsi Attila a 85. percben állt be.
Kocaelispor–Besiktas 0–1
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.
Galatasaray–Alanyaspor 3–1
Galatasaray: Sallai Roland kisebb sérülés miatt nem került be a meccskeretbe.
MÁRCIUS 1., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Grazer AK–Ried 2–1
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a meccskeretben.
Red Bull Salzburg–Hartberg 0–0
Salzburg: Redzic Damir a 67. percben állt be.
Altach–Rapid Wien 1–1
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel–Seraing 0–1
Lommel: Vancsa Zalán a 78. percben állt be.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Bohemians 1–0
Olomouc: Baráth Péter a 65. percben állt be játszani.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Orlando City–Inter Miami 2–4
Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem cserélték be.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Volosz–AEK Athén 2–2
AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, gólt szerzett és gólpasszt adott.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Hapoel Beer Sheva–Hapoel Petah Tikva – elhalasztva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
VfB Stuttgart–Wolfsburg 4–0
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a meccskeretben.
Hamburg–RB Leipzig 1–2
RB Leipzig: Gulácsi Péter sérülés miatt nem volt a meccskeretben, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Nürnberg 2–1
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Famalicao 0–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdőként a 80. percig volt a pályán.
ROMÁNIA
Superliga
Petrolul–Csíkszereda 1–1
Csíkszereda: Pászka Lóránd végigjtszotta a mérkőzést és szerzett egy gólt, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Nagy Zoárd kezdőként 71 percet játszott, Végh Bence a 70. percben állt be, Eppel Márton a 71. percben állt be, Szalay Szabolcs a meccskeretben volt, de nem játszott, Tajti Mátyás a meccskeretben volt, de nem játszott, Dusinszki Szabolcs, a meccskeretben volt, de nem játszott, Kleinheisler László nem volt a meccskeretben.
SZERBIA
Szuperliga
Napredak–Szpartak Szabadka 1–1
Szpartak: Holender Filip kezdőként 68. percet játszott.
MÁRCIUS 2., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Zaglebie Lubin–Wisla Plock
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
20.30: Córdoba–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Áron