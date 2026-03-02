Légióskörkép: volt ferencvárosi játékosok szerezték a gólokat a múlt héten



A múlt héten egészen vasárnapig nem szereztek gólt légiósaink, akkor viszont a román élvonalban Pászka Lóránd, a görög első osztályban pedig az előző idényben még ferencvárosi csapattárs Varga Barnabás is betalált.

A Romániában született, de a magyar utánpótlásban nevelkedett Pászka másodszor szerzett gólt ebben az idényben, és másodszor mentett pontot a csapatának, októberben a CFR ellen, ezzútal pedig a Petrolul vendégeként, mindkétszer tizenegyesből.

PÁSZKA TIZENEGYESE A PETROLUL ELLEN

Varga Barnabás a Volosz elleni idegenbeli bajnokin a negyedik gólját szerezte meg az AEK Athénban, ezúttal is fejjel talált be egy jobb oldali beívelésből, ez volt a harmadik fejes gólja Görögországban. A hajrában pedig még egy gólpasszt is adott (ez volt a második gólpassza az AEK-ban), azt is fejjel, ugyanis a magyar csatár lefejelt labdájából lőtte a kapuba az AEK egyenlítő gólját Filipe Relvas a 98. percben. (Az AEK-nak 23 bajnoki meccs után így ugyanúgy 53 pontja van, mint az 1. helyen álló Olympiakosznak, viszont a jelenleg 50 ponttal 3. PAOK egy meccsel kevesebbet játszott.)

VARGA BARNABÁS GÓLJA

VARGA GÓLPASSZA

Gólpasszt Vargán kívül még ketten adtak a múlt héten. Szoboszlai Dominik például szögletből varázsolta a labdát a West Ham ellen 5–2-re mgenyert meccsen a Liverpool második gólját szerző Virgil van Dijk fejére. Szlovákiában Kovács Mátyás folytatta gólpasszsorozatát: az MTK kölcsönjátékosaként a Kassában szereplő középpályás egymás után a negyedik bajnoki meccsén az ötödik gólpasszát adta (az idényben összességében pedig a hatodikat, hat gól mellett), ezúttal a Nagymihályban 2–0-ra megnyert meccsen a jobb szélen került a védelem mögé egy jó kiugrással, majd visszagurított a második hullámban érkező gólszerzőnek.

SZOBOSZLAI DOMINIK GÓLPASSZA

KOVÁCS MÁTYÁS PASSZA UTÁN SZERENCSÉS GÓL LŐTT A KASSA

Említést érdemel még az AZ Alkmaar csatára, Kovács Bendegúz – a felnőttek között ugyan nem talált be a múlt héten, de az UEFA Ifjúsági Ligában a Benfica ellen 6–2-re elveszített meccsen csapata mindkét gólját ő szerezte (az elsőt 11-esből).

KOVÁCS-GÓLOK AZ UEFA IFJÚSÁGI LIGÁBAN (3:45-NÉL ÉS 6:05-NÉL)

A KÜLFÖLDÖN, PROFI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN JÁTSZÓ MGAYAR, ILL.. MAGYAR VÁLOGATOTT/U-VÁLGATOTT LABDARÚGÓK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

FEBRUÁR 23., HÉTFŐ

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

AZ II–Den Bosch 2–2

AZ II: Kovács Bendegúz nem volt a meccskeretben.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Lechia Gdansk–Zaglebie Lubin 0–2

Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdőként 89 percet játszott.

ROMÁNIA

Superliga

Csíkszereda–Hermannstadt 2–1

Csíkszereda: Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Eppel Márton kezdőként a 65. percig volt a pályán, Kleinheisler László kezdőként a 64. percig volt a pályán, Dusinszki Szabolcs és Hegedűs János a keret tagja volt, de nem lépett pályára, Nagy Zoárd a 65. percben állt be, Szalay Szabolcs az 57. percben állt be, Tajti Mátyás nem volt a meccskeret tagja, Végh Bence sérülés miatt nem volt a meccskeret tagja.

FEBRUÁR 24., KEDD

ANGLIA

Championship (II. osztály)

West Bromwich Albion–Charlton Athletic 1–1

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Blackburn Rovers–Bristol City 1–2

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

Wrexham–Portsmouth 2–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Aberdeen 0–0

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

FEBRUÁR 25., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

A nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó

Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3–2 – h. u.

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, az 59. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Nyolcaddöntő

Benfica (portugál)–AZ (holland) 6–2

AZ: Kovács Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést, ő rúgta csapata mindkét gólját.

FEBRUÁR 26., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

A nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó

Lausanne (svájci)–Sigma Olomouc (cseh) 1–2

Olomouc: Baráth Péter a kezdőcsapatban lépett pályára, a 88. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Steaua Bucuresti–CSM Slatina 2–1

Steaua: Huszti András a kispadról nézte végig a mérkőzést.

FEBRUÁR 27., PÉNTEK

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Kortrijk–RFC Liege 3–1

Kortrijk: Dénes Vilmos a 84. percben állt be.

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

Vitesse–AZ II 2–0

AZ II: Kovács Bendegúz nem került be a meccskeretbe.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

NK Nafta–Rudar 1–1

Nafta: Bakti Balázs nem került be a meccskeretbe, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel az 58. percben állt be, Németh Ervin kispados volt.

FEBRUÁR 28., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

AFC Bournemouth–Sunderland 1–1

Bournemouth: Tóth Alex a 85. percben állt be, két perccel később sárga lapot kapott.

Liverpool–West Ham United 5–2

Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik szintén végig a pályán volt, a 24. percben gólpasszt adott, a 85. percben sárga lapot kapott.

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Hull City 0–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

Derby County–Blackburn Rovers 3–1

Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.

Oxford United–West Bromwich Albion 2–1

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Anderlecht II 0–5

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem került be a meccskeretbe.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Paralimni 3–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás sérült, nem került be a meccskeretbe.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Sporting Kansas City–Columbus Crew 2–2

Columbus: Gazdag Dániel kezdőként 64 percet játszott.

Vancouver Whitecaps–Toronto FC 3–0

Toronto: Sallói Dániel kezdőként 83 percet játszott.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–PSG 0–1

Le Havre: Loic Nego sérülés miatt nem volt a keretben.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Zob Ahan–Perszepolisz – elhalasztva

Perszepolisz: Gera Dániel eltiltott.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Widzew Lódz 1–0

Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, a 95. percben sárga lapot kapott.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Mönchengladbach–Union Berlin 1–0

Union Berlin: Schäfer András végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Reggiana 0–1

Spezia: Nagy Ádám kispados volt.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Sepsi OSK–CSM Resita 5–0

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.

Szatmárnémeti CSM Olimpia–CS Tunari 1–1

Olimpia: Vida Kristopher kezdőként 57 percet játszott.

ASA Marosvásárhely–Metalul Buzau 1–0

ASA: Demeter Zsombor a kispadon ült, Major Sámuelt nem nevezték.

SKÓCIA

Premiership

Motherwell–Dundee United 2–0

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga

Novi Pazar–Topolya 2–0

Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a szünetben lecserélték.

Zseleznicsar Pancsevo–Vojvodina 2–0

Vojvodina: Szűcs Kornél a 81. percben állt be.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Zsolna–Dunaszerdahely 0–0

Zsolna: Szánthó Regő kezdett, a 88. percben lecserélték.

Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.

Nagymihály–Kassa 0–2

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 21. percben gólpasszt adott, a 63. percben lecserélték.

Komárom–Rózsahegy 1–1

Komárom: Szűcs Patrik a 65. percben állt be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kasimpasa–Rizespor 0–3

Rizespor: Mocsi Attila a 85. percben állt be.

Kocaelispor–Besiktas 0–1

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

Galatasaray–Alanyaspor 3–1

Galatasaray: Sallai Roland kisebb sérülés miatt nem került be a meccskeretbe.

MÁRCIUS 1., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Ried 2–1

GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a meccskeretben.

Red Bull Salzburg–Hartberg 0–0

Salzburg: Redzic Damir a 67. percben állt be.

Altach–Rapid Wien 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel–Seraing 0–1

Lommel: Vancsa Zalán a 78. percben állt be.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Bohemians 1–0

Olomouc: Baráth Péter a 65. percben állt be játszani.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

Orlando City–Inter Miami 2–4

Miami: Pintér Dániel kispados volt, nem cserélték be.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Volosz–AEK Athén 2–2

AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, gólt szerzett és gólpasszt adott.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Hapoel Beer Sheva–Hapoel Petah Tikva – elhalasztva

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

VfB Stuttgart–Wolfsburg 4–0

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a meccskeretben.

Hamburg–RB Leipzig 1–2

RB Leipzig: Gulácsi Péter sérülés miatt nem volt a meccskeretben, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Nürnberg 2–1

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Famalicao 0–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdőként a 80. percig volt a pályán.

ROMÁNIA

Superliga

Petrolul–Csíkszereda 1–1

Csíkszereda: Pászka Lóránd végigjtszotta a mérkőzést és szerzett egy gólt, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, Nagy Zoárd kezdőként 71 percet játszott, Végh Bence a 70. percben állt be, Eppel Márton a 71. percben állt be, Szalay Szabolcs a meccskeretben volt, de nem játszott, Tajti Mátyás a meccskeretben volt, de nem játszott, Dusinszki Szabolcs, a meccskeretben volt, de nem játszott, Kleinheisler László nem volt a meccskeretben.

SZERBIA

Szuperliga

Napredak–Szpartak Szabadka 1–1

Szpartak: Holender Filip kezdőként 68. percet játszott.

MÁRCIUS 2., HÉTFŐ

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

19.00: Zaglebie Lubin–Wisla Plock

Zaglebie Lubin: Szabó Levente

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

20.30: Córdoba–FC Andorra

Andorra: Yaakobishvili Áron