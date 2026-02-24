Élet Amerikában, futball Kanadában – Sallói új lendületet kaphat pályafutásában

SALLÓI DÁNIEL: TORONTO ÚJ LENDÜLETET ADHAT KARRIEREM HÁTRALÉVŐ RÉSZÉHEZ

Az amerikai profi labdarúgóligában, az MLS-ben múlt héten kezdődött el az új idény. Sallói Dániel a felkészülést még a Sporting Kansas Citynél töltötte, de az előző héten a Toronto FC-hez szerződött, és a dallasi, 3–2-re elveszített nyitó meccsen csereként több mint fél órát már játszhatott is új csapatában.

„Tíz évet futballoztam Kansasban, és úgy éreztem, szükségem van egy kis frissítésre, remélem, ez a váltás segíteni fog a karrierem hátralévő részében – indokolta döntését a Nemzeti Sport kérdésére a 29 éves Sallói Dániel, akinek az átigazolásában fontos szerepet játszott a Toronto vezetőedzője. – Az edzői stáb jól ismer, hiszen Robin Fraser anno a Colorado szakvezetője volt, sokszor játszottam ellenük, nagyon örült, hogy ide igazoltam, benne volt a keze ebben az átigazolásban. Azt várja el tőlem, hogy a támadásokban minél jobban segítsem a csapatot, gólokkal, gólpasszokkal. Elsősorban a két szélen, ám ha úgy adódik, középen is számít rám. Persze, nagy a rivalizálás a csapaton belül, hiszen több támadó is van a keretben, tehát a legjobb formámat kell hoznom, de éppen azért, mert mély a keret, sok választási lehetősége van a szakmai stábnak, bizakodóak lehetünk.”

Sallói Dániel tíz év alatt klubikonná vált Kansas Cityben, ő az SKC történetének második legeredményesebb gólszerzője, és továbbra is Kansas Cityt tartja az otthonának, a pályafutását követően is szívesen élne ott (Fotó: Gary Rohman)

Robin Fraser 2019 és 2023 között irányította a Colorado Rapids gárdáját, amely ellen ezen időszakban hat meccsen négy gólt is szerzett Sallói (egy gólpassz mellett), így a jamaicai születésű szakember meggyőződhetett a magyar támadó képességeiről – nem véletlenül kezdeményezte a szerződtetését. A Toronto ambiciózus terveit az is mutatja, hogy a hírek szerint a klub rekordösszegért – MLS-csúcsot jelentő 20 millió dolláros kivásárlási árról ír az amerikai sajtó – szerződtetheti az angol másodosztályú Norwich City 26 éves amerikai válogatott csatárát, Josh Sargentet. Korábban pedig már érkezett a portugál élvonalból, a Santa Clarából egy brazil balhátvéd is, Matheus Pereira. Sallói posztján, szélső támadóként a keret tagja az előző idényben hat góllal házi gólkirályi címig jutó, de jelenleg térdsérüléssel bajlódó, kanadai válogatott Theo Corbeanu, az első meccsen gólt is szerző, 45-szörös haiti válogatott Derrick Etienne, középen, támadó középpályásként a Dallas ellen szintén eredményes, 11-szeres amerikai válogatott Djordje Mihailovic szerepel, és rajtuk kívül van két kanadai és egy kolumbiai korosztályos válogatott csatára is a csapatnak.

„Még ismerkednem kell az öltözővel, a társakkal és mindenkivel a klubnál, mert a múlt héten csak két napot töltöttem el a csapattal. Pénteken érkeztem, szombaton pedig már meccset is játszottunk. Így még nincs összehasonlítási alapom, de a város kapcsán azt tudom mondani, Toronto sokkal nagyobb, mint Kansas City, rengeteg kikapcsolódási lehetőséggel, koncertekkel, aktív sportélettel, NBA- és NHL-csapattal, úgyhogy izgatottan várom az idényt ebben az új környezetben” – fogalmazott Sallói az első tapasztalatok kapcsán.

A Toronto a csaknem 30 ezer néző befogadására alkalmas BMO Field stadionban játssza a hazai meccseit, ám az elmúlt években ritkán játszhatott telt ház előtt, mert a legutóbbi öt idényben nem szerepelt jól, rendre negatív mérleggel zárt és nem tudott bejutni a rájátszásba sem. Pedig korábban háromszor nagydöntőt is játszhatott (2016, 2017, 2019) és 2017-ben meg is nyerte a bajnokságot az amerikai válogatott Jozy Altidore és az olasz válogatott Sebastian Giovinco fémjelezte Toronto. Most az első cél az, hogy ismét bejusson a rájátszásba a csapat.

A BMO Field (Fotó: facebook.com/torontofc/photos)

„Az első meccs után még nagyon nehéz megmondani, mire számíthatunk az idényben, hogyan alakulnak az erőviszonyok, hiszen ez egy nagyon hosszú bajnokság és időre van szükség, hogy összeszokjon a társaság, már csak a hozzám hasonlóan később érkező új szerzemények miatt is, de mindenképpen a rájátszás a cél. Az, hogy a Toronto, amelynek jelentős múltja van, előbb-utóbb eljusson arra a szintre, amelyen korábban volt Giovincóékkal.”

Sallói a hosszabb távú jövőjéről, a pályafutása utáni időszakról is beszélt.

„A labdarúgásban sosem lehet előre tudni, hogyan alakul egy játékos pályafutása, nem tudnám én sem megmondani, hol fogom befejezni a karrierem, de nagyon szeretek az MLS-ben játszani. Kansas Cityt továbbra is az otthonomnak tartom. El tudom képzelni, hogy visszavonulásom után is ott élek majd. Meglátjuk… Egyelőre másfél évre írtam alá Torontóban, utána van még egy év opció a szerződésemben. Hétről hétre tervezek, szeretném minden meccsen a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, ez adhatja meg az esélyt, hogy később is jó csapatokban szerepelhessek vagy akár itt hosszabb távra szerződhessek.”

Sallói Dániel a szüleivel és az SCK-val 2017-ben megnyert US Open-kupa serlegével – ez volt a legnagyobb sikere a csapattal

SALLÓI ISTVÁN: SOKKAL TÖBB ÉRV SZÓLT A VÁLTÁS, MINT A MARADÁS MELLETT

Sallói Dániel klubváltásának szakmai oldaláról édesapját, a 13-szoros válogatott, jelenleg az NK Nafta Lendava sportigazgatójaként dolgozó Sallói Istvánt is faggattuk.

„Nagyon váratlanul jött ez a lehetőség Daninak, tulajdonképpen huszonnégy óra alatt kellett döntenünk, de sokkal több érv szólt a váltás, mint a maradás mellett, ezért elfogadta a Toronto másfél plusz egy évre szóló ajánlatát – mondta megkeresésünkre Sallói István. – Az egyik fontos indok az volt, hogy ez év végén lejárt volna Kansasban a négyéves szerződése, és mivel az MLS jövőre átáll az őszi-tavaszi lebonyolításra, kérdés lett volna, hogy az új, teljes évad kezdetéig kapott volna-e másik szerződést az átmeneti időszakra. Így viszont jövő nyárig biztos helye van, és a megállapodásban szerepel egy opciós hosszabbítási lehetőség is. Másrészt szakmailag nagy átalakulások kezdődtek Kansasban. A fiamnak tavaly márciusig csak egy edzője volt Amerikában, Vermes Péter, aki a Sporting Kansas City teljes szakmai irányvonalát meghatározta, egy személyben volt edző, scout, akadémiai igazgató és sportigazgató is. Az idén azonban új sportigazgató érkezett és egy európai edző Svájcból, akik hosszú távú építkezésbe kezdtek. A Torontónak viszont már a mostani idényben is konkrét célja van, mert öt év után újra be akar jutni a rájátszásba, és ennek megfelelően igazol is a piacon, a cél elérése érdekében keresték meg Danit is. Ezzel az átigazolással minden esélye meglehet arra, hogy a következő két idényben is hozza a hét-nyolc gólos átlagát, ami egy újabb szerződést is jelenthet számára, így akár harmincnégy-harmincöt éves koráig is kitolhatja pályafutását az MLS-ben. Azt nem gondolom, hogy Amerikán, illetve Kanadán kívül fog még máshol futballozni, hiszen már kezdi tervezni a labdarúgáson túli életét is. Kansasban vett házat, a nyáron megnősül, amerikai felesége lesz, és vállalkozásba is kezdett, beszállt egy padelklubba. Ettől függetlenül a torontói szerződés új lendületet adhat neki a pályán, kilép egy kicsit a komfortzónájából, az új célok és a várhatóan sok magyar szurkoló még több motivációt adhat. Már meg is keresték őt torontói magyarok, az átigazolása a nagyszámú torontói magyar kolóniát is a csapat mellé állíthatja.” (A kanadai magyarság létszáma meghaladja a háromszázezer főt, jelentős részük Ontario tartományban és Toronto környékén él – a szerző.)

A támadó édesapja hozzátette, azt sajnálja, hogy fia az átigazolással már nem tud a Kansas City történetének legeredményesebb játékosává válni (Predrag Radoszavljevics „Preki” vezeti az örökrangsort 81 góllal, a holtversenyben 2. Sallói Dániel 67-ig jutott), de így is nagy büszkeség, hogy a klub akadémiájáról kikerülve idáig jutott és az első, minimálfizetésről indulva kiemelt fizetésű kulcsemberré, csapatkapitánnyá tudott válni egy évtized alatt.

GÓLOK ÉS GÓLPASSZOK

A LEGELSŐ GÓL AZ MLS-BEN, 2017-BEN A PORTLAND ELLEN