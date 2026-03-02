Nemzeti Sportrádió

Tovább tart a Videoton győzelmi szériája

2026.03.02. 21:49
Németh Dániel góljával nyert Békéscsabán a Videoton (Fotó: vidi.hu)
Mind a három pontot elvitte Békéscsabáról a Videoton FC Fehérvár a labdarúgó NB II 20. fordulójának hétfői esti mérkőzésén (0–1).

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–1 (0–0)
Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 706 néző. Vezette: Iványi Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Horváth Zoltán)
BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Papp Á., 67.), Kuzma, Kelemen D., Kotula – Pintér B. (Daru, 67.), Zsolnai (Viczián, 75.), Mikló – Nagy R. (Szabó B., 40.) – Borsos F., Ésik (Igricz, 67.). Vezetőedző: Csató Sándor
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Spandler – Simut (Hesz, 83.), Somogyi Á., Murka, Zsótér – Bedi (Geiger, 78.), Varga R. (Zimonyi, 69.) – Németh D. (Haraszti, 69.). Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Németh D. (58.)
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: – A döntetlen jobban megfelelt volna a játék képének, adva voltak a lehetőségek, még a legvégén is megszerezhettük volna az ehhez szükséges találatot. Egy nagyot hibáztunk védekezésben, azt kihasználta az ellenfél. Kapusunk, Póser Dániel ismét hozzátette a magáét, elöl viszont nem tudtuk feltörni a Vidi védelmét. Jó mérkőzést játszottunk, csak hát a bennmaradás kiharcolásához pontok kellenek, ahhoz pedig nyerni kellene. Persze a riválisok dolga sem egyszerű, biztos vagyok benne, hogy benn maradunk.
Pető Tamás: – A helyzetek alapján kiegyenlített mérkőzést játszottunk. Az első félidőben sok olyan lehetőségünk volt, amikor vezetést szerezhettünk volna, a másodikban a csabaiak voltak veszélyesebbek, de ha kicsivel szerencsésebbek vagyunk a tizenegyesnél, akkor könnyebb meccset játszunk. Bíztam a játékosokban, hogy jól lehozzák a végét! Bár a Békéscsaba fizikailag rendben van és focizik is, egy góllal mindenképpen megérdemelten nyertünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Bátran kezdett a Videoton ellen a kiesés elől menekülő, tavasszal már hét pontot gyűjtő Békéscsaba, amelyből ezúttal kimaradt az U20-as válogatott keretébe a napokban meghívást kapó 19 éves Balla Kevin, aki kisebb izomsérüléssel bajlódik. Az első negyedórában három hazai próbálkozást is feljegyezhettünk, de csak Borsos Filip lövése okozott kisebb riadalmat a Videoton kapuja előtt. Jó húsz perc elteltével veszélyeztetett először a vendégcsapat, amely fokozta a nyomást, gyors passzos játékkal került többször is pillanatok alatt a hazai kapu elé. A vendégek szinte percenként teremtettek gólveszélyt, de vagy a védők blokkoltak, vagy a magabiztos Póser Dániel védett. A fehérvári csapat lendülete jó negyedóráig tartott, a játékrész utolsó harmadában ismét többször eljutottak a vendégkapu előterébe a lila-fehérek, de csak helyzetig jutottak, gól nem született.

Egyik csapat sem elégedett meg a döntetlennel, a második félidőben is nyílt játékot láthatott a publikum. Mégis váratlanul jött a fehérváriak gólja az 58. percben, amelynél Németh Dániel vállalkozó kedvét lehetett dicsérni, aki kapásból látványos kapufás gólt lőtt. A gól mintha megfogta volna a Békéscsabát, amely nem tudott kibontakozni a labdát többet birtokló Fehérvár ellen. Bebiztosíthatta volna győzelmét a Vidi, de Varga Roland büntetőjét védte Póser Dániel. Nagy küzdelem folyt a pályán, a csabaiak nem adták fel, egyenlíthettek is volna, de a csereként pályára lépett Viczián Ádám nagy lövését védte Nagy Gergely. Az Előre kétségbeesetten harcolt az egyenlítő gólért, volt is még lehetősége, de a remek napot kifogó fehérvári kapus mindent kivédett. A Videoton újabb értékes három ponthoz jutott – zsinórban negyedszer nyert –, a Békéscsaba pedig nem tudott ellépni a kieső helyen álló üldözőitől. 0–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Budapest Honvéd

20

14

3

3

39–16

+23

45

  2. Vasas FC

20

12

4

4

32–17

+15

40

  3. Kecskeméti TE

20

10

3

7

32–24

+8

33

  4. Mezőkövesd

20

9

6

5

28–23

+5

33

  5. Csákvár

20

7

8

5

26–25

+1

29

  6. Kozármisleny

20

7

7

6

25–25

0

28

  7. Karcagi SC

20

7

7

6

22–28

–6

28

  8. Videoton FC Fehérvár

20

7

6

7

25–22

+3

27

  9. Szeged-Csanád GA

20

6

7

7

21–21

0

25

10. Tiszakécske

20

6

7

7

23–29

–6

25

11. BVSC-Zugló

20

7

3

10

20–21

–1

24

12. FC Ajka

20

7

1

12

14–24

–10

22

13. Budafoki MTE

20

5

6

9

21–32

–11

21

14. Békéscsaba

20

4

7

9

20–31

–11

19

15. Soroksár SC

20

4

6

10

27–34

–7

18

16. Szentlőrinc

20

3

9

8

24–27

–3

18

 

