Tovább tart a Videoton győzelmi szériája

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–1 (0–0)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 706 néző. Vezette: Iványi Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Horváth Zoltán)

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Papp Á., 67.), Kuzma, Kelemen D., Kotula – Pintér B. (Daru, 67.), Zsolnai (Viczián, 75.), Mikló – Nagy R. (Szabó B., 40.) – Borsos F., Ésik (Igricz, 67.). Vezetőedző: Csató Sándor

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Spandler – Simut (Hesz, 83.), Somogyi Á., Murka, Zsótér – Bedi (Geiger, 78.), Varga R. (Zimonyi, 69.) – Németh D. (Haraszti, 69.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Németh D. (58.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – A döntetlen jobban megfelelt volna a játék képének, adva voltak a lehetőségek, még a legvégén is megszerezhettük volna az ehhez szükséges találatot. Egy nagyot hibáztunk védekezésben, azt kihasználta az ellenfél. Kapusunk, Póser Dániel ismét hozzátette a magáét, elöl viszont nem tudtuk feltörni a Vidi védelmét. Jó mérkőzést játszottunk, csak hát a bennmaradás kiharcolásához pontok kellenek, ahhoz pedig nyerni kellene. Persze a riválisok dolga sem egyszerű, biztos vagyok benne, hogy benn maradunk.

Pető Tamás: – A helyzetek alapján kiegyenlített mérkőzést játszottunk. Az első félidőben sok olyan lehetőségünk volt, amikor vezetést szerezhettünk volna, a másodikban a csabaiak voltak veszélyesebbek, de ha kicsivel szerencsésebbek vagyunk a tizenegyesnél, akkor könnyebb meccset játszunk. Bíztam a játékosokban, hogy jól lehozzák a végét! Bár a Békéscsaba fizikailag rendben van és focizik is, egy góllal mindenképpen megérdemelten nyertünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Bátran kezdett a Videoton ellen a kiesés elől menekülő, tavasszal már hét pontot gyűjtő Békéscsaba, amelyből ezúttal kimaradt az U20-as válogatott keretébe a napokban meghívást kapó 19 éves Balla Kevin, aki kisebb izomsérüléssel bajlódik. Az első negyedórában három hazai próbálkozást is feljegyezhettünk, de csak Borsos Filip lövése okozott kisebb riadalmat a Videoton kapuja előtt. Jó húsz perc elteltével veszélyeztetett először a vendégcsapat, amely fokozta a nyomást, gyors passzos játékkal került többször is pillanatok alatt a hazai kapu elé. A vendégek szinte percenként teremtettek gólveszélyt, de vagy a védők blokkoltak, vagy a magabiztos Póser Dániel védett. A fehérvári csapat lendülete jó negyedóráig tartott, a játékrész utolsó harmadában ismét többször eljutottak a vendégkapu előterébe a lila-fehérek, de csak helyzetig jutottak, gól nem született.

Egyik csapat sem elégedett meg a döntetlennel, a második félidőben is nyílt játékot láthatott a publikum. Mégis váratlanul jött a fehérváriak gólja az 58. percben, amelynél Németh Dániel vállalkozó kedvét lehetett dicsérni, aki kapásból látványos kapufás gólt lőtt. A gól mintha megfogta volna a Békéscsabát, amely nem tudott kibontakozni a labdát többet birtokló Fehérvár ellen. Bebiztosíthatta volna győzelmét a Vidi, de Varga Roland büntetőjét védte Póser Dániel. Nagy küzdelem folyt a pályán, a csabaiak nem adták fel, egyenlíthettek is volna, de a csereként pályára lépett Viczián Ádám nagy lövését védte Nagy Gergely. Az Előre kétségbeesetten harcolt az egyenlítő gólért, volt is még lehetősége, de a remek napot kifogó fehérvári kapus mindent kivédett. A Videoton újabb értékes három ponthoz jutott – zsinórban negyedszer nyert –, a Békéscsaba pedig nem tudott ellépni a kieső helyen álló üldözőitől. 0–1