Tovább tart a Videoton győzelmi szériája
LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–1 (0–0)
Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 706 néző. Vezette: Iványi Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Horváth Zoltán)
BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Papp Á., 67.), Kuzma, Kelemen D., Kotula – Pintér B. (Daru, 67.), Zsolnai (Viczián, 75.), Mikló – Nagy R. (Szabó B., 40.) – Borsos F., Ésik (Igricz, 67.). Vezetőedző: Csató Sándor
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Spandler – Simut (Hesz, 83.), Somogyi Á., Murka, Zsótér – Bedi (Geiger, 78.), Varga R. (Zimonyi, 69.) – Németh D. (Haraszti, 69.). Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Németh D. (58.)
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: – A döntetlen jobban megfelelt volna a játék képének, adva voltak a lehetőségek, még a legvégén is megszerezhettük volna az ehhez szükséges találatot. Egy nagyot hibáztunk védekezésben, azt kihasználta az ellenfél. Kapusunk, Póser Dániel ismét hozzátette a magáét, elöl viszont nem tudtuk feltörni a Vidi védelmét. Jó mérkőzést játszottunk, csak hát a bennmaradás kiharcolásához pontok kellenek, ahhoz pedig nyerni kellene. Persze a riválisok dolga sem egyszerű, biztos vagyok benne, hogy benn maradunk.
Pető Tamás: – A helyzetek alapján kiegyenlített mérkőzést játszottunk. Az első félidőben sok olyan lehetőségünk volt, amikor vezetést szerezhettünk volna, a másodikban a csabaiak voltak veszélyesebbek, de ha kicsivel szerencsésebbek vagyunk a tizenegyesnél, akkor könnyebb meccset játszunk. Bíztam a játékosokban, hogy jól lehozzák a végét! Bár a Békéscsaba fizikailag rendben van és focizik is, egy góllal mindenképpen megérdemelten nyertünk.
ÖSSZEFOGLALÓ
Bátran kezdett a Videoton ellen a kiesés elől menekülő, tavasszal már hét pontot gyűjtő Békéscsaba, amelyből ezúttal kimaradt az U20-as válogatott keretébe a napokban meghívást kapó 19 éves Balla Kevin, aki kisebb izomsérüléssel bajlódik. Az első negyedórában három hazai próbálkozást is feljegyezhettünk, de csak Borsos Filip lövése okozott kisebb riadalmat a Videoton kapuja előtt. Jó húsz perc elteltével veszélyeztetett először a vendégcsapat, amely fokozta a nyomást, gyors passzos játékkal került többször is pillanatok alatt a hazai kapu elé. A vendégek szinte percenként teremtettek gólveszélyt, de vagy a védők blokkoltak, vagy a magabiztos Póser Dániel védett. A fehérvári csapat lendülete jó negyedóráig tartott, a játékrész utolsó harmadában ismét többször eljutottak a vendégkapu előterébe a lila-fehérek, de csak helyzetig jutottak, gól nem született.
Egyik csapat sem elégedett meg a döntetlennel, a második félidőben is nyílt játékot láthatott a publikum. Mégis váratlanul jött a fehérváriak gólja az 58. percben, amelynél Németh Dániel vállalkozó kedvét lehetett dicsérni, aki kapásból látványos kapufás gólt lőtt. A gól mintha megfogta volna a Békéscsabát, amely nem tudott kibontakozni a labdát többet birtokló Fehérvár ellen. Bebiztosíthatta volna győzelmét a Vidi, de Varga Roland büntetőjét védte Póser Dániel. Nagy küzdelem folyt a pályán, a csabaiak nem adták fel, egyenlíthettek is volna, de a csereként pályára lépett Viczián Ádám nagy lövését védte Nagy Gergely. Az Előre kétségbeesetten harcolt az egyenlítő gólért, volt is még lehetősége, de a remek napot kifogó fehérvári kapus mindent kivédett. A Videoton újabb értékes három ponthoz jutott – zsinórban negyedszer nyert –, a Békéscsaba pedig nem tudott ellépni a kieső helyen álló üldözőitől. 0–1
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
20
14
3
3
39–16
+23
45
|2. Vasas FC
20
12
4
4
32–17
+15
40
|3. Kecskeméti TE
20
10
3
7
32–24
+8
33
|4. Mezőkövesd
20
9
6
5
28–23
+5
33
|5. Csákvár
20
7
8
5
26–25
+1
29
|6. Kozármisleny
20
7
7
6
25–25
0
28
|7. Karcagi SC
20
7
7
6
22–28
–6
28
|8. Videoton FC Fehérvár
20
7
6
7
25–22
+3
27
|9. Szeged-Csanád GA
20
6
7
7
21–21
0
25
|10. Tiszakécske
20
6
7
7
23–29
–6
25
|11. BVSC-Zugló
20
7
3
10
20–21
–1
24
|12. FC Ajka
20
7
1
12
14–24
–10
22
|13. Budafoki MTE
20
5
6
9
21–32
–11
21
|14. Békéscsaba
20
4
7
9
20–31
–11
19
|15. Soroksár SC
20
4
6
10
27–34
–7
18
|16. Szentlőrinc
20
3
9
8
24–27
–3
18
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a tavaszi szezonban jól szereplő két csapat egymással.