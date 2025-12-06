Nemzeti Sportrádió

Hatalmas meglepetés: a Kassa legyőzte hazai pályán a Slovan Bratislavát

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2025.12.06. 20:55
null
Legyőzte a Slovant a Kassa (Fotó: Kosice)
Címkék
Komárom Kassa Slovan Bratislava Kosice Niké Liga
A Niké Liga utolsó helyén álló Kassa 2–0-ra legyőzte a listavezető Slovan Bratislavát szombaton, a 17. fordulóban.

 

A Komárom 1–1-es döntetlent játszott Szakolcán úgy, hogy a 94. percben egyenlített tizenegyesből.

Ezt követően lépett pályára az utolsó helyen álló Kassa a listavezető Slovan Bratislava ellen. A meccset az első 20 perc után félbe is kellett szakítani nézőtéri rendbontás miatt, utána azonban jött a meglepetés: a Kassa az első félidő végén és a 62. percben is betalált, így 2–0-ra győzött.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
17. FORDULÓ
Szakolca–Komárom FC 1–1 (Sula 28., ill. Smehyl 90+4.)
FC Kassa–Slovan Bratislava 2–0 (Krivak 43., Rehus 62.)

 

Komárom Kassa Slovan Bratislava Kosice Niké Liga
Legfrissebb hírek

Niké Liga: Tuboly Máté a forduló válogatottjában

Minden más foci
2025.12.01. 21:02

Tuboly Máté: Most jön az idény legfontosabb része

Minden más foci
2025.11.30. 11:19

Niké Liga: sima, háromgólos dunaszerdahelyi győzelem Trencsénben

Minden más foci
2025.11.29. 19:57

A ráadásban védett tizenegyest a Kassa kapusa, csapata pontot szerzett

Minden más foci
2025.11.29. 19:22

DAC: Redzic Damir négymeccses eltiltást kapott

Minden más foci
2025.11.28. 17:00

Kovács Mátyás nem érti, miért ítéltek tizenegyest a Kassa ellen

Légiósok
2025.11.23. 15:51

Redzic Damir: Búfelejtő győzelemre lenne szükség

Minden más foci
2025.11.23. 09:34

Kovács Mátyás gólt szerzett, de kikapott a Kassa a Niké Ligában

Minden más foci
2025.11.22. 21:06
Ezek is érdekelhetik