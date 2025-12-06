Hatalmas meglepetés: a Kassa legyőzte hazai pályán a Slovan Bratislavát
A Niké Liga utolsó helyén álló Kassa 2–0-ra legyőzte a listavezető Slovan Bratislavát szombaton, a 17. fordulóban.
A Komárom 1–1-es döntetlent játszott Szakolcán úgy, hogy a 94. percben egyenlített tizenegyesből.
Ezt követően lépett pályára az utolsó helyen álló Kassa a listavezető Slovan Bratislava ellen. A meccset az első 20 perc után félbe is kellett szakítani nézőtéri rendbontás miatt, utána azonban jött a meglepetés: a Kassa az első félidő végén és a 62. percben is betalált, így 2–0-ra győzött.
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
17. FORDULÓ
Szakolca–Komárom FC 1–1 (Sula 28., ill. Smehyl 90+4.)
FC Kassa–Slovan Bratislava 2–0 (Krivak 43., Rehus 62.)
