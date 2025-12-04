Román Kupa: kétgólos előnyt engedett ki kezéből a Sepsi

A mérkőzés elején a hazai játékosok rendre lefutották a Sepsivel kétszer is Román Kupát nyerő Cristiano Bergodi edzette vendégek védelmét, előbb a kapust is kicselező Giovani Ghimfus talált be, majd Darius Oroian lőtte ki 17 méterről a jobb alsó sarkot. Ettől kezdve viszont már szinte végig védekezniük kellett a szentgyörgyieknek, akiket rendre zavarba hoztak az Universitatea pontrúgásai. Bogdan Ungureanu kapus két bravúros védéssel csak elodázta a szépítést, de Atanas Trica fejese a kezéről pattant a hálóba. A szünet után pedig Virgiliu Postolachi balról kilőtte a hosszú sarkot, az egyenlítés után viszont egyrészt enyhült a kolozsvári nyomás, másrészt Ungureanu is újra nagyokat védett.

A ráadáspercekben mindkét csapat előtt felcsillant a győzelem esélye, de Batzula Hunort az U védői blokkolták, Ovidiu Bic pedig az ötösről lőtt mellé – a kupa legkiegyensúlyozottabb csoportjában pedig még négy csapat reménykedhet a továbbjutásban a februári záró forduló előtt. A Sepsi is köztük van, azonban a negyeddöntőhöz nyernie kell majd a szintén másodosztályú Metalul Buzau otthonában.

ROMÁN KUPA

2. FORDULÓ, C-CSOPORT

Sepsi OSK (II.)–Universitatea Cluj 2–2 (Ghimfus 7., Oroian 16., ill. Trica 35., Postolachi 56.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.

Korábban játszották

FK Csíkszereda–Otelul Galati 1–2

Sporting Liesti (III.)–Metalul Buzau (II.) 4–7

Az állás: 1. Otelul 4 pont, 2. Universitatea 4, 3. Buzau 3, 4. Sepsi OSK 2, 5. Csíkszereda 1, 6. Liesti 1