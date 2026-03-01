Varga Barnabás volt a főszereplő az AEK-ban: gól és gólpassz – videó

TERMÉSZETESEN A KEZDŐCSAPATBAN kapott helyet Varga Barnabás AEK-ben a Volosz elleni bajnokin, hiszen téli érkezése után hamar alapember lett. Az Olympiakosz Panszerraikosz elleni győzelme miatt a tabella második helyéről kezdték a mérkőzést a fővárosi sárga-feketék, így volt némi nyomás rajtuk.

Varga Barnabás aktívan kezdett, mégis a Volosz szerezte meg a vezetést, Lazarosz Rota hatalmas hibáját Maximiliano Comba használta ki. A korábbi ferencvárosi csatár egyenlíthetett volna, de egyrészt az öt és felesen belül szabálytalankodott, másrészt ballal nem találta el a labdát – az eset után a bal könyökét fájlalta. Nem játszott jól az AEK, de Razvan Marin jobb oldali beadása után Varga Barnabás két védőt túlugorva a jobb alsó sarokba fejelt még a szünet előtt. Átvette az irányítást a vendégegyüttes, a magyar légiós közel volt hozzá, hogy újabb gólt fejeljen, de védett a kapus. A szünet előtt nem sokkal a játékvezető kezezés miatt tizenegyest ítélt az athéniaknak, de – vitatható módon – a videózás után visszavonta, így döntetlennel ért véget az első félidő.

Varga gólja:

A fordulás után támadásban maradt az AEK, de a tizenhatoshoz érve rendre hiba csúszott a játékba, míg hátul igencsak bizonytalanok voltak a játékosai. Ártalmatlannak tetsző szituációban Sztavrosz Piliosz kézzel ért a labdába a saját kapuja előtt, amiért tizenegyest ítélt a játékvezető, Jan Hurtado pedig értékesítette. Az első kapott gólnál Rota, a másodiknál Piliosz hibázott nagyot – ismét vezetett a Volosz. Csakhogy Varga Barnabás megint villant, szabadrúgás után ezúttal lábbal vette be a hazai kaput, ám a VAR les miatt érvénytelenítette a gólt.

A 90+8. percben Varga Barnabás önfeláldozó módon fejjel adott gólpasszt Filipe Relvasnak, így egy pontot szerzett az AEK. Varga Barnabás gólpassza mellett megszerezte negyedik bajnoki gólját Görögországban, s bár ezzel a döntetlennel az AEK beérte pontszámban az Olympiakoszt a tabellán, nem tudta megtartani első helyét, visszacsúszott a másodikra.

Varga gólpassza:

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Volosz–AEK Athén 2–2

AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, gólt szerzett, gólpasszt adott