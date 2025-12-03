Nemzeti Sportrádió

Redzic duplázott, a DAC negyeddöntős a Szlovák Kupában

R. P.R. P.
2025.12.03. 19:57
Fotó: Facebook/DAC 1904
DAC Szlovák Kupa Nagymihály Redzic Damir
A labdarúgó Szlovák Kupa szerdai nyolcaddöntőjében a DAC 3–0-ra legyőzte a Nagymihályt, és bejutott a negyeddöntőbe.

 

A magyar válogatott Redzic Damir az első félidő végén és a második játékrész zárásához közeledve is gólt szerzett, ezenkívül Ammar Ramadan volt még eredményes.

SZLOVÁK KUPA
Nyolcaddöntő
DAC–Nagymihály 3–0

 

