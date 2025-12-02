Nemzeti Sportrádió

Román Kupa: Pászkát kiállították, Eppel hiába egyenlített Csíkszeredában

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
Vágólapra másolva!
2025.12.02. 18:18
null
Otthon kapott ki a Csíkszereda (Fotó: FK Csíkszereda)
Címkék
Otelul Csíkszereda Eppel Márton Pászka Lóránd
Akárcsak egy évvel ezelőtt, ismét a 96. percben szerzett gól döntötte el az FK Csíkszereda és az Otelul Galati összecsapását a Román Kupa csoportkörében, ám a tavalyival ellentétben ezt most a székelyföldi csapat bánta.

A két vezetőedző, Ilyés Róbert, illetve Bálint László alapemberei egész sorát hagyta ki kezdőcsapatából, az összeszokottság hiánya pedig alaposan rányomta bélyegét a játék színvonalára. A sokáig kiegyensúlyozott mezőnyjátékkal, de valódi helyzetek nélkül zajló küzdelem akkor kezdett elbillenni, amikor az Otelul sorozatos szögletekkel beszorította a hazaiakat, és a Csürös Attilán irányt változtató, lefejelt labdát Cristian Chira közelről a hálóba lőtte.

A szünet után a gólhátrány mellett emberhátrányba is került az FK, az Andrei Ciobanu lábára rátartó Pászka Lóránd megkapta a második sárga lapját. Így a a hazaiak voltak aktívabbak, de a csereként beálló Anderson Ceará jó ideig csak egyedül próbálkozott. Eppel Márton beállása viszont már meghozta a gólt, a magyar center Anderson szöglete után fejelt négy méterről a jobb alsó sarokba. A hosszabbítás perceire azonban felpörgött az addig passzív Otelul, és Denis Bordun két kihagyott helyzet után a leshatárról, jobbról a hosszú sarokba lőtt – a hosszú videózást követő középkezdés után véget is ért a találkozó.

Román Kupa
2. forduló, C-csoport
FK Csíkszereda–Otelul Galati 1–2 (Eppel 76., ill. Chira 38., Bordun 90+6.)
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kezdőként 78 percet játszott; Ferenczi János állt be a helyére, aki a 93. percben sárga lapot kapott; Pászka Lórándot az 56. percben kiállították; Szalay Szabolcs 60 percet töltött a pályán; Végh Bencét a 79. percben cserélték le; Eppel Márton a 65. percben állt be; Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János és Szabó Bálint nem szerepelt a meccskeretben.
A csoport állása: 1. Otelul 4 pont, 2. U Cluj 3, 3. Liesti 1, 4. Sepsi OSK 1, 5. Csíkszereda 1, 6. Metalul Buzau 0

 

Otelul Csíkszereda Eppel Márton Pászka Lóránd
Legfrissebb hírek

Erste Liga: megint nagyon kikapott otthon a Gyergyó, már a Brassó vezeti a tabellát

Jégkorong
2025.11.30. 18:48

Légióskörkép: Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában is született magyar gól

Légiósok
2025.11.24. 11:09

Eppel góljával nyert a Csíkszereda a „láthatatlan meccsen”

Minden más foci
2025.11.21. 18:32

„DAColunk”, ez már az identitásunk része – a külhoni klubok vezetői a kisebbségi lét nehézségeiről is beszéltek a Sport Forum Hungaryn

Minden más foci
2025.11.20. 15:56

Erste Liga: lett vezetőedző érkezett Csíkszeredára

Jégkorong
2025.11.10. 11:31

A korábbi magyar kapitány ismét viharos körülmények között távozott, ezúttal a Csíkszeredát hagyta ott

Jégkorong
2025.11.07. 10:18

„Nekem a Fradi volt a Barcelona” – de most már Csíkszeredában alkotna maradandót

Légiósok
2025.10.21. 15:32

Videó: Pászka panenkás tizenegyese és Eppel első gólja a román élvonalban

Légiósok
2025.10.17. 08:12
Ezek is érdekelhetik