Román Kupa: Pászkát kiállították, Eppel hiába egyenlített Csíkszeredában

A két vezetőedző, Ilyés Róbert, illetve Bálint László alapemberei egész sorát hagyta ki kezdőcsapatából, az összeszokottság hiánya pedig alaposan rányomta bélyegét a játék színvonalára. A sokáig kiegyensúlyozott mezőnyjátékkal, de valódi helyzetek nélkül zajló küzdelem akkor kezdett elbillenni, amikor az Otelul sorozatos szögletekkel beszorította a hazaiakat, és a Csürös Attilán irányt változtató, lefejelt labdát Cristian Chira közelről a hálóba lőtte.

A szünet után a gólhátrány mellett emberhátrányba is került az FK, az Andrei Ciobanu lábára rátartó Pászka Lóránd megkapta a második sárga lapját. Így a a hazaiak voltak aktívabbak, de a csereként beálló Anderson Ceará jó ideig csak egyedül próbálkozott. Eppel Márton beállása viszont már meghozta a gólt, a magyar center Anderson szöglete után fejelt négy méterről a jobb alsó sarokba. A hosszabbítás perceire azonban felpörgött az addig passzív Otelul, és Denis Bordun két kihagyott helyzet után a leshatárról, jobbról a hosszú sarokba lőtt – a hosszú videózást követő középkezdés után véget is ért a találkozó.

Román Kupa

2. forduló, C-csoport

FK Csíkszereda–Otelul Galati 1–2 (Eppel 76., ill. Chira 38., Bordun 90+6.)

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kezdőként 78 percet játszott; Ferenczi János állt be a helyére, aki a 93. percben sárga lapot kapott; Pászka Lórándot az 56. percben kiállították; Szalay Szabolcs 60 percet töltött a pályán; Végh Bencét a 79. percben cserélték le; Eppel Márton a 65. percben állt be; Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János és Szabó Bálint nem szerepelt a meccskeretben.

A csoport állása: 1. Otelul 4 pont, 2. U Cluj 3, 3. Liesti 1, 4. Sepsi OSK 1, 5. Csíkszereda 1, 6. Metalul Buzau 0