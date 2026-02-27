Nemzeti Sportrádió

Először játszhat három magyar kieséses BL-meccsen!

SALIGA NORBERTSALIGA NORBERT
2026.02.27. 09:07
Sallai Roland (balra) és Kerkez Milos az ősszel már összecsapott a BL-ben, Isztambulban 1–0-ra nyert a Galata a Liverpool ellen (Fotó: Getty Images)
A liverpooli Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az alapszakaszból, a Galatasarayt erősítő Sallai Roland a rájátszásból jutott tizenhat közé a Bajnokok Ligájában, s ha mind a hárman pályára lépnek a nyolcaddöntőben, magyar futballtörténelmet írnak. A két csapatot ráadásul összesorsolhatják pénteken.

Majdnem elherdálta Torinóban az első, isztambuli mérkőzésen szerzett háromgólos (5–2) előnyét a Galatasaray. A Sallai Rolandot jobbhátvédként bevető török együttes végül vért izzadva, emberelőnyben, hosszabbításban gyűrte le a Juventust, s jutott a nyolcaddöntőbe. A magyar válogatott játékost az 59. percben lecserélte Okan Buruk vezetőedző, ekkor 1–0-ra vezetett, de Lloyd Kelly piros lapja miatt már emberhátrányban volt a hazai csapat. A magyar légiós lehozatala után veszélyesebbek lettek a Juve támadásai, az olaszok tíz emberrel is kicsikarták a hosszabbítást, amelyben azonban már csak a vendégek szereztek gólt, kettőt is. A mérkőzés legjobbjának megválasztott Victor Osimhen, a Galata csatára kritikusan nyilatkozott a lefújás után.

„Tudtam, hogy ez lesz, mert jól ismerem a Juventust és a szurkolóit… – mondta a vegyes zónában a 27 éves nigériai futballista, aki 2020 és 2025 között a Napoli játékosa volt. – Hálásak vagyunk a drukkereinknek, kellett a biztatásuk, de az biztos, hogy javulnunk kell, mert ennyi nem lesz elég a folytatásban. Márpedig szeretnénk minél tovább jutni a BL-ben.”  

A Galata továbbjutásával lehetőség nyílik arra, hogy három magyar futballista is pályára lépjen a kieséses szakaszban, amire korábban még nem volt példa a Bajnokok Ligája 1992 óta íródó történelmében. A 2022–2023-as idényben megtörténhetett volna, hiszen Szoboszlai Dominik, Willi Orbán és Gulácsi Péter is a nyolcaddöntőbe jutó RB Leipzig játékosa volt, ám a kapus megsérült, nem játszhatott a Manchester Cityvel szemben 8–1-re elveszített párharc egyik meccsén sem. Most itt az újabb esély! Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az alapszakaszból egyenesen a nyolcaddöntőbe jutott a Liverpoollal, Sallai Roland pedig a rájátszásból került oda a Galatával, ráadásul a pénteki sorsoláson össze is kerülhet ez a két együttes: a törökök a Liverpoollal vagy a Tottenhammel, Szoboszlai Dominikék pedig a Galatával vagy Atlético Madriddal csapnak össze a tizenhat között.

Abszurdnak tartom Lloyd Kelly kiállítását… Óriásit játszottunk emberhátrányban, a hosszabbításra sajnos elfogytunk. Túl mély gödröt ástunk magunknak a párharc első meccsén.
Federico GATTI, a Juventus hátvédje a Prime Video Italiának

BAJNOKOK LIGÁJA
12.00: a kieséses szakasz sorsolása, Nyon (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

