NHL: rekordot döntött a Stars; kilencgólos őrület a Rangers meccsén

A Philadelphia Flyers szétlövésben győzte le 3–2-re a Toronto Maple Leafset, a döntő találatot Trevor Zegras szerezte. A Seattle Kraken 2–1-re felülmúlta a Carolina Hurricanest, Joey Daccord 35 védéssel járult hozzá a sikerhez, amellyel megszakadt a Hurricanes 12 meccses pontszerző sorozata.

Joey Daccord újabb klasszis teljesítményt tett le az asztalra (Fotó: Getty Images)

Vancouverben a Dallas 6–1-re ütötte ki a Canucksot: Lian Bichsel két gólt szerzett – köztük a győztest –, így a Stars kilenc mérkőzésre növelte a győzelmi sorozatát. A Colorado Avalanche 4–2-re nyert a tartalékos Los Angeles Kings otthonában, Martin Necas és Gabriel Landeskog egyaránt egy góllal és két gólpasszal zárt.

NHL

ALAPSZAKASZ

Nashville Predators–Detroit Red Wings 2–4

New York Rangers–Columbus Blue Jackets 4–5 – hosszabbításban

Toronto Maple Leafs–Philadelphia Flyers 2–3 – szétlövésben

Seattle Kraken–Carolina Hurricanes 2–1

Vancouver Canucks–Dallas Stars 1–6

Los Angeles Kings–Colorado Avalanche 2–4