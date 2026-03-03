Nemzeti Sportrádió

NHL: rekordot döntött a Stars; kilencgólos őrület a Rangers meccsén

2026.03.03. 08:00
Először nyert kilenc egymást követő meccset a Dallas Stars az NHL-ben (Fotó: Getty Images)
NHL New York Rangers Dallas Stars
A Detroit Red Wings 4–2-re győzött a Nashville Predators otthonában, Albert Johansson gólja döntött emberhátrányban. A Dallas Stars 6–1-gyel zsinórban a kilencedik sikerét aratta, míg a Columbus Blue Jackets 5–4-re nyert hosszabbításban a New York Rangers ellen, miután négygólos előnyt adott le az NHL hétfői (magyar idő szerint kedd hajnali) játéknapján.

A Philadelphia Flyers szétlövésben győzte le 3–2-re a Toronto Maple Leafset, a döntő találatot Trevor Zegras szerezte. A Seattle Kraken 2–1-re felülmúlta a Carolina Hurricanest, Joey Daccord 35 védéssel járult hozzá a sikerhez, amellyel megszakadt a Hurricanes 12 meccses pontszerző sorozata.

Carolina Hurricanes v Seattle Kraken
Joey Daccord újabb klasszis teljesítményt tett le az asztalra (Fotó: Getty Images) 

Vancouverben a Dallas 6–1-re ütötte ki a Canucksot: Lian Bichsel két gólt szerzett – köztük a győztest –, így a Stars kilenc mérkőzésre növelte a győzelmi sorozatát. A Colorado Avalanche 4–2-re nyert a tartalékos Los Angeles Kings otthonában, Martin Necas és Gabriel Landeskog egyaránt egy góllal és két gólpasszal zárt.

NHL
ALAPSZAKASZ
Nashville Predators–Detroit Red Wings 2–4
New York Rangers–Columbus Blue Jackets 4–5 – hosszabbításban
Toronto Maple Leafs–Philadelphia Flyers 2–3 – szétlövésben
Seattle Kraken–Carolina Hurricanes 2–1
Vancouver Canucks–Dallas Stars 1–6
Los Angeles Kings–Colorado Avalanche 2–4

 

