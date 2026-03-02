Meglep valakit? Szoboszlaié a hónap gólja a BBC-nél

Szoboszlai Dominik február 8-án viszonylag távolról vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a Manchester City Európa-bajnok kapusa mozdulni sem tudott a kifelé csavarodó labdára, amely a kapufáról vágódott a hálóba.

Más kérdés, hogy a Liverpool aztán nem tudta megőrizni előnyét az Anfielden, ahol Szoboszlait ki is állították az említett mérkőzés utolsó pillanataiban.



Szoboszlai nem először kapta meg a BBC Match of the Day díját az idényben: szeptemberben a másik bajnokesélyest, az Arsenalt lepte meg hasonló körülmények között.