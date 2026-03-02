Nemzeti Sportrádió

Meglep valakit? Szoboszlaié a hónap gólja a BBC-nél

2026.03.02. 08:00
Szoboszlai Dominikra nem először figyelt fel a világ (Fotó: Getty Images)
A BBC Match of the Day című műsora megszavaztatta nézőivel február legszebb gólját a Premier League-ben: a legtöbb voksot a Liverpool magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik kapta a Manchester City ellen végrehajtott szabadrúgásáért.

Szoboszlai Dominik február 8-án viszonylag távolról vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a Manchester City Európa-bajnok kapusa mozdulni sem tudott a kifelé csavarodó labdára, amely a kapufáról vágódott a hálóba.

Más kérdés, hogy a Liverpool aztán nem tudta megőrizni előnyét az Anfielden, ahol Szoboszlait ki is állították az említett mérkőzés utolsó pillanataiban.


Szoboszlai nem először kapta meg a BBC Match of the Day díját az idényben: szeptemberben a másik bajnokesélyest, az Arsenalt lepte meg hasonló körülmények között.

