Meglep valakit? Szoboszlaié a hónap gólja a BBC-nél
A BBC Match of the Day című műsora megszavaztatta nézőivel február legszebb gólját a Premier League-ben: a legtöbb voksot a Liverpool magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik kapta a Manchester City ellen végrehajtott szabadrúgásáért.
Szoboszlai Dominik február 8-án viszonylag távolról vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a Manchester City Európa-bajnok kapusa mozdulni sem tudott a kifelé csavarodó labdára, amely a kapufáról vágódott a hálóba.
Más kérdés, hogy a Liverpool aztán nem tudta megőrizni előnyét az Anfielden, ahol Szoboszlait ki is állították az említett mérkőzés utolsó pillanataiban.
Szoboszlai nem először kapta meg a BBC Match of the Day díját az idényben: szeptemberben a másik bajnokesélyest, az Arsenalt lepte meg hasonló körülmények között.
