Bombagóllal nyert Pisában a Bologna, amely zsinórban a harmadik bajnokiját húzta be
Az első játékrészben a vendégek jártak közelebb a gólszerzéshez, a 24. percben Castro lőtt a kapu fölé nagy helyzetben, majd 11 perccel később ismét az argentin center veszélyeztetett, de ezúttal a kapufát találta el.
A fordulás után a Pisa vette át a játék irányítását, s a játékrész derekán kétszer is nagyot kellett védenie Skorupskinak. A hajrára ráfordulva a Bologna lengyel kapusa Piccinini 11 méterről leadott lövését is bravúrral védte, majd néhány perccel később Stojilkovic fejesét vágta ki Zortea a gólvonalról. A kihagyott helyzetek a 90. percben bosszulták meg magukat, Jens Odgaard ugyanis gondolt egyet, s ívelés helyett 21 méterről bődületes nagy gólt akasztott a bal felső sarokba. A vendégek ezzel zsinórban a harmadik győzelmüket aratták a bajnokságban, míg a hazaiak számára csak az nyújthat vigaszt, hogy a közvetlen riválisok sem tudtak pontokat szerezni, így papíron még van esélyük ledolgozni kilencpontos hátrányukat a bennmaradó helyen álló Cremoneséhez képest. 0–1
27. FORDULÓ
Pisa–Bologna 0–1 (Odgaard 90.)
KÉSŐBB
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Roma–Juventus 3–3 (Wesley Franca 39., Ndicka 54., Malen 65., ill. Conceicao 47., Boga 78., Gatti 90+3.)
Sassuolo–Atalanta 2–1 (I. Koné 23., Thorstvedt 69., ill. Musah 88.)
Torino–Lazio 2–0 (Gio. Simeone 21., D. Zapata 53.)
Cremonese–Milan 0–2 (Pavlovics 90., Leao 90+4.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)
Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)
|A SERIE A ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
27
22
1
4
64–21
+43
67
|2. Milan
27
16
9
2
43–20
+23
57
|3. Napoli
27
16
5
6
41–28
+13
53
|4. Roma
27
16
3
8
37–19
+18
51
|5. Como
27
13
9
5
44–20
+24
48
|6. Juventus
27
13
8
6
46–28
+18
47
|7. Atalanta
27
12
9
6
37–24
+13
45
|8. Bologna
27
11
6
10
36–32
+4
39
|9. Sassuolo
27
11
5
11
34–36
–2
38
|10. Lazio
27
8
10
9
26–27
–1
34
|11. Parma
27
8
9
10
20–32
–12
33
|12. Udinese
26
9
5
12
28–39
–11
32
|13. Cagliari
27
7
9
11
29–36
–7
30
|14. Torino
27
8
6
13
27–47
–20
30
|15. Genoa
27
6
9
12
32–39
–7
27
|16. Fiorentina
26
5
9
12
30–39
–9
24
|17. Cremonese
27
5
9
13
21–38
–17
24
|18. Lecce
27
6
6
15
18–36
–18
24
|19. Pisa
27
1
12
14
20–44
–24
15
|20. Verona
27
2
9
16
20–48
–28
15