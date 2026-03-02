Nemzeti Sportrádió

Bombagóllal nyert Pisában a Bologna, amely zsinórban a harmadik bajnokiját húzta be

2026.03.02. 20:35
A Bologna 1–0-ra nyert a Pisa vendégeként az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 27. fordulójában.

Az első játékrészben a vendégek jártak közelebb a gólszerzéshez, a 24. percben Castro lőtt a kapu fölé nagy helyzetben, majd 11 perccel később ismét az argentin center veszélyeztetett, de ezúttal a kapufát találta el. 

A fordulás után a Pisa vette át a játék irányítását, s a játékrész derekán kétszer is nagyot kellett védenie Skorupskinak. A hajrára ráfordulva a Bologna lengyel kapusa Piccinini 11 méterről leadott lövését is bravúrral védte, majd néhány perccel később Stojilkovic fejesét vágta ki Zortea a gólvonalról. A kihagyott helyzetek a 90. percben bosszulták meg magukat, Jens Odgaard ugyanis gondolt egyet, s ívelés helyett 21 méterről bődületes nagy gólt akasztott a bal felső sarokba. A vendégek ezzel zsinórban a harmadik győzelmüket aratták a bajnokságban, míg a hazaiak számára csak az nyújthat vigaszt, hogy a közvetlen riválisok sem tudtak pontokat szerezni, így papíron még van esélyük ledolgozni kilencpontos hátrányukat a bennmaradó helyen álló Cremoneséhez képest. 0–1

27. FORDULÓ
Pisa–Bologna 0–1 (Odgaard 90.)

KÉSŐBB
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Roma–Juventus 3–3 (Wesley Franca 39., Ndicka 54., Malen 65., ill. Conceicao 47., Boga 78., Gatti 90+3.)
Sassuolo–Atalanta 2–1 (I. Koné 23., Thorstvedt 69., ill. Musah 88.)
Torino–Lazio 2–0 (Gio. Simeone 21., D. Zapata 53.)
Cremonese–Milan 0–2 (Pavlovics 90., Leao 90+4.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)
Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)

A SERIE A ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

27

22

1

4

64–21

+43 

67 

  2. Milan

27

16

9

2

43–20

+23 

57 

  3. Napoli

27

16

5

6

41–28

+13 

53 

  4. Roma

27

16

3

8

37–19

+18 

51 

  5. Como

27

13

9

5

44–20

+24 

48 

  6. Juventus

27

13

8

6

46–28

+18 

47 

  7. Atalanta

27

12

9

6

37–24

+13 

45 

  8. Bologna

27

11

6

10

36–32

+4 

39 

  9. Sassuolo

27

11

5

11

34–36

–2 

38 

10. Lazio

27

8

10

9

26–27

–1 

34 

11. Parma

27

8

9

10

20–32

–12 

33 

12. Udinese

26

9

5

12

28–39

–11 

32 

13. Cagliari

27

7

9

11

29–36

–7 

30 

14. Torino

27

8

6

13

27–47

–20 

30 

15. Genoa

27

6

9

12

32–39

–7 

27 

16. Fiorentina

26

5

9

12

30–39

–9 

24 

17. Cremonese

27

5

9

13

21–38

–17 

24 

18. Lecce

27

6

6

15

18–36

–18 

24 

19. Pisa

27

1

12

14

20–44

–24 

15 

20. Verona

27

2

9

16

20–48

–28 

15 

 

 

Ezek is érdekelhetik