Bombagóllal nyert Pisában a Bologna, amely zsinórban a harmadik bajnokiját húzta be

Az első játékrészben a vendégek jártak közelebb a gólszerzéshez, a 24. percben Castro lőtt a kapu fölé nagy helyzetben, majd 11 perccel később ismét az argentin center veszélyeztetett, de ezúttal a kapufát találta el.

A fordulás után a Pisa vette át a játék irányítását, s a játékrész derekán kétszer is nagyot kellett védenie Skorupskinak. A hajrára ráfordulva a Bologna lengyel kapusa Piccinini 11 méterről leadott lövését is bravúrral védte, majd néhány perccel később Stojilkovic fejesét vágta ki Zortea a gólvonalról. A kihagyott helyzetek a 90. percben bosszulták meg magukat, Jens Odgaard ugyanis gondolt egyet, s ívelés helyett 21 méterről bődületes nagy gólt akasztott a bal felső sarokba. A vendégek ezzel zsinórban a harmadik győzelmüket aratták a bajnokságban, míg a hazaiak számára csak az nyújthat vigaszt, hogy a közvetlen riválisok sem tudtak pontokat szerezni, így papíron még van esélyük ledolgozni kilencpontos hátrányukat a bennmaradó helyen álló Cremoneséhez képest. 0–1

27. FORDULÓ

Pisa–Bologna 0–1 (Odgaard 90.)

KÉSŐBB

20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Roma–Juventus 3–3 (Wesley Franca 39., Ndicka 54., Malen 65., ill. Conceicao 47., Boga 78., Gatti 90+3.)

Sassuolo–Atalanta 2–1 (I. Koné 23., Thorstvedt 69., ill. Musah 88.)

Torino–Lazio 2–0 (Gio. Simeone 21., D. Zapata 53.)

Cremonese–Milan 0–2 (Pavlovics 90., Leao 90+4.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Jesús Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)

Hellas Verona–Napoli 1–2 (Akpa Akpro 65., ill. R. Höjlund 2., R. Lukaku 90+6.)

Internazionale–Genoa 2–0 (Dimarco 31., Calhanoglu 70. – 11-esből)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)