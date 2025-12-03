PL: Liverpool–Sunderland

Az angol labdarúgó Premier League 14. fordulójának szerdai játéknapján a Liverpool a Sunderlandet fogadja az Anfielden. Kövesse a mérkőzés eseményeit élő közvetítésünk segítségével!
ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–SUNDERLAND AFC 0–0
Liverpool, Anfield. Vezeti: Atwell
LIVERPOOL: Alisson – Joe Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak. Menedzser: Arne Slot
SUNDERLAND: Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi, G. Xhaka, Sadiki, Le Fée – Brobbey. Menedzser: Regis Le Bris
