PL: Liverpool–Sunderland

2025.12.03. 20:54
Fotó: Getty Images
PL Liverpool Szoboszlai Dominik Sunderland Kerkez Milos
Az angol labdarúgó Premier League 14. fordulójának szerdai játéknapján a Liverpool a Sunderlandet fogadja az Anfielden. Kövesse a mérkőzés eseményeit élő közvetítésünk segítségével!

ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–SUNDERLAND AFC 0–0
Liverpool, Anfield. Vezeti: Atwell
LIVERPOOL: Alisson – Joe Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak. Menedzser: Arne Slot
SUNDERLAND: Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi, G. Xhaka, Sadiki, Le Fée – Brobbey. Menedzser: Regis Le Bris

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig...

 

Legfrissebb hírek

Liverpool: folytatódhat a West Ham elleni miniforradalom

Angol labdarúgás
14 órája

Slot szerint két okból görcsölt be Kerkez a hajrában

Angol labdarúgás
2025.12.01. 11:16

Ez már a nagy fordulat? A Liverpool két góllal nyert Londonban

Angol labdarúgás
2025.11.30. 17:23

Szoboszlai Dominik veszélyes csapat ellen segítheti a Liverpool talpra állását

Angol labdarúgás
2025.11.30. 11:01

Leadta kétgólos előnyét, de Foden 91. perces góljával megverte az újoncot a Manchester City

Angol labdarúgás
2025.11.29. 18:02

Két mérkőzés az élet – nagy bajban lehet Arne Slot

Angol labdarúgás
2025.11.29. 09:53

Türelem rózsát terem? – Saliga Norbert jegyzete

Angol labdarúgás
2025.11.28. 23:04

Arne Slot a súlyos BL-vereség után sem aggódik az állása miatt

Bajnokok Ligája
2025.11.27. 09:07
