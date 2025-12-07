Három gólt vágott a Dunaszerdahely a Nagyszombatnak

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

17. FORDULÓ

DAC–Trnava 3–1 (2–0)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 5184 néző. V: Kruzliak

DAC: A. Popovics – Kapanadze, Nemanic, Kacsaraba, Modesto (Bationo, 88.) – Gagua (Corr, 88.), Ouro (Barro, 83.), Tuboly, Ramadan (Blasko, 90+6.) – A. Gruber, A. Sylla (Udvaros, 83.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

FC Spartak: Frelih – Karhan, Sztojszavljevics, Twardzik (Kostrna, 62.) – Skrbo, Sabo, Kratochvíl, Mikovic (Jureskin, 65.) – Kudlicka, Taiwo (Metsoko, 62.), Horheli (Gong, 62.). Vezetőedző: Martin Skrtel

Gólszerző: Twardzik (13. – öngól), Ramadan (20.), A. Sylla (47.), ill. Sabo (79. – 11-esből)

Kiállítva: Kacsaraba (90+4.), ill. Sztojszavljevics (90+4.)

Viktor Djukanovics, Alex Mendez, Filip Blazek, Abdoulaye Gueye, Matej Trusa és Redzic Damir is hiányzott a hazaiaktól sérülés vagy eltiltás miatt, de ez egyáltalán nem látszott meg a dunaszerdahelyiek játékán: a 20. percre kétgólos előnybe kerültek.

Igaz, az elsőnél egy laza ötperces VAR-vizsgálatot is végig kellett drukkolni (ha már drukkolás: megtelt a vendégszektor, készültek görögtüzekkel is a szurkolók, igazi rangadó-hangulat uralkodott a stadionban), de végül érvényes lett Filip Twardzik öngólja – a vendégvédelem következő összeomlását Ammar Ramadan használta ki.

A félidő végére visszaesett az iram és a színvonal is, sajnos utóbbi a vendégszektorban is erősen visszaesett…

A pihenő után nem sokkal eldőlt a mérkőzés: a bravúrok sorát bemutató szlovén kapus, Ziga Frelih még védte Ramadan közeli lövését, de Alioune Sylla a legjobb ütemben érkezett: 3–0, innen már nem állt fel a Spartak. Még akkor sem, ha a hajrá a vendégeké volt, kellett párat védenie Alekszandar Popovicsnak, Erik Sabo pedig értékesített egy kezezésért járó büntetőt.

Két piros és számtalan sárga lap színesítette a mérkőzés ráadását, de ez nem von le abból, hogy győzelemmel búcsúzott erre az évre a közönségétől a DAC, és ezzel a három ponttal fellépett a dobogó második helyére.