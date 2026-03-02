Keddi sportműsor: ETO–KTE MK-negyeddöntő; bajnokit játszik a Liverpool és a Bournemouth is

MÁRCIUS 3., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.00: ETO FC–Kecskeméti TE (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

20.30: AFC Bournemouth–Brentford (Tv: Spíler1)

20.30: Everton–Burnley

20.30: Leeds United–Sunderland (Tv: Spíler2)

21.15: Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

FRANCIA KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Strasbourg–Reims

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: Como–Internazionale (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: FC Barcelona–Atlético Madrid (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 0–4

NŐI VB-SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ

3. CSOPORT, 1. FORDULÓ

19.00: Andorra–Magyarország, Andorra la Vella

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OB I, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: Debreceni EAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, KÖZÉPDÖNTŐ

3. FORDULÓ, I. CSOPORT

18.30: THW Kiel (német)–CD Bidasoa (spanyol) (Tv: Sport2)

20.30: Montpellier (francia)–Flensburg (német) (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, PLAY-IN

3. MÉRKŐZÉSEK

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

18.30: Galatasaray (török)–Basket Landes (francia)

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

19.30: Venezia (olasz)–Schio (olasz)

NBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 2.00: Philadelphia 76ers–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1032 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.30: MEAFC-Peka Bau–Swissten Dág KSE

19.00: MÁV Előre Foxconn–DEAC

19.00: Dunaújvárosi KSE–Prestige Fitness PSE

19.00: Vidux-Szegedi RSE–TFSE

20.00: Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC

Női Extraliga, elődöntő, 2. mérkőzés

18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda

SPORTLÖVÉSZET

Légfegyveres Európa-bajnokság, Jereván

5.30: férfi puska trió (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István), 10.00: döntő

7.30: női puska trió (Bajos Gitta, Dénes Eszter, Ferik Csilla), 11.30: döntő

10.30: férfi pisztoly szóló (Nagy Ákos Károly; Rédecsi Máté, Szemán Dávid), 13.45: döntő

12.30: női pisztoly szóló (Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika), 15.15: döntő

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells

19.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Kovács Péter

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Változnak a futball szabályai – Somogyi Zsolt a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban

9.00: Mentális felkészülés akkor és most. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a 2026-os téli olimpia, 2/1. rész

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Kézilabda, ma 45 éves Nagy László, korábbi 209-szeres válogatott kézilabdázó

15.35: Atlétika, 99 éves Obádovics Gyula, aki nemrég 60 méteren magyar bajnok lett a 95+ korcsoportban

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Gergelics József

17.00: Kézilabda, Szekeres Klára a Békéscsabán betöltött szakmai tanácsadói és mozgás­koordinációs, mozgásfejlesztői szerepéről

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Irány Amerika! – foci-vb-sorozat, 1. rész

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Jégkorong, élő közvetítés a DEAC–BJA HC férfi bajnoki döntőről. Kommentátor: Erdei Márk. Hogyan várja Tom Brady, Kaká és a többi világsztár a 100 nap múlva kezdődő labdarúgó-vb-t? – összeállítás

18.35: Kosárlabda, női válogatott interjúk

19.00: Kézilabda, női válogatott interjúk

19.35: Labdarúgás, interjú Huszti Andrással

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO–Kecskemét Magyar Kupa-negyeddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Katona László. Szakértő: Bene Ferenc (hosszabbítás lehetséges)

20.45: A magyar sportolók helyzete a Közel-Keleten

22.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág