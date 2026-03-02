Keddi sportműsor: ETO–KTE MK-negyeddöntő; bajnokit játszik a Liverpool és a Bournemouth is
MÁRCIUS 3., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MOL MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.00: ETO FC–Kecskeméti TE (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
29. FORDULÓ
20.30: AFC Bournemouth–Brentford (Tv: Spíler1)
20.30: Everton–Burnley
20.30: Leeds United–Sunderland (Tv: Spíler2)
21.15: Wolverhampton Wanderers–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
FRANCIA KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Strasbourg–Reims
OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Como–Internazionale (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: FC Barcelona–Atlético Madrid (Tv: Sport1)
Az első mérkőzésen: 0–4
NŐI VB-SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ
3. CSOPORT, 1. FORDULÓ
19.00: Andorra–Magyarország, Andorra la Vella
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OB I, DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: Debreceni EAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, KÖZÉPDÖNTŐ
3. FORDULÓ, I. CSOPORT
18.30: THW Kiel (német)–CD Bidasoa (spanyol) (Tv: Sport2)
20.30: Montpellier (francia)–Flensburg (német) (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, PLAY-IN
3. MÉRKŐZÉSEK
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
18.30: Galatasaray (török)–Basket Landes (francia)
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
19.30: Venezia (olasz)–Schio (olasz)
NBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 2.00: Philadelphia 76ers–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1032 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–Swissten Dág KSE
19.00: MÁV Előre Foxconn–DEAC
19.00: Dunaújvárosi KSE–Prestige Fitness PSE
19.00: Vidux-Szegedi RSE–TFSE
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC
Női Extraliga, elődöntő, 2. mérkőzés
18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda
SPORTLÖVÉSZET
Légfegyveres Európa-bajnokság, Jereván
5.30: férfi puska trió (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István), 10.00: döntő
7.30: női puska trió (Bajos Gitta, Dénes Eszter, Ferik Csilla), 11.30: döntő
10.30: férfi pisztoly szóló (Nagy Ákos Károly; Rédecsi Máté, Szemán Dávid), 13.45: döntő
12.30: női pisztoly szóló (Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam, Major Veronika), 15.15: döntő
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
19.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Kovács Péter
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Változnak a futball szabályai – Somogyi Zsolt a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban
9.00: Mentális felkészülés akkor és most. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a 2026-os téli olimpia, 2/1. rész
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Buli jégkorongmagazin Virányi Zsolttal
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Kézilabda, ma 45 éves Nagy László, korábbi 209-szeres válogatott kézilabdázó
15.35: Atlétika, 99 éves Obádovics Gyula, aki nemrég 60 méteren magyar bajnok lett a 95+ korcsoportban
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bobory Balázs, Csisztu Zsuzsa, Gergelics József
17.00: Kézilabda, Szekeres Klára a Békéscsabán betöltött szakmai tanácsadói és mozgáskoordinációs, mozgásfejlesztői szerepéről
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Irány Amerika! – foci-vb-sorozat, 1. rész
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Jégkorong, élő közvetítés a DEAC–BJA HC férfi bajnoki döntőről. Kommentátor: Erdei Márk. Hogyan várja Tom Brady, Kaká és a többi világsztár a 100 nap múlva kezdődő labdarúgó-vb-t? – összeállítás
18.35: Kosárlabda, női válogatott interjúk
19.00: Kézilabda, női válogatott interjúk
19.35: Labdarúgás, interjú Huszti Andrással
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés az ETO–Kecskemét Magyar Kupa-negyeddöntőről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Katona László. Szakértő: Bene Ferenc (hosszabbítás lehetséges)
20.45: A magyar sportolók helyzete a Közel-Keleten
22.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág