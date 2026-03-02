„A hét mesterlövész” – magyar válogatott játékosaival hosszabbított az FTC férfi vízilabdacsapata

A közlemény értelmében Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Molnár Erik, Vámos Márton, Vigvári Vendel és Vismeg Zsombor is a zöld-fehér klub kötelékében marad az előttünk álló két évben.

„Célunk volt, hogy együtt tartsuk a Los Angeles-i olimpiáig a csapat magyar magját – nyilatkozta a szerződéshosszabbításról Nyíri Zoltán, a klub ügyvezető alelnöke. – Reméljük, hogy mind klubszinten fent tudjuk tartani a sikereinket, mind a válogatottnak tudunk ebben segíteni, hogy egy jól összeszokott, egymást jól ismerő, egymással jóban lévő, jó csapategységet alkotó játékosokat tudunk a válogatottnak biztosítani. Ennek reményében és ennek vezérfonalaként akartuk ezt a hosszabbítást.”

„Viszonylag ritka egy csapat életében, hogy ilyen kevés változás van a keretben ennyi év alatt, mint nálunk. Annyira elégedettek vagyunk a játékosok hozzáállásával és a teljesítményével, hogy butaság lenne cserélni. Azt pedig bizonyítottuk, hogy egy-egy fiatal beépítése elég ahhoz, hogy fenntartsuk azt a szintet, amit a világ legjobb csapatának kell képviselnie” – így az FTC vezetőedzője, Nyéki Balázs.