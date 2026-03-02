Gólt sem szerzett, kikapott a halovány teljesítményt nyújtó Real Madrid
Sok hiányzóval várta a hétfő esti mérkőzést a Real Madrid: Eduardo Camavinga fogfájás, Éder Militao, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Jude Bellingham és Kylian Mbappé sérülés miatt nem játszhatott – utóbbi játékosról épp hétfőn derült ki, hogy térdficam miatt várat magára a visszatérése. Ettől függetlenül papíron kötelező győzelem várt a királyi gárdára, amely az előző nyolc egymás elleni találkozón egyaránt legyőzte a Getafét – a kis madridi csapat a legutóbbi négy alkalommal még csak gólt szerezni sem tudott.
Aztán messze nem alakult simán a mérkőzés, bár megvoltak a helyzetei a blancóknak. A 13. percben Vinícius Júnior léphetett ki ziccerben, David Soria lábbal bravúrral védett, majd a félidő közepén Arda Güler egy Zidane-csel után lőtt volna a léc alá, ám a vendégek kapusa ezt is hárította. Összességében azért stabil volt a Getafe védelme, amely a folytatásban elfojtotta ellenfele játékát, majd egy villanásnak köszönhetően meg is szerezte a vezetést. A szünet előtt Martín Satriano szánta el magát lövésre, és 17 méterről kapásból bombázott a bal felső sarokba.
A második nyomtak a hazaiak, ám mezőnyfölényük meddő volt, a kapura sokáig nem sikerült veszélyt jelenteniük. Pedig Álvaro Arbeloa beküldte a támadósorba Rodrygót és Franco Mastantuonót is (a védelembe Dean Huijsen és Dani Carvajal érkezett), azonban ez sem lendített a hazaiak játékán. A 75. percben egy rögzített helyzet segíthetett volna, ám Antonio Rüdiger a kapu mellé csúsztatott a szöglet után, nem sokkal később pedig Rodrygo fejesét védte Soria, a hosszún pedig Carvajal már nem tudta kapura tenné a labdát.
Egyre fogyott a királyi gárda ideje, így aztán beállt Brahim Díaz is, de nem ő, hanem Mastantuono került helyzetbe, lövését azonban hárította Soria. A 18 éves argentin szélső aztán azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy addig szövegelt, amíg a játékvezető kiállította, majd az ellenféltől Adrián Liso kapott pirosat, miután azt hitte, a bíró lefújta a mérkőzést, ezért elrúgta sípszó után a labdát, amiért járt a második sárga lap. A közjátékok a Getefénak kedvezett, amely meg is őrizte az előnyét, és 18 év után újra nyert a Santiago Bernabéu Stadionban – a Real Madridnak nagyon hiányozhatnak majd ezek a pontok a bajnoki versenyfutásban. 0–1
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
Real Madrid–Getafe 0–1 (Satriano 39.)
Kiállítva: Mastantuono (90+5.), ill. Liso (90+7.)
Vasárnap játszották
Betis–Sevilla 2–2 (Antony 16., Fidalgo 37., ill. A. Sánchez 62., I. Romero 85.)
Elche–Espanyol 2–2 (Aguado 42., R. Mir 90. – 11-esből, ill. K. García 7., C. Romero 57.)
Kiállítva: Pickel (90+5., Espanyol)
Valencia–Osasuna 1–0 (Ramazani 67. – 11-esből)
Girona–Celta Vigo 1–2 (Vanat 35., ill. Jutgla 58., Reis 70. – öngól)
Szombaton játszották
FC Barcelona–Villarreal 4–1 (Yamal 28., 37., 69., Lewandowski 90+1., ill. P. Gueye 49.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1 (De Frutos 35., ill. I. Williams 47.)
Mallorca–Real Sociedad 0–1 (Soler 31.)
Oviedo–Atlético Madrid 0–1 (J. Álvarez 90+4.)
Pénteken játszották
Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)
Kiállítva: Parada (61., Alavés)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
26
21
1
4
71–26
+45
64
|2. Real Madrid
26
19
3
4
54–22
+32
60
|3. Atlético Madrid
26
15
6
5
43–23
+20
51
|4. Villarreal
26
16
3
7
48–31
+17
51
|5. Betis
26
11
10
5
42–32
+10
43
|6. Celta Vigo
26
10
10
6
36–28
+8
40
|7. Espanyol
26
10
6
10
33–39
–6
36
|8. Real Sociedad
26
9
8
9
38–38
0
35
|9. Athletic Bilbao
26
10
5
11
30–36
–6
35
|10. Osasuna
26
9
6
11
30–30
0
33
|11. Getafe
26
9
5
12
21–29
–8
32
|12. Sevilla
26
8
6
12
34–41
–7
30
|13. Girona
26
7
9
10
27–42
–15
30
|14. Valencia
26
7
8
11
27–39
–12
29
|15. Rayo Vallecano
25
6
9
10
23–32
–9
27
|16. Alavés
26
7
6
13
23–34
–11
27
|17. Elche
26
5
11
10
34–39
–5
26
|18. Mallorca
26
6
6
14
29–42
–13
24
|19. Levante
26
5
6
15
28–44
–16
21
|20. Oviedo
25
3
8
14
16–40
–24
17