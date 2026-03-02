Gólt sem szerzett, kikapott a halovány teljesítményt nyújtó Real Madrid

Sok hiányzóval várta a hétfő esti mérkőzést a Real Madrid: Eduardo Camavinga fogfájás, Éder Militao, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Jude Bellingham és Kylian Mbappé sérülés miatt nem játszhatott – utóbbi játékosról épp hétfőn derült ki, hogy térdficam miatt várat magára a visszatérése. Ettől függetlenül papíron kötelező győzelem várt a királyi gárdára, amely az előző nyolc egymás elleni találkozón egyaránt legyőzte a Getafét – a kis madridi csapat a legutóbbi négy alkalommal még csak gólt szerezni sem tudott.

Aztán messze nem alakult simán a mérkőzés, bár megvoltak a helyzetei a blancóknak. A 13. percben Vinícius Júnior léphetett ki ziccerben, David Soria lábbal bravúrral védett, majd a félidő közepén Arda Güler egy Zidane-csel után lőtt volna a léc alá, ám a vendégek kapusa ezt is hárította. Összességében azért stabil volt a Getafe védelme, amely a folytatásban elfojtotta ellenfele játékát, majd egy villanásnak köszönhetően meg is szerezte a vezetést. A szünet előtt Martín Satriano szánta el magát lövésre, és 17 méterről kapásból bombázott a bal felső sarokba.

Martín Satriano lövését nem védhette Thibaut Courtois (Fotó: Getty Images)

A második nyomtak a hazaiak, ám mezőnyfölényük meddő volt, a kapura sokáig nem sikerült veszélyt jelenteniük. Pedig Álvaro Arbeloa beküldte a támadósorba Rodrygót és Franco Mastantuonót is (a védelembe Dean Huijsen és Dani Carvajal érkezett), azonban ez sem lendített a hazaiak játékán. A 75. percben egy rögzített helyzet segíthetett volna, ám Antonio Rüdiger a kapu mellé csúsztatott a szöglet után, nem sokkal később pedig Rodrygo fejesét védte Soria, a hosszún pedig Carvajal már nem tudta kapura tenné a labdát.

Egyre fogyott a királyi gárda ideje, így aztán beállt Brahim Díaz is, de nem ő, hanem Mastantuono került helyzetbe, lövését azonban hárította Soria. A 18 éves argentin szélső aztán azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy addig szövegelt, amíg a játékvezető kiállította, majd az ellenféltől Adrián Liso kapott pirosat, miután azt hitte, a bíró lefújta a mérkőzést, ezért elrúgta sípszó után a labdát, amiért járt a második sárga lap. A közjátékok a Getefénak kedvezett, amely meg is őrizte az előnyét, és 18 év után újra nyert a Santiago Bernabéu Stadionban – a Real Madridnak nagyon hiányozhatnak majd ezek a pontok a bajnoki versenyfutásban. 0–1

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ

Real Madrid–Getafe 0–1 (Satriano 39.)

Kiállítva: Mastantuono (90+5.), ill. Liso (90+7.)

Vasárnap játszották

Betis–Sevilla 2–2 (Antony 16., Fidalgo 37., ill. A. Sánchez 62., I. Romero 85.)

Elche–Espanyol 2–2 (Aguado 42., R. Mir 90. – 11-esből, ill. K. García 7., C. Romero 57.)

Kiállítva: Pickel (90+5., Espanyol)

Valencia–Osasuna 1–0 (Ramazani 67. – 11-esből)

Girona–Celta Vigo 1–2 (Vanat 35., ill. Jutgla 58., Reis 70. – öngól)

Szombaton játszották

FC Barcelona–Villarreal 4–1 (Yamal 28., 37., 69., Lewandowski 90+1., ill. P. Gueye 49.)

Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1 (De Frutos 35., ill. I. Williams 47.)

Mallorca–Real Sociedad 0–1 (Soler 31.)

Oviedo–Atlético Madrid 0–1 (J. Álvarez 90+4.)

Pénteken játszották

Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)

Kiállítva: Parada (61., Alavés)