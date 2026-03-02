Nemzeti Sportrádió

Gólt sem szerzett, kikapott a halovány teljesítményt nyújtó Real Madrid

2026.03.02. 23:06
Vinícius Júniornak (fehérben) sem ment ezen az estén (Fotó: Getty Images)
A Real Madrid hazai pályán 1–0-ra kikapott a Getafétól a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 26. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén, így négypontos a hátránya az éllovas Barcelona mögött.

Sok hiányzóval várta a hétfő esti mérkőzést a Real Madrid: Eduardo Camavinga fogfájás, Éder Militao, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Jude Bellingham és Kylian Mbappé sérülés miatt nem játszhatott – utóbbi játékosról épp hétfőn derült ki, hogy térdficam miatt várat magára a visszatérése. Ettől függetlenül papíron kötelező győzelem várt a királyi gárdára, amely az előző nyolc egymás elleni találkozón egyaránt legyőzte a Getafét – a kis madridi csapat a legutóbbi négy alkalommal még csak gólt szerezni sem tudott.

Aztán messze nem alakult simán a mérkőzés, bár megvoltak a helyzetei a blancóknak. A 13. percben Vinícius Júnior léphetett ki ziccerben, David Soria lábbal bravúrral védett, majd a félidő közepén Arda Güler egy Zidane-csel után lőtt volna a léc alá, ám a vendégek kapusa ezt is hárította. Összességében azért stabil volt a Getafe védelme, amely a folytatásban elfojtotta ellenfele játékát, majd egy villanásnak köszönhetően meg is szerezte a vezetést. A szünet előtt Martín Satriano szánta el magát lövésre, és 17 méterről kapásból bombázott a bal felső sarokba.

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports
Martín Satriano lövését nem védhette Thibaut Courtois (Fotó: Getty Images)

A második nyomtak a hazaiak, ám mezőnyfölényük meddő volt, a kapura sokáig nem sikerült veszélyt jelenteniük. Pedig Álvaro Arbeloa beküldte a támadósorba Rodrygót és Franco Mastantuonót is (a védelembe Dean Huijsen és Dani Carvajal érkezett), azonban ez sem lendített a hazaiak játékán. A 75. percben egy rögzített helyzet segíthetett volna, ám Antonio Rüdiger a kapu mellé csúsztatott a szöglet után, nem sokkal később pedig Rodrygo fejesét védte Soria, a hosszún pedig Carvajal már nem tudta kapura tenné a labdát.

Egyre fogyott a királyi gárda ideje, így aztán beállt Brahim Díaz is, de nem ő, hanem Mastantuono került helyzetbe, lövését azonban hárította Soria. A 18 éves argentin szélső aztán azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy addig szövegelt, amíg a játékvezető kiállította, majd az ellenféltől Adrián Liso kapott pirosat, miután azt hitte, a bíró lefújta a mérkőzést, ezért elrúgta sípszó után a labdát, amiért járt a második sárga lap. A közjátékok a Getefénak kedvezett, amely meg is őrizte az előnyét, és 18 év után újra nyert a Santiago Bernabéu Stadionban – a Real Madridnak nagyon hiányozhatnak majd ezek a pontok a bajnoki versenyfutásban. 0–1

SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ
Real Madrid–Getafe 0–1 (Satriano 39.)
Kiállítva: Mastantuono (90+5.), ill. Liso (90+7.)

Vasárnap játszották
Betis–Sevilla 2–2 (Antony 16., Fidalgo 37., ill. A. Sánchez 62., I. Romero 85.)
Elche–Espanyol 2–2 (Aguado 42., R. Mir 90. – 11-esből, ill. K. García 7., C. Romero 57.)
Kiállítva: Pickel (90+5., Espanyol)
Valencia–Osasuna 1–0 (Ramazani 67. – 11-esből)
Girona–Celta Vigo 1–2 (Vanat 35., ill. Jutgla 58., Reis 70. – öngól)
Szombaton játszották
FC Barcelona–Villarreal 4–1 (Yamal 28., 37., 69., Lewandowski 90+1., ill. P. Gueye 49.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1 (De Frutos 35., ill. I. Williams 47.)
Mallorca–Real Sociedad 0–1 (Soler 31.)
Oviedo–Atlético Madrid 0–1 (J. Álvarez 90+4.)
Pénteken játszották
Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)
Kiállítva: Parada (61., Alavés)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. FC Barcelona

26

21

1

4

71–26

+45

64

  2. Real Madrid

26

19

3

4

54–22

+32

60

  3. Atlético Madrid

26

15

6

5

43–23

+20

51

  4. Villarreal

26

16

3

7

48–31

+17

51

  5. Betis

26

11

10

5

42–32

+10

43

  6. Celta Vigo

26

10

10

6

36–28

+8

40

  7. Espanyol

26

10

6

10

33–39

–6

36

  8. Real Sociedad

26

9

8

9

38–38

0

35

  9. Athletic Bilbao

26

10

5

11

30–36

–6

35

10. Osasuna

26

9

6

11

30–30

0

33

11. Getafe

26

9

5

12

21–29

–8

32

12. Sevilla

26

8

6

12

34–41

–7

30

13. Girona

26

7

9

10

27–42

–15

30

14. Valencia

26

7

8

11

27–39

–12

29

15. Rayo Vallecano

25

6

9

10

23–32

–9

27

16. Alavés

26

7

6

13

23–34

–11

27

17. Elche

26

5

11

10

34–39

–5

26

18. Mallorca

26

6

6

14

29–42

–13

24

19. Levante

26

5

6

15

28–44

–16

21

20. Oviedo

25

3

8

14

16–40

–24

17

 

 

