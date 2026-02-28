Iráni–izraeli háború: Gera Dániel egy teheráni szállodában várakozik; Koszta Márkék edzése elmarad

Koszta Márk az izraeli Hapoel Petah Tikva, a négyszeres válogatott védő, Gera Dániel az iráni Perszepolisz FC játékosaként várja a híreket a két ország között szombaton kirobbant háborúról.

„Koszta Márkkal és Gera Dániellel is beszéltem ma. Mind a ketten kaptak már értesítést a bombázásokról. Nincs pánik, de bizonytalan a helyzet” – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a két játékos ügyeit képviselő korábbi NB I-es kapus, Ivan Rados.

„Koszta Márk a Hapoel Petah Tikvával holnap léphetne pályára a bajnokságban a Hapoel Tel-Aviv elleni hazai meccsen, egyelőre kérdéses, hogy a mérkőzést megrendezik-e, mindenesetre a csapat mai edzése elmarad. Gera Dániel egy teheráni szállodában várja a híreket, egyelőre arról kapott tájékoztatást, hogy az Iránt érő támadások kizárólag katonai célpontokra irányultak. A Perszepolisz ma délután idegenben lépne pályára a bajnokságban, de Gera Dániel nincs a csapattal, mert sárga lapos eltiltás miatt nem szerepelhetne a mai találkozón” – tette hozzá Rados.

Amint arról az MTI beszámolt, reggel Izrael az Egyesült Államokkal közösen megelőző légicsapást mért Iránra. Irán a támadás után lezárta a légterét, majd válaszcsapásokat is indított.