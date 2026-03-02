Scottie Pippen árverésre bocsátja kosaras emléktárgyait

A kétszeres olimpiai bajnok klasszis relikviái a Sotheby's aukciósház szervezésében kerülnek kalapács alá, és jelenleg ingyenesen megtekinthetők New Yorkban egy kiállítás keretében.

A 60 éves klasszis által aláírt müzlisdobozok várhatóan 300-500 dollárért kelnek el, az általa az 1997-es NBA-döntő ötödik találkozóján, a híres „influenzás meccsen” viselt mez becsült értéke viszont 300 ezer és 500 ezer dollár között van. A Utah Jazz ellen 90–88-ra megnyert mérkőzésen a Bulls szupersztárja, Michael Jordan betegen lépett pályára, de így is 44 percet töltött a parketten, s ezalatt 38 pontot dobott.

A kollekció egyik fénypontja egy pár kosarascipő, amelyet Jordan viselt az 1992-es barcelonai olimpia döntőjében, és amelynek értékét 1.5-2.5 millió dollárra becsülik. A másik pedig a Larry Bird által – szintén a barcelonai döntőben – viselt mez.

Az aukció teljes bevétele mintegy hatmillió dollárra rúghat.

Pippen elárulta, még gyerekként kezdte el gyűjteni ezeket a relikviákat, s rájött, rengeteg értékes dolgot halmozott fel az évtizedek alatt.

„Azt hiszem, elég időt töltöttem el ezekkel a tárgyakkal az évek során. Valahogy úgy érzem, túl vagyok rajta. Elegem lett a 33-asból az elmúlt évek során” – fogalmazott a Bulls 60 éves legendája, akinek 33-as mezszámát a chicagói csapat pályafutása végeztével még 2005-ben visszavonultatta.