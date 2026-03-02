Nemzeti Sportrádió

Scottie Pippen árverésre bocsátja kosaras emléktárgyait

2026.03.02. 21:27
Pippen és az amerikai olimpiai csapat „formaruhája” a barcelonai olimpiáról, a háttérben a saját és Jordan cipője (Fotó: Getty Images)
NBA árverés Scottie Pippen
Árverésre bocsátja a pályafutása során gyűjtött emléktárgyakat Scottie Pippen, aki a Chicago Bullsszal hat bajnoki címet szerzett az észak-amerikai kosárlabdaligában.

A kétszeres olimpiai bajnok klasszis relikviái a Sotheby's aukciósház szervezésében kerülnek kalapács alá, és jelenleg ingyenesen megtekinthetők New Yorkban egy kiállítás keretében. 

A 60 éves klasszis által aláírt müzlisdobozok várhatóan 300-500 dollárért kelnek el, az általa az 1997-es NBA-döntő ötödik találkozóján, a híres „influenzás meccsen” viselt mez becsült értéke viszont 300 ezer és 500 ezer dollár között van.  A Utah Jazz ellen 90–88-ra megnyert mérkőzésen a Bulls szupersztárja, Michael Jordan betegen lépett pályára, de így is 44 percet töltött a parketten, s ezalatt 38 pontot dobott.

A kollekció egyik fénypontja egy pár kosarascipő, amelyet Jordan viselt az 1992-es barcelonai olimpia döntőjében, és amelynek értékét 1.5-2.5 millió dollárra becsülik. A másik pedig a Larry Bird által – szintén a barcelonai döntőben – viselt mez.

Az aukció teljes bevétele mintegy hatmillió dollárra rúghat.

Pippen elárulta, még gyerekként kezdte el gyűjteni ezeket a relikviákat, s rájött, rengeteg értékes dolgot halmozott fel az évtizedek alatt.

„Azt hiszem, elég időt töltöttem el ezekkel a tárgyakkal az évek során. Valahogy úgy érzem, túl vagyok rajta. Elegem lett a 33-asból az elmúlt évek során” – fogalmazott a Bulls 60 éves legendája, akinek 33-as mezszámát a chicagói csapat pályafutása végeztével még 2005-ben visszavonultatta.

 

