Vadnai Jonatán: Nekem kellett eldöntenem, mi az, amit bevállalok

Újabb edzőtábor előzte meg Vadnai Jonatán hétvégi versenyét a portugáliai Vilamourában, amely – lévén nyakunkon a március végén kezdődő versenyszezon – az edzésmódszereket, -terveket és a részfeladatokat tekintve már sokkal jobban hasonlított egy futam szimulálására, és maguk a tréningek is sokkal összetettebbek voltak, mint az elmúlt hónapokban a felkészülés során bármikor. A fizikai munka is egyre kiélezettebb, a téli alapozás után már inkább a robbanékonyságot fejlesztik.

Hogy olimpiai és világbajnoki negyedik, Európa-bajnoki ezüst­érmes vitorlázónk ragyogó formában van, azt újabb sikere bizonyítja, ugyanis aranyérmet szerzett az edzőtábor végén rendezett versenyen, de nemcsak a Portugál Nagydíj második fordulóját nyerte meg erős mezőnyben, hanem összesítésben is az élen végzett, mivel a novemberi fordulóban negyedik lett, így ő kapta a verseny összetett legjobbjának járó pénzdíjat.

„Nagyon kemény volt a felkészülésem november óta, főleg a rajtot és az utána következő nyitást gyakoroltuk, hogy a versenyeken az első bójához már olyan pozícióban érkezzek, amiből elérhető a legjobb tíz, de akár a győzelem is. Összesen öt versenyt vállaltam, hármat Lanzarotén, kettőt Portugáliában, ami sokat kivett belőlem. Az utolsó viadal már élesebb volt, nem annyira, mint egy Grand Slam, de egy edzőversenynél sokkal erősebb és rangosabb, amit az is jelez, hogy pénzdíjas” – mondta lapunknak Vadnai Jonatán. – „Egy versenyt az indulók tesznek igazán rangossá, és most az ILCA 7 hajóosztály elit mezőnyéből sokan indultak, itt volt az angol, az olasz, a spanyol, a portugál, a belga és a horvát válogatott, a világ legjobb húsz vitorlázójából több mint tí­zen. A négynapos versenyen csak az első két nap fújt a szél a tenger felől, utána a partról, így nem volt nagyobb óceáni hullámzás, a körülmények nyugodtabbak voltak, gyengébb volt a szél, hat és tizenkét csomó közötti.”

A négy versenynap alatt Vadnai Jonatán összesen három futamot nyert meg, köztük a döntőt, emellett volt egy 3. és két 6. helyezése is. Az utolsó napnak az első helyről vágott neki, a szervezők szerettek volna három futamot rendezni, de az erősen forgolódó szél és a visszalőtt rajtok miatt végül csak egyet sikerült. Arra kellett mindent feltenni, azon dőlt el minden.

„Mivel a futam pontszámát nem ejthettük ki a végén, nem lehetett biztonsági vitorlázással sem letudni, teljesen át kellett gondolnunk a stratégiát. Muszáj volt jól vitorláznom, különben az érem is elúszhatott volna. Nagy mentális kihívás volt, még sohasem fordult elő velem, hogy elsőként mentem ki a döntő futamra úgy, hogy nekem kellett védekeznem” – fogalmazott Vadnai. – „Rá kell éreznem az egyensúlyra, mert jól kellett rajtolnom ahhoz, hogy az első ötben végezhessek, de ha túlnyomom, és hamar indulok, akkor meg kizárnak. Nekem kellett eldöntenem, mi az, amit felvállalok.”

Most két hét pihenő következik, ami elsősorban fizikai edzésekkel telik, vitorlázni csak korlátozott mennyiségben fog, a cél a specifikus erő-állóképesség megtartása. És persze, hogy a szünet miatt/után sikeréhesen és motiváltan térjen vissza március 27-én a palmai Grand Slam-versenyre, és az utána következő sűrű időszakra, amelyet a májusi Európa-bajnokság zár. Vadnai Jonatán március második felében utazik Mallorcára, ahol egy hete lesz az akklimatizációra.