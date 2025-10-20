Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: indul az MLS rájátszása

2025.10.20. 13:52
légiósok légióskörkép légiósprogram
A külföldi profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban játszó magyar labdarúgók, felnőtt-, illetve U-válogatott játékosok heti tétmérkőzései.

 OKTÓBER 20., HÉTFŐ 

ROMÁNIA
Superliga
19.30: Hermannstadt–FK Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Eyüpspor–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila

 

 OKTÓBER 21., KEDD 

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
14.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris SG (francia)
Leverkusen: Szép Márton

ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Blackburn Rovers–Sheffield United
Blackburn: Tóth Balázs
20.45: Portsmouth–Coventry City
Portsmouth: Kosznovszky Márk

SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, 1. forduló
15.00: Skofja Loka–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin

 

 OKTÓBER 22., SZERDA 

BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég)
Galatasaray: Sallai Roland
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool FC (angol)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Ligaszakasz
14.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool FC (angol)
Frankfurt: Fenyő Noah

ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Watford–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles

SZLOVÁKIA 
Szlovák Kupa, 5. forduló (a 16 közé jutásért)
15.00: Somorja–Nagyszombat
Somorja: Csorba Noel
18.00: Aranyosmarót–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Istanbul Basaksehir
Rizespor: Mocsi Attila

 

 OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK 

KONFERENCIALIGA
Alapszakasz
18.45: Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz)
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel)
Raków: Baráth Péter

ANGLIA
League One (III. osztály)
21.00: Exeter–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél

 

 OKTÓBER 24., PÉNTEK 

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
Szombat, 2.00: Inter Miami–Nashville SC
Miami: Pintér Dániel

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Werder Bremen–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András

ROMÁNIA
Superliga
16.30: FK Csíkszereda–Petrolul
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

SZLOVÉNIA 
Prva Liga
17.30: Aluminij–Bravo
Aluminij: Tanyi Barnabás

 

 OKTÓBER 25., SZOMBAT  

ANGLIA
Premier League
21.00: Brentford–Liverpool FC
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.30: Ipswich Town–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
13.30: Portsmouth–Stoke City
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Blackburn Rovers–Southampton
Blackburn: Tóth Balázs

AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Linzer ASK–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: FC Bruges II–OC Charleroi
Bruges II: Ostoici Stefan

IZRAEL
Ligat Ha’Al
18.15: Asdod–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Pogon Szczecin–Cracovia
Pogon: Molnár Rajmund

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Augsburg–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Hamburger SVWolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Hertha BSC–Fortuna Düsseldorf
Hertha: Dárdai Márton

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Avellino–Spezia
Spezia: Nagy Ádám

PORTUGÁLIA
Liga Portugal
21.30: Estrela–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Sepsi OSK–Gloria Bistrita
Sepsi: Sigér Dávid
10.00: ASA Marosvásárhely–CSM Slatina
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
10.00: Olimpia Szatmárnémeti–Steaua Bucuresti
Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence, Torvund Alexander

SKÓCIA
Premiership
16.00: Dundee United–St. Mirren
Dundee United: Keresztes Krisztián

SZERBIA 
Szuperliga
15.00: Radnicski 1923–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs

SZLOVÁKIA 
Niké Liga
15.30: Nagymihály–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
18.00: Kassa–Zólyombrézó
Kassa: Kovács Mátyás
2. Liga (II. osztály)
13.30: Somorja–Maniga
Somorja: Csorba Noel

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Kocaelispor–Alanyaspor
Kocaelispor: Balogh Botond

 

 OKTÓBER 26., VASÁRNAP 

AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Ried–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Lommel SK–Beerschot VA
Lommel: Vancsa Zalán

CIPRUS
Cyprus League
18.00: Anorthoszisz–Arisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Auxerre–Le Havre
Le Havre: Loic Nego

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Raków Czestochowa–Lechia Gdansk
Raków: Baráth Péter

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Eintracht Braunschweig–Hannover
Braunschweig: Szabó Levente

ROMÁNIA
Superliga
19.30: FCSB–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
14.00: Málaga–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
16.30: AIK–Häcken
AIK: Csongvai Áron

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
17.00: Nafta Lendva–Bilje
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
15.00: Galatasaray–Göztepe
Galatasaray: Sallai Roland
15.00: Genclerbirligi–Konyaspor
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
18.00: Kasimpasa–Besiktas
Kasimpasa: Szalai Attila

 

 OKTÓBER 27., HÉTFŐ 

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
23.45: FC Cincinnati–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Samsunspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila

 

