Már nincs ágyhoz kötve Michael Schumacher – sajtóhír

2026.01.27. 11:07
Michael Schumacher a 2006-os San Marinó-i Nagydíj után (Fotó: Getty Images, archív)
Michael Schumacher Corinna Schumacher baleset Formula-1 Gina Schumacher
Michael Schumacherhez közeli forrásokra hivatkozva a brit Daily Mail arról számolt be, hogy a hétszeres világbajnok expilóta állapota jobbra fordult, és egyre több időt tölt kerekesszékben.

Nincs többé ágyhoz kötve a Formula-1 legendája, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher – írja a Daily Mail. Az idén január 3-án 57. életévét betöltő volt autóversenyző 12 évvel ezelőtt, 2013. december 29-én a Francia-Alpokban síelés közben sziklának ütközött, és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy annak ellenére, hogy sisakot viselt, életben tartásához azonnali műtétre és hónapokig tartó mesterséges kómára a volt szükség.

A német exsportoló állapotával kapcsolatban a szörnyű baleset óta gyakorlatilag semmilyen hír, illetve orvosi jelentés nem látott napvilágot, Schumacher hogylétéről kizárólag a családtagoknak, illetve néhány bizalmas barátnak volt információja.

A Daily Mail azonban most megtörte a csendet – a brit bulvárlap arról számolt be, hogy a volt pilótához közel álló források szerint Schumacher állapota javult, és egyre több időt tölt kerekesszékben mallorcai birtokán, illetve a Genfi-tó partján fekvő rezidenciáján.

Az F1 ikonjának továbbra is felesége, Corinna viseli gondját, akivel harminc éve élnek házasságban – az asszony áldozatos munkáját ápolókból és terapeutákból álló csapat segíti a nap huszonnégy órájában.

Michael Schumacher közelmúltbeli születésnapja alkalmából lánya, Gina-Maria posztolt egy régi családi fotót a közösségi médiában, a következő szöveggel: „Mindörökké a legjobb. Boldog születésnapot, papa!”

 

