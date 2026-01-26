Szalai Attila a lengyel bajnokságban folytatja – NS-infó

A Nemzeti Sport információi szerint Szalai Attila a következő fél évet a lengyel élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a Pogon Szczecinben tölti.
Időközben lengyel és török források is megírták, hogy a magyar labdarúgó már Lengyelországban tartózkodik, orvosi vizsgálatra vár, és legkésőbb szerdáig bejelentik az érkezését.
Szalai Attila a Hoffenheim kölcsönjátékosaként az őszi idényt a török Kasimpasában töltötte, amely azonban nem marasztalja őt tavaszra.
A Kasimpasa a 15. helyen áll a török bajnokságban 19 forduló után, a Pogon – amelynek a jelenleg sérült Molnár Rajmund személyében eddig is volt egy magyar játékosa – a lengyel tabella tizedik helyén várja a tavaszi szezon hétvégi rajtját.
