Szalai Attila a lengyel bajnokságban folytatja – NS-infó

Időközben lengyel és török források is megírták, hogy a magyar labdarúgó már Lengyelországban tartózkodik, orvosi vizsgálatra vár, és legkésőbb szerdáig bejelentik az érkezését.

Szalai Attila a Hoffenheim kölcsönjátékosaként az őszi idényt a török Kasimpasában töltötte, amely azonban nem marasztalja őt tavaszra.

A Kasimpasa a 15. helyen áll a török bajnokságban 19 forduló után, a Pogon – amelynek a jelenleg sérült Molnár Rajmund személyében eddig is volt egy magyar játékosa – a lengyel tabella tizedik helyén várja a tavaszi szezon hétvégi rajtját.