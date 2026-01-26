Nemzeti Sportrádió

Szalai Attila a lengyel bajnokságban folytatja – NS-infó

Vágólapra másolva!
2026.01.26. 12:07
null
Szalai Attila a válogatott egyik tavalyi sajtótájékoztatóján (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
légiósok Szalai Attila Kasimpasa magyar átigazolás Pogon Szczecin
A Nemzeti Sport információi szerint Szalai Attila a következő fél évet a lengyel élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a Pogon Szczecinben tölti.

Időközben lengyel és török források is megírták, hogy a magyar labdarúgó már Lengyelországban tartózkodik, orvosi vizsgálatra vár, és legkésőbb szerdáig bejelentik az érkezését.

Szalai Attila a Hoffenheim kölcsönjátékosaként az őszi idényt a török Kasimpasában töltötte, amely azonban nem marasztalja őt tavaszra.

A Kasimpasa a 15. helyen áll a török bajnokságban 19 forduló után, a Pogon – amelynek a jelenleg sérült Molnár Rajmund személyében eddig is volt egy magyar játékosa – a lengyel tabella tizedik helyén várja a tavaszi szezon hétvégi rajtját.

Légiósok
2026.01.18. 18:01

„Teljesítménye sajnos alulmúlja a várakozásainkat” – a Kasimpasa edzője nem elégedett Szalai Attilával

Emre Belözoglu a klub sajtótájékoztatóján azt mondta, hamarosan döntést kell hozniuk a magyar válogatott védő jövőjét illetően.

 

 

légiósok Szalai Attila Kasimpasa magyar átigazolás Pogon Szczecin
Legfrissebb hírek

A Topolya felbontotta Sós Bence szerződését

Labdarúgó NB I
11 perce

Újabb magyar igazolt Angliába, távozók sora Diósgyőrben – körkép

Labdarúgó NB I
35 perce

Marius Corbu ma írhat alá a Ferencvároshoz – NS-infó

Labdarúgó NB I
2 órája

„Lehet, hogy még nem világsztár, de nagyon közel áll hozzá” – a Galata pályaedzője Sallai Rolandról

Légiósok
2 órája

NB II: új játékos érkezett Békéscsabára és Tiszakécskére

Labdarúgó NB II
3 órája

Csoboth ügyében reagált a FIFA, Kleinheisler kivár

Légiósok
3 órája

Gradisar már összepakolt, de nem engedték elutazni Újpestre

Labdarúgó NB I
5 órája

VIDEÓ: egy kötény is kellett hozzá – íme, Varga Barnabás első gólpassza az AEK Athénban

Légiósok
23 órája
Ezek is érdekelhetik