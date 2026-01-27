Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Eb: új játékos a mieink ellen készülő svéd keretben

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.27. 11:36
null
Edwin Aspenbäck (Fotó: Aftonbladet)
Címkék
Edwin Aspenback Svédország Férfi Kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda Eb
Tizenkilencedik játékosként Edwin Aspenbäck is bekerült a svéd férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki keretébe.

A társrendező Svédország szövetségi kapitánya, a Szegedet is irányító Michael Apelgren úgy döntött, hogy egy harmadik jobbátlövőt is behív a válogatott Európa-bajnoki keretébe: Albin Lagergren és Lukas Sandell után harmadik jobbátlövőként a német Rhein-Neckar Löwen 25 éves játékosa, Edwin Aspenbäck is csatlakozott a csapathoz.

„Jelenleg ez egy óvintézkedés. Nem látjuk hátránynak, ha több játékosunk is van a poszton, mivel még intenzívebb, egymást követő összecsapásokra számítunk, és remélhetőleg hat nap alatt még négy mérkőzést is játszunk” – indokolta a döntést Daniel Vandor, a válogatott sajtófőnöke az Aftonbladet szakportál szerint.  

A II. középdöntős csoportot vezető svéd válogatott ma (kedd) este fél 9-től Magyarország ellen lép pályára az Európa-bajnokságon Malmőben. A szövetségi kapitánynak 19.30-ig van lehetősége arra, hogy megnevezze szűkített, 16 fős keretét a mérkőzésre, ekkor derül ki végérvényesen, hogy Aspenbäck bemutatkozhat-e a tornán ellenünk.

Kézilabda
3 órája

Férfi kézilabda Eb: Svédországot legyőzni nagyon nehéz, de nem lehetetlen

KEZDÉS: 20.30. Huszonnégy órán belül két óriási bravúrra lenne szüksége a magyar válogatottnak a középdöntőben, elsőként a világelitbe tartozó svédek ellen.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ , 3. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Izland–Svájc
18.00: Horvátország–Szlovénia
20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

    
A II. CSOPORT ÁLLÁSA
1. Svédország

3

2

1

95–91

+44
2. Izland

3

2

1

88–80

+84
3. Horvátország

3

2

1

83–86

–34
4. Szlovénia

3

2

1

104–102

+24
5. MAGYARORSZÁG

3

1

2

84–88

–41
6. Svájc

3

1

2

88–95

–71

 

Edwin Aspenback Svédország Férfi Kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda Eb
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda Eb: a Wisla Plocknál felháborodtak a francia játékos durvaságán

Kézilabda
53 perce

A portugálok játékosa lehallgatta a norvég időkéréseket a férfi kézi Eb-n – videó

Kézilabda
3 órája

Férfi kézilabda Eb: Svédországot legyőzni nagyon nehéz, de nem lehetetlen

Kézilabda
3 órája

A dánok ismét legyőzték a németeket, megvan az első elődöntős csapat a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
15 órája

Chema Rodríguez: Most kell megmutatnunk, hogy milyen erős csapat vagyunk!

Kézilabda
19 órája

Rossz kezdés után a horvátok fordítottak Svájc ellen a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.25. 22:12

Izland nyerte az északi rangadót a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.25. 19:57

Kikaptunk a szlovénoktól, vélhetően elúszott az elődöntő a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.25. 17:12
Ezek is érdekelhetik