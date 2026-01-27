Férfi kézilabda Eb: új játékos a mieink ellen készülő svéd keretben

A társrendező Svédország szövetségi kapitánya, a Szegedet is irányító Michael Apelgren úgy döntött, hogy egy harmadik jobbátlövőt is behív a válogatott Európa-bajnoki keretébe: Albin Lagergren és Lukas Sandell után harmadik jobbátlövőként a német Rhein-Neckar Löwen 25 éves játékosa, Edwin Aspenbäck is csatlakozott a csapathoz.

„Jelenleg ez egy óvintézkedés. Nem látjuk hátránynak, ha több játékosunk is van a poszton, mivel még intenzívebb, egymást követő összecsapásokra számítunk, és remélhetőleg hat nap alatt még négy mérkőzést is játszunk” – indokolta a döntést Daniel Vandor, a válogatott sajtófőnöke az Aftonbladet szakportál szerint.

A II. középdöntős csoportot vezető svéd válogatott ma (kedd) este fél 9-től Magyarország ellen lép pályára az Európa-bajnokságon Malmőben. A szövetségi kapitánynak 19.30-ig van lehetősége arra, hogy megnevezze szűkített, 16 fős keretét a mérkőzésre, ekkor derül ki végérvényesen, hogy Aspenbäck bemutatkozhat-e a tornán ellenünk.