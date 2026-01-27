Férfi kézilabda Eb: új játékos a mieink ellen készülő svéd keretben
A társrendező Svédország szövetségi kapitánya, a Szegedet is irányító Michael Apelgren úgy döntött, hogy egy harmadik jobbátlövőt is behív a válogatott Európa-bajnoki keretébe: Albin Lagergren és Lukas Sandell után harmadik jobbátlövőként a német Rhein-Neckar Löwen 25 éves játékosa, Edwin Aspenbäck is csatlakozott a csapathoz.
„Jelenleg ez egy óvintézkedés. Nem látjuk hátránynak, ha több játékosunk is van a poszton, mivel még intenzívebb, egymást követő összecsapásokra számítunk, és remélhetőleg hat nap alatt még négy mérkőzést is játszunk” – indokolta a döntést Daniel Vandor, a válogatott sajtófőnöke az Aftonbladet szakportál szerint.
A II. középdöntős csoportot vezető svéd válogatott ma (kedd) este fél 9-től Magyarország ellen lép pályára az Európa-bajnokságon Malmőben. A szövetségi kapitánynak 19.30-ig van lehetősége arra, hogy megnevezze szűkített, 16 fős keretét a mérkőzésre, ekkor derül ki végérvényesen, hogy Aspenbäck bemutatkozhat-e a tornán ellenünk.
Férfi kézilabda Eb: Svédországot legyőzni nagyon nehéz, de nem lehetetlen
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ , 3. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Izland–Svájc
18.00: Horvátország–Szlovénia
20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|A II. CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Svédország
3
2
–
1
95–91
|+4
|4
|2. Izland
3
2
–
1
88–80
|+8
|4
|3. Horvátország
3
2
–
1
83–86
|–3
|4
|4. Szlovénia
3
2
–
1
104–102
|+2
|4
|5. MAGYARORSZÁG
3
–
1
2
84–88
|–4
|1
|6. Svájc
3
–
1
2
88–95
|–7
|1