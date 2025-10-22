Ifi BL: Fenyő Noah betalált, de a Frankfurt kilencgólos meccset bukott el

Fenyő Noah csapatkapitányként végig a pályán volt a Frankfurtban, amely őrült első félidőt játszott a Liverpoollal az ifi BL-ben.

A Frankfurt kétszer egyenlített, majd Fenyő a 35. percben először előnyhöz juttatta csapatát. Joshua Lambie a 44. percben egyenlített, így döntetlennel vonultak pihenőre a felek.

Szünet után Trent Doherty és Ollie O'Connor révén a Liverpool 5–3-ra elment, Leonidasz Ciokosz a 89. percben szépített. A Frankfurt a második vereségét szenvedte el az ifi BL-ben.

IFI BL, FŐTÁBLA, 3. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt–Liverpool 4–5

Fenyő Noah végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben gólt szerzett.