Fekete Gergő: Szerbiában több góllal jobbnak kell lenni, hogy akár döntetlenre kihozd

R. P.R. P.
2026.01.27. 10:00
Fekete Gergő (Fotó: Török Attila)
A belgrádi Európa-bajnokságon ezüstérmes férfi vízilabda-válogatottunk hazatérve egyből a Duna Arénába érkezett, ahol a játékosok sajtótájékoztató keretein belül értékelték a történteket. Az NSO TV stábjának Fekete Gergő és Vigvári Vince is értékelt.

 

Fekete Gergő: – Most nagyon nehezen tudom értékelni az Európa-bajnokságot. Csalódott vagyok. Így azért máshogy látom a dolgokat. Szerintem megvolt az esélyünk. Nyilván tudtuk, hogy Szerbiában több góllal jobbnak kell lenni, hogy a végén akár döntetlenre kihozd. De több góllal nem voltunk jobbak. Sőt, azt sem tudom kijelenteni, hogy a meccs végén jobban játszottunk. Megvolt a sanszunk 7–6-nál, azzal nem tudunk élni, és ezt a szerbek nagyon rutinosan kihasználták. Ők a döntőkben mindig nagyon erősek.

Vigvári Vince: – Nagyon hálás vagyok ezért a két hétért vagy egy hónapért, amit itt együtt töltöttünk. Egymás között már lezártuk ezt az Európa-bajnokságot. Mindenki azt mondta a végén, hogy mennyire jól éreztük magunkat, hogy mennyire jó érzés volt együtt lenni ezzel a csapattal, mennyire élveztük ezt az utat. Nyilván nagyon csalódottak vagyunk a döntő miatt., mert mutatott játék és a befektetett munka miatt megérdemeltük volna az aranyat. A szerbek most jobban játszottak a döntőben.

 

Kapcsolódó tartalom

Varga Zsolt: A helyén kell kezelnünk az elvárásokat

A szövetségi kapitány szerint jó fejlődési ívet mutat a magyar férfi vízilabda-válogatott.

Vogel Soma: Mérges vagyok magamra

A férfi vízilabda-válogatott kapusa az ezüstéremmel végződő Eb után értékelt.

Manhercz Krisztián: Látható a fejlődésünk, de csalódottság van bennünk

A Duna Arénában értékelték férfi vízilabda-válogatottunk Európa-bajnoki ezüstérmet érő teljesítményét.

A második félidő döntött, Szerbia nyerte meg a férfi vízilabda Európa-bajnokságot

A fordulás után csak két gólt szereztünk, a szerbek 2018 után nyertek ismét kontinenstornát.

 

férfi vízilabda Európa-bajnokság Vigvári Vince magyar férfi vízilabda-válogatott Fekete Gergő
