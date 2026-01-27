Fekete Gergő: Szerbiában több góllal jobbnak kell lenni, hogy akár döntetlenre kihozd

Fekete Gergő: – Most nagyon nehezen tudom értékelni az Európa-bajnokságot. Csalódott vagyok. Így azért máshogy látom a dolgokat. Szerintem megvolt az esélyünk. Nyilván tudtuk, hogy Szerbiában több góllal jobbnak kell lenni, hogy a végén akár döntetlenre kihozd. De több góllal nem voltunk jobbak. Sőt, azt sem tudom kijelenteni, hogy a meccs végén jobban játszottunk. Megvolt a sanszunk 7–6-nál, azzal nem tudunk élni, és ezt a szerbek nagyon rutinosan kihasználták. Ők a döntőkben mindig nagyon erősek.

Vigvári Vince: – Nagyon hálás vagyok ezért a két hétért vagy egy hónapért, amit itt együtt töltöttünk. Egymás között már lezártuk ezt az Európa-bajnokságot. Mindenki azt mondta a végén, hogy mennyire jól éreztük magunkat, hogy mennyire jó érzés volt együtt lenni ezzel a csapattal, mennyire élveztük ezt az utat. Nyilván nagyon csalódottak vagyunk a döntő miatt., mert mutatott játék és a befektetett munka miatt megérdemeltük volna az aranyat. A szerbek most jobban játszottak a döntőben.