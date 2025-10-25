Nemzeti Sportrádió

Liga 2: kapushiba után bukta el a győzelmet a Sepsi

2025.10.25. 13:12
Matei góljával még vezetett a Sepsi (Fotó: Facebook, Sepsi OSK)
Hazai pályán csupán egy pontot szerzett szombat délelőtt a besztercei Gloria ellen a Sepsi OSK a román labdarúgó-másodosztályban, de így is előrelépett a felsőházi rájátszást érő hatodik helyre.

A szentgyörgyi csapat az első negyedórában még nem talált fogást a kapuja elé tömörülő vendégvédelmen, amikor pedig jöttek a helyzetek, minden hazai lövés vagy fejes elkerülte a kaput. Egészen az első félidő ráadásáig, amikor a szöglet után hátrafejelt labdát Cosmin Matei lőtte el 16 méterről, és az a lábak sűrűjén áthatlova a kapuban kötött ki.

Szünet után is Matei előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de a besztercei kapusban elakadt a Sepsi kapitányának szólója. Bár a Gloria is próbált támadni, a székelyföldi sikernek Bogdan Ungureanu tett keresztbe, amikor kirontott a kapujából egy bal szélre előrevágott labdára, de a hamarabb odaérő Maxwell Effiom a tizenhatos sarkától a kapuba emelt. Az utolsó negyedóra szentgyörgyi rohamai csak újabb pontatlan lövéseket hoztak, így a Sepsi két fontos pontot hullajtott el egy bennmaradásért küzdő újonc ellen.

LIGA 2, 11. FORDULÓ:
Sepsi OSK–Gloria Bistrita 1–1 (Matei 45+2., illetve Effiom 78.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést.
ASA Marosvásárhely–CSM Slatina 3–2
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Major Sámuel a 75. percben lépett pályára
Olimpia Szatmárnémeti–Steaua 1–4
Szatmárnémeti: Pintér Bence, Torvund Alexander, Bontas Kristóf
Az állás: 1. Corvinul 29, 2. Marosvásárhely 23, 3. Steaua 23, …6. Sepsi OSK 20, …22. Szatmárnémeti 4.

 

 

