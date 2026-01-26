Hétfői sportműsor: kezdődik a női vízilabda Európa-bajnokság
JANUÁR 26., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
20.45: Everton–Leeds United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
20.45: Verona–Udinese (Tv: Arena4)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.15: FC Porto–Gil Vicente (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
18.25: Al-Naszr–Al-Tavun (Tv: Spíler1)
TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.00: Eyüpspor–Besiktas (Tv: Sport1)
FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT (LJUBLJANA)
17.30: Fehéroroszország–Spanyolország
20.30: Belgium–Szlovénia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
Konferenciadöntő, NFC
0.30: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
KERÉKPÁR
15.00: Trofeo Binissalem Andratx, nők (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
I. CSOPORT (HERNING)
15.30: Portugália–Norvégia
18.00: Spanyolország–Franciaország
20.30: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1013 (Tv: Sport1)
SZNÚKER
15.00: German Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: German Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
4.00: nyolcaddöntők (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
VÍZILABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK
A-CSOPORT
11.30: Görögország–Szlovákia
13.15: Franciaország–Németország
B-CSOPORT
18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
22.00: Románia–Portugália
C-CSOPORT
13.15: Olaszország–Horvátország (Tv: M4 Sport)
19.45: Szerbia–Törökország
D-CSOPORT
10.00: Svájc–Izrael
19.45: Hollandia–Nagy-Britannia
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I-es forduló összefoglalója
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György. A kézilabda Eb összefoglalója Ballai Attilával
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei
12.00: Bajnokok: Tóth-Zele József, műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Magyaros meccset játszottak a hétvégén a Premier League-ben – Gyenge Balázst hívjuk
15.30: Vendégünk Vatai Gabriella, a röplabdaszövetség elnöke
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Gergelics Józser, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Eb-döntő után a férfi vízilabda-válogatott – interjúk, vélemények
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Ez történt az Australian Openen – Kreisz Bálint helyszíni beszámolója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Közvetítés a Magyarország–Spanyolország női vízilabda Európa-bajnoki csoportmérkőzésről, kommentátor: Katona László, Erdei Márk, szakértő: Benczur Márton
20.00: Focióra, vendégek: Csizmadia Csaba, Wukovics László
21.00: Interjúk, beszámoló a férfi kézilabda Európa-bajnokságról
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel