Hétfői sportműsor: kezdődik a női vízilabda Európa-bajnokság

A portugáliai Funchalban kezdetét veszi a női vízilabda Európa-bajnokság, ahol Spanyolország ellen rögtön medencébe ugrik a magyar válogatott is. Folytatódik a férfi kézilabda Európa-bajnokság, az Australian Openen pedig már a nyolcaddöntők következnek. A labdarúgó elit ligákban Angliában, Olaszországban és Spanyolországban is rendeznek még egy-egy bajnokit. Íme, a hétfői kiemelt sportprogram!

JANUÁR 26., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

20.45: Everton–Leeds United (Tv: Match4) OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

20.45: Verona–Udinese (Tv: Arena4) PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.15: FC Porto–Gil Vicente (Tv: Sport1) SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

21.00: Girona–Getafe (Tv: Spíler2) SZAÚDI BAJNOKSÁG

18.25: Al-Naszr–Al-Tavun (Tv: Spíler1) TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.00: Eyüpspor–Besiktas (Tv: Sport1) FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT (LJUBLJANA)

17.30: Fehéroroszország–Spanyolország

20.30: Belgium–Szlovénia TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

Konferenciadöntő, NFC

0.30: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams (Tv: Arena4) KERÉKPÁR

15.00: Trofeo Binissalem Andratx, nők (Tv: Eurosport2) KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

I. CSOPORT (HERNING)

15.30: Portugália–Norvégia

18.00: Spanyolország–Franciaország

20.30: Németország–Dánia (Tv: M4 Sport) LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1013 (Tv: Sport1) SZNÚKER

15.00: German Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

20.00: German Masters, 1. forduló (Tv: Eurosport1) TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

4.00: nyolcaddöntők (Tv: Eurosport1, Eurosport2) VÍZILABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL, NŐK

A-CSOPORT

11.30: Görögország–Szlovákia

13.15: Franciaország–Németország

B-CSOPORT

18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

22.00: Románia–Portugália

C-CSOPORT

13.15: Olaszország–Horvátország (Tv: M4 Sport)

19.45: Szerbia–Törökország

D-CSOPORT

10.00: Svájc–Izrael

19.45: Hollandia–Nagy-Britannia A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I-es forduló összefoglalója

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György. A kézilabda Eb összefoglalója Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei

12.00: Bajnokok: Tóth-Zele József, műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Magyaros meccset játszottak a hétvégén a Premier League-ben – Gyenge Balázst hívjuk

15.30: Vendégünk Vatai Gabriella, a röplabdaszövetség elnöke

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Gergelics Józser, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Eb-döntő után a férfi vízilabda-válogatott – interjúk, vélemények

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Ez történt az Australian Openen – Kreisz Bálint helyszíni beszámolója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Közvetítés a Magyarország–Spanyolország női vízilabda Európa-bajnoki csoportmérkőzésről, kommentátor: Katona László, Erdei Márk, szakértő: Benczur Márton

20.00: Focióra, vendégek: Csizmadia Csaba, Wukovics László

21.00: Interjúk, beszámoló a férfi kézilabda Európa-bajnokságról

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel