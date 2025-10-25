Hatgólos, fordulatos mérkőzésen nyert a DAC a Nagymihály vendégeként

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

12. FORDULÓ

Nagymihály–DAC 2–4 (1–1)

Nagymihály, Városi Stadion, 1153 néző. Vezette: Matej Choren

Nagymihály: Lukác – Curma, Park (López, 75.), Bednár, Dzotsenidze, Pauschek – Brosnan (Hugo Ahl, 75.), Cottrell (Zubairu, 75.), Ramos (Begala, 66.), Taylor-Hart – Paulauskas. Vezetőedző: Anton Soltis

DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Méndez (Rhyan Modesto, 81.) – Tuboly (Herc, 90+2.) – Udvaros (Ramadan, 63.), Gruber (Gagua, 63.) – Redzic, Sylla (Ouro, 63.), Djukanovics. Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Cottrell (20.), Paulauskas (47.), ill. Sylla (7.), Redzic (69.), Ramadan (70.), Djukanovics (89. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagymihály az elmúlt években arról is híres volt, hogy a Niké Liga legrosszabb pályáján fogadta az ellenfeleket. Mára ez már megváltozott, a Zemplín stadionjában, ami a játéktér minőségét illeti, a dobogós helyre ugrott a kelet-szlovákiai klub. Úgy, ahogy a dunaszerdahelyi mester, Branislav Fodrek a múlt heti Zsolna elleni vesztes (1–2) meccs után jelezte, szombat délután belenyúl a megszokott kezdőcsapatba. Így is lett, Nagymihályban Méndez, Sylla és Udvaros kapott lehetőséget.

Már az 5. percben Cottrell a saját tizenhatosán belül kezezett, de a játékvezető továbbot intett. Nemsokára már nem gondoltak a vendégek az előző esetre, miután Andreas Gruber egy hosszú labdát visszafejelt a felfutó Alioune Syllának, aki 16 méterről elemi erővel a bal sarokba küldte a labdát. A 18. percben Djukanovics próbálkozott, azonban a hazaiak kapusa a helyén volt. A másik oldalon kihagyott a dunaszerdahelyiek jobb oldala, Ramos beadását közelről Ben Cottrell a léc alá bombázta.

Frappáns lehetett volna a DAC válasza. Gruber szöglete után Tuboly Máté fejese a jobb sarokba tartott, azonban Pauschek a kapufára hárított.

A második félidőből csak néhány másodperc telt el, amikor az üresen maradt Gytis Paulauskas 20 méterről a bal sarokba lőtt. Mi maradt ki a másik kapunál: Djukanovics üresen volt a hazai kapus előtt, lövését Lukac hárította, a dunaszerdahelyi támadó előtt az üres kapu tátongott, azonban öt méterről fölé bombázott. A vendégek igyekeztek előre nyomulni, míg a Nagymihály kontrából veszélyeztetett, de pontatlanok voltak.

Nem úgy a vendégek, akik szinte egy percen belül megfordították a meccset! Előbb Redzic Damir, majd Ammar Ramadan vette be a hazai kaput. Nagy volt az öröm a dunaszerdahelyi szektorban, ahol 39 fanatikus tombolt. Két perccel a vége előtt Gaguával szemben szabálytalankodott Dzotsenidze, és a megítélt büntetőt Viktor Djukanovics biztosan értékesítette és ezzel eldöntötte a meccset. 2–4