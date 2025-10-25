Nemzeti Sportrádió

Hatgólos, fordulatos mérkőzésen nyert a DAC a Nagymihály vendégeként

Vágólapra másolva!
2025.10.25. 17:19
null
A Nagymihály vendégeként szerezett három pontot a Dunaszerdahely (Fotó: DAC)
Címkék
élő közvetítés DAC Dunaszerdahely Nagymihály Niké Liga
Visszatért a győztes útra a Dunaszerdahely. A Niké Liga 12. fordulójában ugyan a második félidőben vesztésre állt, de 4–2-re győzött a Nagymihály vendégeként, és fellépett a második helyre. A DAC második gólját Redzic Damir szerezte.

 

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
12. FORDULÓ
Nagymihály–DAC 2–4 (1–1)
Nagymihály, Városi Stadion, 1153 néző. Vezette: Matej Choren
Nagymihály: Lukác – Curma, Park (López, 75.), Bednár, Dzotsenidze, Pauschek – Brosnan (Hugo Ahl, 75.), Cottrell (Zubairu, 75.), Ramos (Begala, 66.), Taylor-Hart – Paulauskas. Vezetőedző: Anton Soltis
DAC: Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Méndez (Rhyan Modesto, 81.) – Tuboly (Herc, 90+2.) – Udvaros (Ramadan, 63.), Gruber (Gagua, 63.) – Redzic, Sylla (Ouro, 63.), Djukanovics. Vezetőedző: Branislav Fodrek
Gólszerző: Cottrell (20.), Paulauskas (47.), ill. Sylla (7.), Redzic (69.), Ramadan (70.), Djukanovics (89. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagymihály az elmúlt években arról is híres volt, hogy a Niké Liga legrosszabb pályáján fogadta az ellenfeleket. Mára ez már megváltozott, a Zemplín stadionjában, ami a játéktér minőségét illeti, a dobogós helyre ugrott a kelet-szlovákiai klub. Úgy, ahogy a dunaszerdahelyi mester, Branislav Fodrek a múlt heti Zsolna elleni vesztes (1–2) meccs után jelezte, szombat délután belenyúl a megszokott kezdőcsapatba. Így is lett, Nagymihályban Méndez, Sylla és Udvaros kapott lehetőséget.

Már az 5. percben Cottrell a saját tizenhatosán belül kezezett, de a játékvezető továbbot intett. Nemsokára már nem gondoltak a vendégek az előző esetre, miután Andreas Gruber egy hosszú labdát visszafejelt a felfutó Alioune Syllának, aki 16 méterről elemi erővel a bal sarokba küldte a labdát. A 18. percben Djukanovics próbálkozott, azonban a hazaiak kapusa a helyén volt. A másik oldalon kihagyott a dunaszerdahelyiek jobb oldala, Ramos beadását közelről Ben Cottrell a léc alá bombázta.

Frappáns lehetett volna a DAC válasza. Gruber szöglete után Tuboly Máté fejese a jobb sarokba tartott, azonban Pauschek a kapufára hárított. 

A második félidőből csak néhány másodperc telt el, amikor az üresen maradt Gytis Paulauskas 20 méterről a bal sarokba lőtt. Mi maradt ki a másik kapunál: Djukanovics üresen volt a hazai kapus előtt, lövését Lukac hárította, a dunaszerdahelyi támadó előtt az üres kapu tátongott, azonban öt méterről fölé bombázott. A vendégek igyekeztek előre nyomulni, míg a Nagymihály kontrából veszélyeztetett, de pontatlanok voltak.

Nem úgy a vendégek, akik szinte egy percen belül megfordították a meccset! Előbb Redzic Damir, majd Ammar Ramadan vette be a hazai kaput. Nagy volt az öröm a dunaszerdahelyi szektorban, ahol 39 fanatikus tombolt. Két perccel a vége előtt Gaguával szemben szabálytalankodott Dzotsenidze, és a megítélt büntetőt Viktor Djukanovics biztosan értékesítette és ezzel eldöntötte a meccset. 2–4

 

élő közvetítés DAC Dunaszerdahely Nagymihály Niké Liga
Legfrissebb hírek

NB I: Nyíregyháza–Kazincbarcika

Labdarúgó NB I
1 órája

Varga Roland góljával megérdemelt győzelmet aratott a Vidi a Szeged ellen

Labdarúgó NB II
1 órája

Niké Liga: Redzic Damir ismét a forduló válogatottjában

Légiósok
2025.10.22. 11:35

Döntetlen a lila-fehér csapatok rangadóján

Labdarúgó NB II
2025.10.20. 21:49

Redzic Damir ismét villogott – irány a bosnyák válogatott?

Minden más foci
2025.10.20. 11:59

A futballt gólra játsszák: hiába a DAC öt kapufája, a Zsolnáé lett a három pont

Minden más foci
2025.10.19. 20:10

Az utolsó pillanatban nyerte meg a meccset a Tiszakécske az Ajka ellen

Labdarúgó NB II
2025.10.19. 18:55

A hajrában két gólt szerezve győzött a Soroksár a Videoton ellen

Labdarúgó NB II
2025.10.19. 18:52
Ezek is érdekelhetik