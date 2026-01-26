Légióskörkép: Koszta hatalmas gólt lőtt, Szoboszlai kétszer is betalált szabadrúgásból

Szoboszlai Dominik a múlt héten két gólt is szerzett szabadrúgásból a Liverpoolban. A Marseille ellen a Bajnokok Ligájában, a Bournemouth ellen pedig a bajnokságban. Utóbbi meccsen csereként beállva bemutatkozott a 3–2-re nyerő hazaiaknál a Ferencvárosból szerződtetett Tóth Alex. Szoboszlai ebben az idényben 31 tétmeccsen nyolc gólnál tart a Poolban és hat gólpassznál, utóbbiból szintén jegyzett egyet a Bournemouth ellen.

SZOBOSZLAI SZABADRÚGÁSA AZ OM ELLEN

A BOURNEMOUTH ELLEN IS SZABADRÚGÁSBÓL TALÁLT BE

Ugyancsak szabadrúgásból talált be a Hapoel Petah Tikvában Koszta Márk, aki hatalmas gólt ragasztott a jobb felsőp sarokba, de csapata 2–1-re kikapott a Hapoel Jeruzsálemtől. A csatár 2026-ban már a harmadik gólját szerezte, eben az idényben hatnál tart.

KOSZTA MÁRK A JOBB FELSŐBE LŐTTE A SZABADRÚGÁST

A belga másodosztályú Lommelben Vancsa Zalán az Eupen ellen 3–2-re megnyert bajnokin szerezte meg idénybeli első góljá: a tizenhatos bal oldaláról gyönyörűen kilőtte a hosszú alsó sarkot.

VANCSA SZÉP GÓL LŐTT A BAL ALSÓBA



A görög élvonalban az Aszterasz ellen 1–0-ra nyerő AEK-ben először adott gólpasszt Varga Barnabás, míg a Galatasarayban Sallai Roland adott gólpasszt a Karagümrük ellen 3–1-re megnyert meccsen.

LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

JANUÁR 19., HÉTFŐ

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Göztepe–Rizespor 3–1

Rizespor: Mocsi Attila kispados volt.

JANUÁR 20., KEDD

ANGLIA

Championship (II. osztály)

West Bromwich–Norwich 0–5

West Brom: Callum Styles kezdőként 63 percet játszott, a 14. percben sárga lapot kapott.

Swansea–Blackburn 3–1

Blackburn: Tóth Balázs végig a pályán volt.

JANUÁR 21., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

Galatasaray–Atlético Madrid 1–1

Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, a 61. percben sárga lapot kapott.

Olympique Marseille–Liverpool 0–3

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi szabadrúgásból betalált.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Watford–Portsmouth 1–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

HOLLANDIA

Eredivisie

AZ Alkmaar–Excelsior 1–1

AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz nem volt a keret tagja.

JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK

–

JANUÁR 23., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Derby County–West Bromwich Albion 1–1

West Brom: Callum Stylest kezdett, a 61. percben lecserélték.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Kortrijk–Gent U23 4–1

Kortrijk: Dénes Vilmos a 86. percben állt be.

Olympic Charleroi–FC Bruges U23 0–3

FC Bruges U23: Ostoici Stefan a kispadon ült.

IZRAEL

Ligat Ha'Al

Hapoel Jeruzsálem–Hapoel Petah-Tikva 2–1

Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk végig a pályán volt, a 68. percben gólt szerzett.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Trabzonspor–Kasimpasa 2–1

Kasimpasa: Szalai Attila nem volt a keretben.

JANUÁR 24., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Bournemouth–Liverpool 3–2

Bournemouth: Tóth Alex a 85. percben állt be.

Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a szünetben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 45. percben gólpasszt adott, a 80. percben gólt szerzett.

Championship (II. osztály)

Blackburn–Watford 1–1

Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.

League One (III. osztály)

Plymouth–Luton 1–0

Plymouth: Szűcs Kornél a 78. percben állt be, a 84. percben sárga lapot kapott.

League Two (IV. osztály)

Cheltenham–Grimsby Town 0–2

Grimsby: Turi Géza Dávid végigjátszotta a mérkőzést, a 30. percben sárga lapot kapott.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lommel–Eupen 3–2

Lommel: Vancsa Zalán csereként lépett pályára a 60. percben, a 72. percben gólt szerzett.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Monaco 0–0

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 0–1

AEK Athén: Varga Barnabás kezdőként 73 percet játszott, a 38. percben gólpasszt adott.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Mainz–Wolfsburg 3–1

Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.

Heidenheim–RB Leipzig 0–3

RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.

Union Berlin–Borussia Dortmund 0–3

Union Berlin: Schäfer András a 76. percben állt be.

2. Bundesliga (II. osztály)

Karlsruhe–Hertha BSC 2–2

Hertha BSC: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.

Fürth–Braunschweig 0–0

Braunschweig: Szabó Levente nem volt a keretben.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Avellino 1–0

Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem cserélték be.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–St. Mirren – elhalasztva

Dundee United: Keresztes Krisztián

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Samsunspor–Kocaelispor 0–0

Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.

Fatih Karagümrük–Galatasaray 1–3

Galatasaray: Sallai Roland kezdőként 70 percet játszott, az 50. percben gólpasszt adott.

JANUÁR 25., VASÁRNAP

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Southampton 1–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

CIPRUS

Cyprus League (I. osztály)

Anorthoszisz-AEL Limassol 2–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Eredivisie

Telstar–AZ Alkmaar 0–1

AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Nacional–Rio Ave 4–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás végig a pályán volt.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Huesca 1–1

FC Andorra: Yaakobishvili Áron végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Alanyaspor 1–1

Rizespor: Mocsi Attila kispados volt.

JANUÁR 26., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

16.00: Otelul–Csíkszereda

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Végh Bence, Nagy Zoárd

19.00: UTA Arad–Rapid Bucuresti

UTA Arad: Zsóri Dániel