Légióskörkép: Koszta hatalmas gólt lőtt, Szoboszlai kétszer is betalált szabadrúgásból

Szoboszlai Dominik a múlt héten két gólt is szerzett szabadrúgásból a Liverpoolban. A Marseille ellen a Bajnokok Ligájában, a Bournemouth ellen pedig a bajnokságban. Utóbbi meccsen csereként beállva bemutatkozott a 3–2-re nyerő hazaiaknál a Ferencvárosból szerződtetett Tóth Alex. Szoboszlai ebben az idényben 31 tétmeccsen nyolc gólnál tart a Poolban és hat gólpassznál, utóbbiból szintén jegyzett egyet a Bournemouth ellen.
SZOBOSZLAI SZABADRÚGÁSA AZ OM ELLEN
A BOURNEMOUTH ELLEN IS SZABADRÚGÁSBÓL TALÁLT BE
Ugyancsak szabadrúgásból talált be a Hapoel Petah Tikvában Koszta Márk, aki hatalmas gólt ragasztott a jobb felsőp sarokba, de csapata 2–1-re kikapott a Hapoel Jeruzsálemtől. A csatár 2026-ban már a harmadik gólját szerezte, eben az idényben hatnál tart.
KOSZTA MÁRK A JOBB FELSŐBE LŐTTE A SZABADRÚGÁST
A belga másodosztályú Lommelben Vancsa Zalán az Eupen ellen 3–2-re megnyert bajnokin szerezte meg idénybeli első góljá: a tizenhatos bal oldaláról gyönyörűen kilőtte a hosszú alsó sarkot.
VANCSA SZÉP GÓL LŐTT A BAL ALSÓBA
A görög élvonalban az Aszterasz ellen 1–0-ra nyerő AEK-ben először adott gólpasszt Varga Barnabás, míg a Galatasarayban Sallai Roland adott gólpasszt a Karagümrük ellen 3–1-re megnyert meccsen.
LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
JANUÁR 19., HÉTFŐ
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Göztepe–Rizespor 3–1
Rizespor: Mocsi Attila kispados volt.
JANUÁR 20., KEDD
ANGLIA
Championship (II. osztály)
West Bromwich–Norwich 0–5
West Brom: Callum Styles kezdőként 63 percet játszott, a 14. percben sárga lapot kapott.
Swansea–Blackburn 3–1
Blackburn: Tóth Balázs végig a pályán volt.
JANUÁR 21., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Alapszakasz
Galatasaray–Atlético Madrid 1–1
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, a 61. percben sárga lapot kapott.
Olympique Marseille–Liverpool 0–3
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi szabadrúgásból betalált.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Watford–Portsmouth 1–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
HOLLANDIA
Eredivisie
AZ Alkmaar–Excelsior 1–1
AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz nem volt a keret tagja.
JANUÁR 22., CSÜTÖRTÖK
JANUÁR 23., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Derby County–West Bromwich Albion 1–1
West Brom: Callum Stylest kezdett, a 61. percben lecserélték.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–Gent U23 4–1
Kortrijk: Dénes Vilmos a 86. percben állt be.
Olympic Charleroi–FC Bruges U23 0–3
FC Bruges U23: Ostoici Stefan a kispadon ült.
IZRAEL
Ligat Ha'Al
Hapoel Jeruzsálem–Hapoel Petah-Tikva 2–1
Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk végig a pályán volt, a 68. percben gólt szerzett.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Trabzonspor–Kasimpasa 2–1
Kasimpasa: Szalai Attila nem volt a keretben.
JANUÁR 24., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Bournemouth–Liverpool 3–2
Bournemouth: Tóth Alex a 85. percben állt be.
Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a szünetben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 45. percben gólpasszt adott, a 80. percben gólt szerzett.
Championship (II. osztály)
Blackburn–Watford 1–1
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.
League One (III. osztály)
Plymouth–Luton 1–0
Plymouth: Szűcs Kornél a 78. percben állt be, a 84. percben sárga lapot kapott.
League Two (IV. osztály)
Cheltenham–Grimsby Town 0–2
Grimsby: Turi Géza Dávid végigjátszotta a mérkőzést, a 30. percben sárga lapot kapott.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lommel–Eupen 3–2
Lommel: Vancsa Zalán csereként lépett pályára a 60. percben, a 72. percben gólt szerzett.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Monaco 0–0
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Aszterasz Tripolisz–AEK Athén 0–1
AEK Athén: Varga Barnabás kezdőként 73 percet játszott, a 38. percben gólpasszt adott.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Mainz–Wolfsburg 3–1
Wolfsburg: Dárdai Bence sérült.
Heidenheim–RB Leipzig 0–3
RB Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést.
Union Berlin–Borussia Dortmund 0–3
Union Berlin: Schäfer András a 76. percben állt be.
2. Bundesliga (II. osztály)
Karlsruhe–Hertha BSC 2–2
Hertha BSC: Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést.
Fürth–Braunschweig 0–0
Braunschweig: Szabó Levente nem volt a keretben.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Avellino 1–0
Spezia: Nagy Ádám kispados volt, nem cserélték be.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–St. Mirren – elhalasztva
Dundee United: Keresztes Krisztián
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Samsunspor–Kocaelispor 0–0
Kocaelispor: Balogh Botond végigjátszotta a mérkőzést.
Fatih Karagümrük–Galatasaray 1–3
Galatasaray: Sallai Roland kezdőként 70 percet játszott, az 50. percben gólpasszt adott.
JANUÁR 25., VASÁRNAP
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Southampton 1–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
CIPRUS
Cyprus League (I. osztály)
Anorthoszisz-AEL Limassol 2–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Eredivisie
Telstar–AZ Alkmaar 0–1
AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Nacional–Rio Ave 4–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás végig a pályán volt.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Huesca 1–1
FC Andorra: Yaakobishvili Áron végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Alanyaspor 1–1
Rizespor: Mocsi Attila kispados volt.
JANUÁR 26., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
16.00: Otelul–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Végh Bence, Nagy Zoárd
19.00: UTA Arad–Rapid Bucuresti
UTA Arad: Zsóri Dániel