Kl: Baráth Péterék ikszeltek; félbeszakadt a Sparta Praha meccse Rijekában

2025.10.23. 23:09
Közbeszólt az időjárás, nem sikerült befejezni a Rijeka–Sparta Praha mérkőzést (Fotó: Imago Images)
A labdarúgó Konferencialiga alapszakaszának 2. fordulójában a Baráth Péterrel felálló Raków Czestochowa 1–1-et játszott a Sigma Olomouc vendégeként. Hazai pályán nyert a Mainz, a Crystal Palace viszont kikapott, míg a Rijeka–Sparta Praha mérkőzést nem tudták lejátszani a heves esőzés miatt, egy félidő után a játékvezető beszüntette a találkozót.

Rijekában nem voltak kegyesek az égiek, ugyanis olyan felhőszakadás volt, ami miatt a 14. percben félbe kellett szakítani a mérkőzést – öt perccel előtte a hazaiak Toni Fruk révén betaláltak, de les miatt érvénytelenítették a gólt. A 18.45-kor kezdődött mérkőzés 21 órakor folytatódhatott, és az első félidő végéig eljutottak a felek, ekkor viszont a játékvezető kénytelen volt beszüntetni a találkozót a kedvezőtlen időjárás okán. Az UEFA később határoz arról, mikor folytatja a Rijeka és a Sparta Praha az összecsapást.

Baráth Péter kezdett a Raków Czestochowában, és a 80. percig volt a pályán, három percre rá csapata hátrányba került Jan Král gólja miatt. A Sigma Olomouc nem tudta megtartani az előnyét, a rendes játékidő utolsó percében Sztratosz Szvarnasz egyenlített, így a lengyelek ponttal távoztak Csehországból.

KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi) 0–1 (Bajic 51.)
Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén) 0–2 (Kvesic 33., F. Kovacevic 40.)
Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai) 1–0 (Weiper 24.)
Kiállítva: Savic (38., Zrinjski)
Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel) 2–1 (K. Gómez 33., Rutjens 88., ill. Ishak 77. – 11-esből)
Sigma Olomouc (cseh)–Raków Czestochowa (lengyel) 1–1 (Král 83., ill. Szvarnasz 90.)
Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán) 3–0 (Musaba 2., Marius 34., Holse 62.)
Universitatea Craiova (román)–Noa (örmény) 1–1 (Etim 38., ill. Mulahusejnovic 73.)
Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci) 0–1 (G. Diakité 38.)
HNK Rijeka (horvát)–Sparta Praha (cseh) 0–0-nál a szünetben félbeszakadt
Korábban
Sahtar Doneck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel) 1–2 (Luca Meirelles 61., ill. Augustyniak 16., 90+4.)
Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz) 0–3 (Ndour 9., Dzeko 48., A. Gudmundsson 88.)
Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 1–1 (Panichelli 79., ill. Pozo 53.)
AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót) 6–0 (Koita 11., 18., Eliasson 27., Marin 55., Jovics 81., Kutesa 87.)
Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi) 1–1 (Manaj 12., ill. Maszurasz 45+1.)
Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn) 0–0
Kiállítva: M. Touré (90+1., Kuopio)
Skëndija (északmacedón)–Shelbourne (ír) 1–0 (Barrett 90+2. – öngól)
Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol) 2–2 (Lindberg 41., Brusberg 55., ill. Á. García 15., Ratiu 90+13. – 11-esből)
AZ (holland)–Slovan Bratislava (szlovák) 1–0 (Mijnans 44.)
Kiállítva: S. Cruz (87., Slovan)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Fiorentina225–0+56
  2. Larnaca225–0+56
  3. Celje225–1+46
  4. Lausanne224–0+46
  5. Samsunspor224–0+46
  6. Mainz222–0+26
  7. Rayo Vallecano2114–2+24
  8. Raków2113–1+24
  9. Strasbourg2113–2+14
10. Jagiellonia2112–1+14
11. FC Noa2112–1+14
12. AEK Athén2117–3+43
13. Zrinjski Mostar2115–1+43
14. Sparta Praha114–1+33
15. Lech Poznan2115–3+23
16. Crystal Palace2112–1+13
17. Sahtar Doneck2114–403
18. Legia Warszawa2112–203
19. Skëndija2111–2–13
20. AZ Alkmaar2111–4–33
21. Lincoln Red Imps2112–6–43
22. Drita222–202
23. Häcken222–202
24. Kuopio221–102
25. Omonoia2111–2–11
26. Shelbourne2110–1–11
27. Sigma Olomouc2111–3–21
28. Universitatea Craiova2111–3–21
29. Breidablik2110–3–31
30. Rijeka110–1–10
31. Slovan Bratislava221–3–20
32. Hamrun Spartans220–2–20
33. Shamrock Rovers221–6–50
34. Dinamo Kijev220–5–50
35. Rapid Wien221–7–60
36. Aberdeen222–9–70

 

