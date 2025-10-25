Nemzeti Sportrádió

Egy góllal kikapott a Topolya a Radnicski vendégeként

Vágólapra másolva!
2025.10.25. 17:00
null
Fotó: FK TSC/Facebook
Címkék
TSC Radnicski Szerb Szuperliga Topolyai SC Topolya
A szerb élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) 13. fordulójának szombati játéknapján a Topolya 2–1-es vereséget szenvedett a Radnicski otthonában.

SZERB SZUPERLIGA
13. FORDULÓ
Radnicski 1923–Topolyai SC 2–1 (1–0) 
Kragujevac, Csika Dacsa Stadion. Vezette: M. Sztefanovics
Radnicski 1923 (Kragujevac): Lijeszkics – Dadics, Marjanovics, Milicsics, Csoszics – Hassime, Risztics (J. Ilics, 71.) – Bevis, Szahli (Sztankovszki, 84.), Baldé (Adzics, 84.) – Jarju (Bah, 62.). Edző: Mladen Zsizsovics
Topolya: Szimics – Urosevics, Krsztics, Degenek (Radin, 61.), Dimoszki (Baptiste, 85.) – Todoroszki (Mezei, 72.), Sztancsics (Miloszavics, 85.) – Mboungou (D. Szavics), Singh, Jovicsics – Petrovics. Edző: Darije Kalezics
Gólszerző: Jarju (27.), Bevis (81.), ill. Singh (78.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Lendületesebben kezdte a találkozót a kragujevaci Radnicski 1923, amely igyekezett azonnal átvenni az irányítást, s miután ezt sikeresen tette meg, a 12. és a 18. percben is kapufáig jutott. Előbb Szahli találta telibe a jobb kapufa tövét, miután elé került Bevis bal oldali beadása. Hat perccel később Dimoszki csúszott el a saját tizenhatosának vonalán, Risztics egyből felismerte a lehetőséget, és ballal mintegy 15 méterről a felső lécet találta el. A vendégek részéről Todoroszki igyekezett derekasan, de a hazai védelem remekül zárta le előtte a területeket, így a középpályásnak csak ritkán adódott lehetősége lövésre. A 27. percben Bevis cselezgetett a bal oldalon, Todoroszki szerelte, azonban a vendégek pechjére a labda pont úgy pattant, hogy a védők nem érték el, viszont Yankuba Jarjúnak pont jó volt, a légiós pedig fordulásból a bal alsóba tekert. Az első játékrész hajrájában Jarju még egyszer feliratkozhatott volna a gólszerzők közé, de Bevis beadása után öt méterről Szimics kezébe fejelte a labdát.

A második félidő elején a Topolya birtokolta többet a labdát, de helyzetig nem sikerült jutniuk a vendégeknek. Darije Kalezics, a TSC vezetőedzője Szavicsot, Radint és Mezei Szabolcsot is pályára küldte, ami még egy kis lendületet adott a vendégeknek, akik a 78. percben egyenlítettek. Sarpreet Singh 21 méterre a kaputól gondolt egyet és kapura lőtt, az erős lövés meglepte Lijeszkicset, akinek a kezei között csúszott meg a labda és kötött ki a kapuban. A vendégek nem sokági örülhettek az egyenlítésnek, ugyanis négy perccel Singh gólja után Risztics jobb oldali szabadrúgása után mindenki feje felett átszállt vagy átpattant a labda, amely Kilian Bevis elé került, aki a lövés pillanatában elcsúszott, így jobbal nem találta el a labdát, de az a bal lábára esett, onnan pedig begurult a kapuba. A hátralevő tíz percben a Radnicski 1923 magabiztosan őrizte előnyét, főleg a Topolya térfelén pattogott a labda, így az állás a hármas sípszóig már nem változott.

A Topolya 13 mérkőzésen 14 pontot gyűjtött, és a 10. helyen áll a szerb Szuperligában. A TSC legközelebb szerdán lép pályára, amikor a Szerb Kupában 13 órakor a Graficsar lesz az ellenfele.

PERCRŐL PERCRE

 

TSC Radnicski Szerb Szuperliga Topolyai SC Topolya
Legfrissebb hírek

Könyvbemutatót tartottak Topolyán: 110 éves a TSC

Minden más foci
2025.10.19. 17:40

Ezúttal nem tudta megverni a Topolya a Partizan Beogradot

Minden más foci
2025.10.18. 18:33

Nem csak a pályán, a Vajdaságban is jól érzi magát Mezei Szabolcs, a Topolya új igazolása

Légiósok
2025.10.07. 14:59

Továbbra sem megy idegenben a Topolyának, most Pancsován kapott ki

Minden más foci
2025.10.04. 20:07

Idegenben félelmetes csapat érkezik az FK Csíkszeredához

Minden más foci
2025.10.03. 16:31

Mezei kezdett, a Topolya legyűrte odahaza a Novi Pazart

Minden más foci
2025.09.28. 17:53

Egy góllal nyert odahaza a Topolya

Minden más foci
2025.09.14. 18:54

A 95. percben kapott gól miatt botlott a Topolya

Minden más foci
2025.08.30. 20:57
Ezek is érdekelhetik