NB I-es játékosok a BVSC-ben, igazolt a Videoton, a Szentlőrinc és a Tiszakécske

P. K.P. K.
2026.01.27. 11:30
Köllő Kende Fehérvárra szerződött (Fotó: vidi.hu)
Szentlőrinc NB II Videoton FC Fehárvár Tiszakécske BVSC
Hétfőn, az MTK tájékoztatása alapján már közöltük, hogy az NB II-es BVSC kölcsönvette a kék-fehérektől Törőcsik Pétert, ugyanakkor a zuglói klub egy másik, NB I-ből érkező kölcsönjátékost is bejelentett. De nemcsak a BVSC mutatott be új játékosokat a hét elején az NB II-es csapatok közül...

 

Babós Levente

Az NB II-ben 12. helyen álló BVSC hétfőn két kölcsönjátékos érkezését jelentette be, mind a ketten élvonalbeli klubtól érkeztek.

„A Merkantil Bank Liga vasárnapi folytatása előtt két játékost is igazoltak labdarúgóink. Törőcsik Péter az MTK-tól, míg Babós Levente az Újpesttől érkezik kölcsönbe” – írja a bvsc.hu. A támadóként bevethető Törőcsik ősszel öt meccsen szerepelt az MTK-ban, az NB I-ben, és egy gólt szerzett. Babós Levente pedig a DVTK kölcsönjátékosaként játszott két mérkőzésen ősszel az élvonalban.  

A Videoton FC Fehérvár kölcsönvette a Paksi FC-től a hosszabb ideje a csapattal készülő, az ősszel a tolnaiak NB III-as csapatában szerepelt 19 éves védőt, Köllő Kendét. Míg a Fehérvárról korábban távozó támadó, Kocsis Bence a Szentlőrinchez írt alá. 

A Tiszakécske pedig a Vasas Kubala Akadémia 17 éves kapusát, Esery Desmondot szerződtette a sikeres tesztelés után.

 

 

 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL
Érkezők: Babós Levnte (Újpest – kölcsönbe, legutóbb kölcsönben DVTK),  Katona Máté (Gyirmót), Lehoczky Roland (MTK), Törőcsik Péter (MTK – kölcsönbe)
Távozók: Böndi Ádám (?), Tamás Olivér (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL
ÉrkezettBolla Gergő (Soroksár), Harsányi István (Békéscsaba), Kocsis Bence (Videoton)
Távozott: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Bőle Lukács (Kaposvári Rákóczi), Kancsij Artúr (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Nagy Richárd (Békéscsaba), Tóth-Gábor Kristóf (Szeged-Csanád GA)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL
Érkezett: Esery Desmond (Vasas Kubala Akadémia), Körmendi Kevin (Kisvárda – kölcsönbe), Kiss Ágoston (Vasas), Kócs-Washburn Erik (Kozármisleny)
Távozott: Grünvald Attila (?), Juhász Gergő (?), Szmola Bálint (?), Vukk Zsombor (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL
Érkezett: Bartusz Dániel (magyar-szerb, Mezőkövesd), Geiger Bálint (Újpest – kölcsönbe), Haraszti Zsolt (Paks – kölcsönbe), Köllő Kende (Paksi FC II –  kölcsönbe)
Távozott: Árva Bence (III. Kerület – kölcsönből vissza), Bobál Gergely (Gyirmót FC Győr), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Kocsis Bence (Szentlőrinc), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönből vissza)

 

 

 

 

 

