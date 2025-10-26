Ligue 1: a Lille már a második kiütéses győzelmét aratta az idényben

Olivier Giroud sérülés miatt nem lehetett ott a Lille soraiban, ettől függetlenül már a 24. percben megkezdődött a gólgyártás Hamza Igaman jóvoltából (a marokkói négy góllal vezeti a házi góllövőlistát). A nyáron szerződtetett Félix Correia nemcsak az első, hanem a második lille-i gólját is megszerezte a folytatásban, és ezzel még korántsem volt vége a programnak – a győzelem a hajrában vált kiütésessé.

A Lille már a másodszor nyert legalább öt góllal ebben bajnoki idényben (korábban 7–1-re múlta felül a Lorient-t), hasonló duplát csak a Bayern München mutathat fel az öt európai csúcsligában.

5 - Lille a gagné deux matches par au moins cinq buts d'écart en Ligue 1 2025/26 (7-1 à Lorient, 6-1 v Metz), seul le Bayern Munich peut en dire autant dans le Top 5 européen cette saison. Cartons. #LOSCFCM pic.twitter.com/nYoDZuVP6t — OptaJean (@OptaJean) October 26, 2025

Rennes–Nice 1–2. Négy döntetlen után győzelemben reménykedett a breton csapat, de már a szünetben összeomlani látszott a terv: az első félidő hajrájában Szofian Diop, majd Jonathan Clauss is lőtt egy-egy szép gólt (utóbbi belesérült a mozdulatba, le kellett cserélni). A csereként beálló Abdelhamid Ait Budlal fejjel szépített a második játékrész derekán, de a házigazdáknak többször nem sikerült túljárniuk a remek napot kifogó Yéhvann Diouf kapus eszén. A 93. percben néhány pillanatig úgy tűnt, mégis összejön az egyenlítés, ám Mohamed Kader Meïté gólja les miatt nem volt érvényes. Az európai kupaporondon szenvedő Nice egymás után másodszor nyert bajnokit.

Auxerre–Le Havre 0–1. Nagyon régen nem nyert a HAC, de most eljött a pillanat: Abdoulaye Touré szünet után a hálóba vágódó lapos lövése megérdemelt győzelmet ért Loic Nego csapatának. A magyar válogatott játékos végig a pályán volt, megbízhatóan futballozott.

Angers–Lorient 2–0. Akárcsak a Le Havre, az Angers is „időtlen idők” óta várt második győzelmére. Két 18 éves támadó és a kapus játszotta a főszerepet: a 18 éves Prosper Peter lőtte a vezető gólt, a sérülés miatt őt váltó Sidiki Chérif a másodikat, míg Hervé Koffi az első félidőben kivédett egy büntetőt.

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Lille–Metz 6–1 (Igaman 24., Correia 34., 53., Perraud 64., B. André 82., Haraldsson 90+3., ill. I. Sané 90+5.)

Angers–Lorient 2–0 (Peter 16., Chérif 59.)

Auxerre–Le Havre 0–1 (A. Touré 47.)

Rennes–Nice 1–2 (Ait Budlal 67., ill. Sz. Diop 38., Clauss 45+1.)

Később

20.45: Lyon–Strasbourg

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Szombaton játszották

Brest–Paris SG 0–3 (Hakimi 29., 39., D. Doué 90+6.)

Monaco–Toulouse 1–0 (Salisu 3.)

Lens–Marseille 2–1 (Édouard 23. – 11-esből, Pavard 53. – öngól, ill. Greenwood 17.)

Pénteken játszották

Paris FC–Nantes 1–2 (Sergi 15., ill. El-Arabi 2., Abline 38.)