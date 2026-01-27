Ma mutatják be a Polgár Juditról készült alkotást a Sundance Filmfesztiválon

„Két évvel ezelőtt keresett meg Rory Kennedy dokumentumfilm-rendező. A Vezércsel után sok filmes ajánlatot kaptam. Úgy döntöttem, hogy Roryval fogok együtt dolgozni, mert azt szerettem volna, hogy egy női rendező vigye filmre a történetemet. Az is kíváncsivá tett, hogy Rory nem sakkozik. Megfogta a történetem, szerette volna szélesebb közönségnek is megmutatni, nekem pedig különösen izgalmasnak tűnt a helyzet: hogyan tudja egy olyan ember bemutatni a történetemet, a családom történetét, a játékban rejlő mélységeket, a drámát, a feszültséget, aki nincs benne a sakk világában? Rory minden tekintetben a legjobbat hozta ki mindebből, csodálatos filmet készített” – mondta a keddi világpremier előtt a bemutató helyszínén, a Utah állambeli Park Cityben tartózkodó Polgár Judit.

„Egy producer barátomtól hallottam először Juditról. Magával rántott a története, mindaz, amin keresztülment az élete során, és a sakk történetének legjobb női játékosa lett. Őszintén úgy gondolom, hogy Judit története sokkal nagyobb figyelmet érdemel, mint amennyit korábban kapott” – mondta a film rendezője, Rory Kennedy az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A 93 perces filmben eddig nem látott archív felvételek is szerepelnek. A dokumentumfilmet jövő pénteken mutatják be világszerte a Netflixen.