Legutóbb Balatonfüreden kézilabdázó irányítót igazolt az ETO

2026.01.27. 10:13
férfi kézilabda NB I kézilabda átigazolás ETO University Handball Szmetán Máté
A legutóbb a Balatonfüred kötelékében kézilabdázó Szmetán Máté tavasszal az ETO University színeiben játszik – adta hírül kedden az NB I-es győri csapat.

Az élvonalban több mint 250 gólt szerző Szmetán Máté féléves kihagyás után tér vissza – a 24 éves irányító térdét 2025 júniusában meg kellett műteni.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az ETO játékosa lehetek. Nagy tradíciókkal rendelkező, nagy célokat kitűző klub, ahol szeretném újra felépíteni magam. Hosszú kihagyás van a hátam mögött, nem volt egyszerű ez az időszak. Most már a visszatérés lebeg a szemem előtt, a célom pedig az, hogy tavaszra olyan formába kerüljek, amivel segíteni tudom az ETO-t céljainak elérésében” – idézi a klubhonlap Szmetánt, aki legutóbb éppen az ETO ellen lépett pályára az NB I-ben, 2025 májusában. 

 

