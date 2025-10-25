A Bayern München a sereghajtó ellen is megtartotta hibátlan mérlegét

A listavezető Bayern München a sereghajtó Mönchengladbach vendége volt, a mérkőzés 15 perces késéssel kezdődött közlekedési problémák miatt.

A címvédő egyértelmű esélyese volt a bajnokinak, ráadásul a 19. percben emberelőnybe került, miután Jens Castrop csúnyán rácsúszott Luis Díaz lábára. A játékvezető elsőre sárga lapot adott a dél-koreai válogatott játékosnak, de a jelenet visszanézése után pirosra változtatta a döntését.

A Bayern azonban igen tompán futballozott, és az első félidő után gól nélküli döntetlennel vonultak pihenőre a felek. A 62. percben Harry Kane lövése a bal sarokban kötött ki, de Sascha Stegemann les miatt joggal érvénytelenítette a találatot. Két perccel később viszont már semmi sem menthette meg a hazaiakat, Joshua Kimmich 12 méterről a bal sarokba tekert. A 70. percben Michael Olise remek ütemű passza után Raphaël Guerreiro már csak Moritz Nicolas kapussal állt szemben, és nem is hibázta el a ziccert.

A 74. percben a Mönchengladbach szépíthetett volna, miután Tom Bischof lerántotta ellenfelét a tizenhatoson belül, és Stegemann a videobíró segítségével megítélte a büntetőt. Ám Kevin Stöger túlhelyezte a labdát, és az a jobb kapufáról vágódott vissza a mezőnybe. A 81. percben Lennart Karl remek ballábas lövéssel növelte háromra az előnyt. A Bayern továbbra is százszázalékos.

Az RB Leipzig parádézott Augsburgban, és már a tizedik percben megszerezte a vezetést, Yan Diomande lőtte ki a rövid sarkot. Szünetig további három gólt szerzett a szászországi együttes, Romulo Cardoso a 18. percben növelte az előnyt, Antonio Nusa a harmadik lövésből a harmadik találatot érte el, majd Christoph Baumgartner is eredményes volt.

Szünet után sem állt le a lipcsei együttes, előbb a korábban gólpasszt adó Assan Ouédraogo talált be, majd Finn Dahmen kapus borzasztó kijövetele után Castello Lukeba állította be a 6–0-s végeredményt. Gulácsi Péter végigjátszotta a mérkőzést, Willi Orbánt a 70. percben lecserélték. A középső védő a 234. Bundesliga-meccsét játszotta a lipcseiek színeiben, így listavezető lett a mezőnyjátékosok között.

Dárdai Bence először kapott lehetőséget a mostani Bundesliga-idényben, a magyar válogatott középpályást az 57. percben cserélték be. A Wolfsburg ráadásul begyűjtötte a három pontot, a 15. percben Adam Daghin a jobbösszekötő helyéről lőtte ki a hosszú sarkot, Daniel Heuer Fernandes csak hozzáérni tudott a labdához. A HSV az első félidő vége előtt egyenlítési lehetőséget szalasztott el, Ransford Königsdörffer ugyanis tizenegyest hibázott.

Folytatta mélyrepülését a St. Pauli, amely ezúttal Frankfurtban kapott ki, és sorozatban az ötödik mérkőzésén maradt pont nélkül. A mérkőzés hőse a duplázó Jonathan Burkardt volt. A Hoffenheim a Heidenheim ellen tartotta otthon a három pontot.

NÉMET BUNDESLIGA, 8. FORDULÓ

Augsburg–RB Leipzig 0–6 (Diomande 10., Romulo Cardoso 18., Nusa 22., C. Baumgartner 38., Ouedraogo 56., Lukeba 66.)

Borussia Mönchengladbach–Bayern München 0–3 (Kimmich 64., Guerrero 70., Karl 81.)

Kiállítás: Castrop (19. – Mönchengladbach)

Eintracht Frankfurt–St. Pauli 2–0 (Burkardt 36., 56.)

Hamburger SV–Wolfsburg 0–1 (Daghim 15.)

Hoffenheim–Heidenheim 3–1 (F. Asllani 18., Lemperle 45+2., Kramaric 63., ill. Schimmer 75.)

Később játsszák

18.30: Borussia Dortmund–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Pénteken játszották:

Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (Grüll 72.)

Október 26., vasárnap

15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: VfB Stuttgart–Mainz