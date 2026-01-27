Nemzeti Sportrádió

Osztrák játékvezetőt jelöltek a Nottingham–Ferencváros El-mérkőzésre

2026.01.27.
Sebastian Gishamer az októberi Ukrajna–Azerbajdzsán vb-selejtező előtt (Fotó: Getty Images)
Az osztrák Sebastian Gishamer lesz a játékvezető a Nottingham Forest–Ferencváros mérkőzésen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtöki játéknapján – derült ki az UEFA honlapjáról.

Sebastian Gishamer ebben az idényben két Európa-liga- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen fújta a sípot, és volt két küldése a nyári selejtezőkben is (Európa-liga, Konferencialiga).

A 37 éves Gishamer 2019 óta vezet nemzetközi mérkőzéseket; érdekesség, hogy az első felnőtt európai kupameccse a Debreceni VSC–Kukësi El-selejtező (3–0) volt a Nagyerdei Stadionban 2019 júliusában.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. (UTOLSÓ) FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC
Nottingham, City Ground, 21.00 (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió, Kossuth) – élőben az NSO-n!
Vezeti: Sebastian Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner – osztrákok)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Lyon

7

6

1

14–  3

+11

18

  2. Aston Villa

7

6

1

11–  4

+7

18

  3. Freiburg

7

5

2

10–  3

+7

17

  4. Midtjylland

7

5

1

1

16–  8

+8

16

  5. Braga

7

5

1

1

11–  5

+6

16

  6. Roma

7

5

2

12–  5

+7

15

  7. Ferencváros

7

4

3

12–  7

+5

15

  8. Real Betis

7

4

2

1

11–  6

+5

14

  9. Porto

7

4

2

1

10–  6

+4

14

10. Genk

7

4

1

2

9–  6

+3

13

11. Crvena zvezda

7

4

1

2

6–  5

+1

13

12. PAOK

7

3

3

1

15–10

+5

12

13. Stuttgart

7

4

3

12–  7

+5

12

14. Celta Vigo

7

4

3

14–10

+4

12

15. Bologna

7

3

3

1

11–  7

+4

12

16. Nottingham Forest

7

3

2

2

11–  7

+4

11

17. Viktoria Plzen

7

2

5

7–  3

+4

11

18. Fenerbahce

7

3

2

2

9–  6

+3

11

19. Panathinaikosz

7

3

2

2

10–  8

+2

11

20. Dinamo Zagreb

7

3

1

3

12–14

–2

10

21. Lille

7

3

4

11–  9

+2

9

22. Brann Bergen

7

2

3

2

9–10

–1

9

23. Young Boys

7

3

4

8–13

–5

9

24. Celtic

7

2

2

3

9–13

–4

8

25. Ludogorec

7

2

1

4

11–15

–4

7

26. Feyenoord

7

2

5

10–13

–3

6

27. Basel

7

2

5

9–12

–3

6

28. Salzburg

7

2

5

8–12

–4

6

29. FCSB

7

2

5

8–15

–7

6

30. Go Ahead Eagles

7

2

5

6–14

–8

6

31. Rangers

7

1

1

5

4–11

–7

4

      Sturm Graz

7

1

1

5

4–11

–7

4

33. Nice

7

1

6

7–14

–7

3

34. Utrecht

7

1

6

3–11

–8

1

35. Malmö

7

1

6

3–13

–10

1

36. Maccabi Tel-Aviv

7

1

6

2–19

–17

1

 

 

