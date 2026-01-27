Osztrák játékvezetőt jelöltek a Nottingham–Ferencváros El-mérkőzésre
Sebastian Gishamer ebben az idényben két Európa-liga- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen fújta a sípot, és volt két küldése a nyári selejtezőkben is (Európa-liga, Konferencialiga).
A 37 éves Gishamer 2019 óta vezet nemzetközi mérkőzéseket; érdekesség, hogy az első felnőtt európai kupameccse a Debreceni VSC–Kukësi El-selejtező (3–0) volt a Nagyerdei Stadionban 2019 júliusában.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. (UTOLSÓ) FORDULÓ
NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC
Nottingham, City Ground, 21.00 (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió, Kossuth) – élőben az NSO-n!
Vezeti: Sebastian Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner – osztrákok)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Lyon
7
6
–
1
14– 3
+11
18
|2. Aston Villa
7
6
–
1
11– 4
+7
18
|3. Freiburg
7
5
2
–
10– 3
+7
17
|4. Midtjylland
7
5
1
1
16– 8
+8
16
|5. Braga
7
5
1
1
11– 5
+6
16
|6. Roma
7
5
–
2
12– 5
+7
15
|7. Ferencváros
7
4
3
–
12– 7
+5
15
|8. Real Betis
7
4
2
1
11– 6
+5
14
|9. Porto
7
4
2
1
10– 6
+4
14
|10. Genk
7
4
1
2
9– 6
+3
13
|11. Crvena zvezda
7
4
1
2
6– 5
+1
13
|12. PAOK
7
3
3
1
15–10
+5
12
|13. Stuttgart
7
4
–
3
12– 7
+5
12
|14. Celta Vigo
7
4
–
3
14–10
+4
12
|15. Bologna
7
3
3
1
11– 7
+4
12
|16. Nottingham Forest
7
3
2
2
11– 7
+4
11
|17. Viktoria Plzen
7
2
5
–
7– 3
+4
11
|18. Fenerbahce
7
3
2
2
9– 6
+3
11
|19. Panathinaikosz
7
3
2
2
10– 8
+2
11
|20. Dinamo Zagreb
7
3
1
3
12–14
–2
10
|21. Lille
7
3
–
4
11– 9
+2
9
|22. Brann Bergen
7
2
3
2
9–10
–1
9
|23. Young Boys
7
3
–
4
8–13
–5
9
|24. Celtic
7
2
2
3
9–13
–4
8
|25. Ludogorec
7
2
1
4
11–15
–4
7
|26. Feyenoord
7
2
–
5
10–13
–3
6
|27. Basel
7
2
–
5
9–12
–3
6
|28. Salzburg
7
2
–
5
8–12
–4
6
|29. FCSB
7
2
–
5
8–15
–7
6
|30. Go Ahead Eagles
7
2
–
5
6–14
–8
6
|31. Rangers
7
1
1
5
4–11
–7
4
|Sturm Graz
7
1
1
5
4–11
–7
4
|33. Nice
7
1
–
6
7–14
–7
3
|34. Utrecht
7
–
1
6
3–11
–8
1
|35. Malmö
7
–
1
6
3–13
–10
1
|36. Maccabi Tel-Aviv
7
–
1
6
2–19
–17
1