Osztrák játékvezetőt jelöltek a Nottingham–Ferencváros El-mérkőzésre

Sebastian Gishamer ebben az idényben két Európa-liga- és egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen fújta a sípot, és volt két küldése a nyári selejtezőkben is (Európa-liga, Konferencialiga).

A 37 éves Gishamer 2019 óta vezet nemzetközi mérkőzéseket; érdekesség, hogy az első felnőtt európai kupameccse a Debreceni VSC–Kukësi El-selejtező (3–0) volt a Nagyerdei Stadionban 2019 júliusában.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. (UTOLSÓ) FORDULÓ

NOTTINGHAM FOREST (angol)–FERENCVÁROSI TC

Nottingham, City Ground, 21.00 (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió, Kossuth) – élőben az NSO-n!

Vezeti: Sebastian Gishamer (Roland Riedel, Santino Schreiner – osztrákok)