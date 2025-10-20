Eppel lesipuskás, Jebari bombagólt szerzett, Nagyszebenben nyert a Csíkszereda

SUPERLIGA

ALAPSZAKASZ, 13. FORDULÓ

FC Hermannstadt–FK Csíkszereda 0–2 (0–1)

Nagyszeben, Városi Stadion, 2259 néző. Vezette: Vadana

Hermannstadt: Cabuz – Capusa (Stancu, 68.), Bejan, Selimovic – Antwi, Albu (Biceanu, 18.), Ivanov, Ciobotaru – Jair (Chitu, 55.) , Gjorgjevszki (Bus, 58.), Negut. Vezetőedző: Marius Maldarasanu

Csíkszereda: Pap – Bloj (Palmes, a szünetben), Celic, Hegedűs, Pászka – Veres, Bödő – Anderson Ceará (Dusinszki, 68.), Jebari (Novelli, 90+1.), Szalay (Gál Andrezly, 60.) – Eppel (Dolny, 68.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Gólszerző: Eppel (38.), Jebari (77.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindkét részről óvatos focival indult a mérkőzés, az FK az első félórában csupán a szebeni támadások kibekkelésére törekedett – sikerrel. Ijedtséget csupán Pap Eduard csíki kapus és Marko Gjorgjevszki ütközése okozott, de mindketten folytatni tudták a játékot. Az első komoly helyzetnél Bloj Erwin spárgázva vágta ki a gólvonalról Florin Bejan fejesét, majd Gjorgjevszki és Cristian Negut lőtt közelről mellé, Pap pedig Tiberiu Capusával is keményen összecsúszott, de ebből is felállt a csíki kapus.

És miközben a Hermannstadt képtelen volt kihasználni a csíki védelem kisebb megingásait, az FK az első szebeni hibát megbüntette: Eppel Márton csípte el Vahid Selimovic pontatlan hazaadását, elvitte a labdát a kapus mellett és az üres kapuba lőtt. A hazai válasz két életerős átlövés volt, Valeri Ivanov próbálkozását Pap ütötte ki, Kevin Ciobotaru pedig a keresztlécet találta telibe.

A második félidőben még jobban kapuja elé húzódott az FK, de védői sorra hárították a szebeni beadásokat: csak Gjorgjevszki tudott egyszer fejelni, de ő is mellé. Negut távoli lövését pedig Pap tolta szögletre, hogy aztán egyetlen hibáját is megússza a szeredai kapus: egy kifutásnál a kapura törő Aurelian Chituba rúgta a labdát, amely azonban nem a kapu felé pattant. A hazai hibára viszont ismét kíméletlenül csaptak le a csíkiak, amikor Soufiane Jebari fülelte le Ivanov passzát, és 25 méterről, futtából óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba. Ezzel pedig el is vette az addig kitartóan támadó Hermannstadt kedvét a játéktól, a szebeni kemény mag pedig tüntetőleg el is hagyta a stadiont – a Csíkszereda pedig ezzel meg is előzte ellenfelét a táblázaton. 0–2