„Hatalmas lelkesedést váltott ki a szurkolókból” – Tóth Alex érkezése bournemouthi szemmel

2026.01.27. 11:08
Tóth Alex a Liverpool elleni mérkőzésen mutatkozott be a Premier League-ben (Fotó: Getty Images)
Az AFC Bournemouth labdarúgócsapatát kívülről-belülről ismerő Alexander Smithszel beszélgettünk Tóth Alex szerződtetéséről. A helyi Daily Echo sportrovatvezetője szerint a Premier League-ben már be is mutatkozó fiatal magyar játékos kiváló nevelőegyesülethez érkezett, és ha elkapja a fonalat, a legjobbak közé emelkedhet.

„Ez egy olyan poszt, amelyen a klubnak mindenképpen szüksége volt erősítésre. Tyler Adams nemrégiben elszenvedett sérülése miatt különösen megfogyatkoztak a középpályásopciók” – világította meg a hátteret Alexander Smith, akit arról is kérdeztünk, hogyan fogadták a csapat szurkolói Tóth Alexet.

„Egy fiatal, ambiciózus játékos érkezése, akiben megvan a lehetőség, hogy európai topjátékossá váljon, hatalmas lelkesedést váltott ki a szurkolókból. Valószínűleg kell neki egy kis idő, hogy alkalmazkodjon a Premier League tempójához, de sokan úgy gondolják, hogy a szezon végére már stabil helyet szerezhet a csapatban, és a következő idénytől rendszeres kezdő lehet.”

A klub átigazolási politikájáról, céljairól szólva szólva Smith kifejtette:

„Az utóbbi időben fiatal tehetségeket igazolnak, viszonylag kedvező áron. Olyan játékosokat, akik a klubnál fejlődhetnek tovább. A nyári átigazolási időszakban talán több játékost adtak el, mint tervezték, ezért volt egyfajta újraépítés, de a cél továbbra is az európai kupaporond.”

