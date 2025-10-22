Kassai és komáromi továbbjutás a Szlovák Kupában

Frantisek Straka, a Kassa mestere a vasárnapi bajnoki meccshez képest kilenc változtatást eszközölt a kezdőcsapatban. Lehet, hogy ezért is, a vezetést a hazaiak szerezték meg a 351 néző előtt megrendezett mérkőzésen. A kassaiak a 38. percben Vladimir Perisic révén egyenlítettek. Közvetlenül a szünet előtt a vendégek 16 éves kapusa, Filip Kalanin büntetőt hárított.

A második félidőben pályára lépett Kovács Mátyás, és jelentősen javult a Kassa játéka. A 72. percben Karlo Miljanic előnyhöz juttatta a vendégeket, és nemsokára Zyen Jones büntetője után már két góllal vezetett a Kassa. A ráadásban Marek Kuzma szépített, de az utolsó szó Miljanicé volt – 2–4.

A Komárom nagyon jól kezdett Galántán, ahol 211 néző előtt Christian Bayemi és Martin Misovic góljával vezetett. A szünet után a hazaiak Simon Kovác révén szépítettek, majd Martin Meciar szögletből volt eredményes, és kiegyenlített. Ezután rákapcsoltak a vendégek, a továbbjutást a 88. percben Elvis Mashike biztosította be a KFC-nek.

A szintén magyar többségi tulajdonú, másodosztályú Somorja közel volt ahhoz, hogy óriási meglepetésre kiejtse a Nagyszombatot. Az utóbbi négy évben háromszor kupát nyerő Spartak megszerezte a vezetést, de a nagyon lelkesen játszó hazaiak az egykori nyíregyházi Lamin Marong révén egyenlítettek, sőt nagyon közel voltak a második gólhoz is. Végül 827 néző előtt a továbbjutásról a tizenegyesek döntöttek: a vendégek ötször voltak eredményesek, a somorjaiaknál Abov Avetisian hibázott.

SZLOVÁK KUPA

4. FORDULÓ

Aranyosmarót–FC Kassa 2–4

A vendégeknél Kovács Mátyás a 46. perctől játszott.

Galánta–Komárom 2–3

Somorja–Nagyszombat 1–1 – 11-esekkel 4–5

A hazaiaknál Csorba Noel a 74. percig játszott.