Schäfer visszatért, de kikapott Brémában az Union

Két, egyelőre hullámzóan teljesítő csapat meccsével indult a 8. forduló, hiszen a 10 ponttal kilencedik Union Berlin a nyolc ponttal tizenkettedik Werderhez látogatott, ráadásul mindkét csapat hasonló formában van, hiszen legutóbbi három bajnokiján a brémai és a berlini együttes is egy-egy győzelmet, döntetlent és vereséget tudott felmutatni. A fővárosiak keretébe visszatért a Mönchengladbach elleni múlt hétvégi bajnokit betegség miatt kihagyó Schäfer András, aki viszont ezúttal csak a kispadon kezdett, míg a hazaiaknál először volt ott az első pillanattól a nyáron érkezett Victor Boniface.

Utóbbi bár sokat volt játékban, a berlini kapura sem ő, sem csapata nem jelentett veszélyt az első félórában, igaz, a vendégek is elsősorban szögletekkel próbálkoztak. Ezután a Werder egyre jobban felpörgött, a félidő hajrájában volt is két próbálkozása, de gólt egyik csapat sem szerzett. A brémaiak a második játékrész elejére is átmentették lendületüket, nem engedték kibontakozni az Uniont, amely ebben az időszakban nehezen jutott el az ellenfél kapujáig.

Aztán Steffen Baumgart egy óra játék után kettőt is változtatott, Schäfer András és Tom Rothe beállása pedig jelentős változásokat hozott a játékba, a berliniek néhány perc alatt többször is próbálkoztak, még ha a kaput nem is találták el. Ami nem jött össze a vendégeknek, sikerült a hazaiaknak, hiszen a második félidő első kaput eltaláló lövése a 72. percben Marco Grüll előtt adódott, aki remek indítás után gyönyörűen bombázott a léc alá, megszerezve a vezetést a Werdernek.

A hajrára Baumgart újabb két cserével próbált frissíteni csapatán, amely az utolsó tíz percben többször is eljutott a brémai kapu közelébe, de nagy veszélyt már nem jelentett arra, így a Werder otthon tartotta a három pontot és megelőzte a berlinieket a tabellán. 1–0

NÉMET BUNDESLIGA, 8. FORDULÓ

Werder Bremen–Union Berlin 1–0 (Grüll 72.)

Október 25., szombat

15.30: Augsburg–RB Leipzig

15.30: Borussia Mönchengladbach–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Eintracht Frankfurt–St. Pauli

15.30: Hamburger SV–Wolfsburg

15.30: Hoffenheim–Heidenheim

18.30: Borussia Dortmund–1. FC Köln (Tv: Arena4)

Október 26., vasárnap

15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: VfB Stuttgart–Mainz